Ральф Шумахер: «Если пилоты «Феррари» будут так же спокойно проезжать повороты, команда получит преимущество»

Шумахер оценил болид «Феррари» на тестах.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился впечатлениями от работы болида «Феррари » на тестах в Бахрейне.

Шумахер отметил, что двигатель «Феррари» работает заметно чище и спокойнее, чем у многих конкурентов, что позволяет добиться стабильности пилотажа и ровнее проходить повороты.

«Да, болид «Феррари» выглядит очень аккуратным. И двигатель работает удивительно тихо и спокойно. У всех остальных же при ускорениях наблюдаются своего рода пропуски воспламенения при ускорениях болидов.

В фазе рекуперации энергии двигатель «Феррари» звучит нехарактерно, немного странно. Он работает немного иначе [в сравнении с конкурентами]. И если пилотам не требуется настолько же агрессивно работать с понижением передач, то у них и не возникает тех проблем с балансом, с которыми сталкиваются некоторые другие команды.

У многих возникают проблемы – пилоты либо промахиваются в повороте и заезжают слишком далеко, блокируя передние колеса, либо же блокируются задние колеса, и при работе двигателя на слишком низких, а в данном случае слишком высоких оборотах, возникает избыточная поворачиваемость.

Если же пилоты «Феррари» будут так же спокойно [на фоне конкурентов] проезжать повороты, то команда, очевидно, получит большое преимущество. И с точки зрения управляемости машины, и главным образом с точки зрения работы с шинами, ведь нагрузка на шины в их случае будет меньше», – рассказал Шумахер.

Ферстаппен разнес новые болиды – и его уже выпроваживают из «Ф-1». А Хэмилтон и Алонсо согласны!