  • Ральф Шумахер: «Если пилоты «Феррари» будут так же спокойно проезжать повороты, команда получит преимущество»
3

Шумахер оценил болид «Феррари» на тестах.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился впечатлениями от работы болида «Феррари» на тестах в Бахрейне.

Шумахер отметил, что двигатель «Феррари» работает заметно чище и спокойнее, чем у многих конкурентов, что позволяет добиться стабильности пилотажа и ровнее проходить повороты.

«Да, болид «Феррари» выглядит очень аккуратным. И двигатель работает удивительно тихо и спокойно. У всех остальных же при ускорениях наблюдаются своего рода пропуски воспламенения при ускорениях болидов.

В фазе рекуперации энергии двигатель «Феррари» звучит нехарактерно, немного странно. Он работает немного иначе [в сравнении с конкурентами]. И если пилотам не требуется настолько же агрессивно работать с понижением передач, то у них и не возникает тех проблем с балансом, с которыми сталкиваются некоторые другие команды.

У многих возникают проблемы – пилоты либо промахиваются в повороте и заезжают слишком далеко, блокируя передние колеса, либо же блокируются задние колеса, и при работе двигателя на слишком низких, а в данном случае слишком высоких оборотах, возникает избыточная поворачиваемость.

Если же пилоты «Феррари» будут так же спокойно [на фоне конкурентов] проезжать повороты, то команда, очевидно, получит большое преимущество. И с точки зрения управляемости машины, и главным образом с точки зрения работы с шинами, ведь нагрузка на шины в их случае будет меньше», – рассказал Шумахер.

Ферстаппен разнес новые болиды – и его уже выпроваживают из «Ф-1». А Хэмилтон и Алонсо согласны!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Motorsport-Total
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Это Шарль ездил, после обеда поедет Хэм, посмотрим насколько спокойно он проедет
Ответ Vyacheslav Markosyan
Это Шарль ездил, после обеда поедет Хэм, посмотрим насколько спокойно он проедет
Сегодня только Леклер
Ответ D DM
Сегодня только Леклер
Нет, Льюис уже за рулем
Рекомендуем