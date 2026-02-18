Льюис Хэмилтон: «Я в лучшем состоянии за долгое время, чувствую больше связи с новой машиной «Феррари»

Хэмилтон подходит к сезону-2026 в отличной форме.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон ответил, находится ли его оптимизм на высочайшем уровне за последние пять лет.

«Я не помню все последние пять лет, но возможно, да. Я всегда стараюсь начать сезон с высоким уровнем уверенности, но, конечно, случаются всевозможные вызовы. У меня их было достаточно много, и все, что произошло в прошлом году, я оставил позади. Я провел много времени зимой, перестраиваясь, начиная с чистого листа, стараясь улучшить тело и разум.

Я действительно чувствую, что я в лучшем состоянии за долгое время после того, как вместе со своей командой внес кое-какие изменения.

Что касается машины, думаю, пока старт довольно хороший. Болиды совершенно новые, это захватывающий период, и мы все пытаемся разобраться на ходу.

В прошлом году я фактически унаследовал машину. А на развитие этого болида я оказал влияние, работая на симуляторе, в нем есть и моя ДНК. Я чувствую больше связи с новой машиной, безусловно», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1» во время заключительных предсезонных тестов в Бахрейне.

