  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Алонсо собирается гоняться до 75, так что время есть». Ферстаппен готов выступить в Ле-Мане с Алонсо и Феттелем
1

«Алонсо собирается гоняться до 75, так что время есть». Ферстаппен готов выступить в Ле-Мане с Алонсо и Феттелем

Ферстаппен готов выступить в Ле-Мане вместе с Феттелем и Алонсо.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, что не отказывается от идеи в будущем постараться выиграть гонку «24 часа Ле-Мана», выступая с одном экипаже с Себастьяном Феттелем и Фернандо Алонсо.

Феттель в недавнем интервью подтвердил, что обсуждает идею с Максом и готов ее рассмотреть.

По словам Ферстаппена, он готов к выступлению в Ле-Мане в обозримом будущем при условии появления подходящей возможности:

«Я бы с радостью. Но, разумеется, только при условии, что у нас будет шанс победить. Для этого нужно выступать в составе подходящей команды. Так что мне сложно сказать, когда именно все это может случиться. То есть, как я слышал, Алонсо недавно заявлял, что собирается гоняться вообще до 75 лет, так что время у нас, очевидно, есть (смеется). И мы сможем найти время и подобрать год, когда будем иметь возможность выступить там все втроем».

Также Ферстаппен оценил текущее положение команды в рамках подготовки к новому сезону:

«Этот год начался для нас весьма позитивно. В «Ред Булл» с нуля построили совершенно новый двигатель, это действительно впечатляет. Мне нравится работать с командой, со всеми ребятами, и создание собственного двигателя стало для всех нас важным моментом.

Возможно, эти тесты начались не слишком здорово. На прошлой неделе у нас тоже был один день, который получился трудным. Но в этом нет ничего неожиданного, разве не так? В целом я очень доволен нашей машиной, у нас не так много проблем».

Ферстаппен разнес новые болиды – и его уже выпроваживают из «Ф-1». А Хэмилтон и Алонсо согласны!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
logoСебастьян Феттель
logoРед Булл
logo24 часа Ле-Мана
logoМакс Ферстаппен
тесты Формула-1
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Вы там это, не того, надолго не откладывайте😁 Болельщики не все молодые, хочется увидеть до конца командировки на Землю 👻
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Андреа Стелла: «Уведенный на тестах болид «Макларена» в целом будет таким же в Австралии»
22 минуты назад
Оскар Пиастри о Уэббере: «Марк по-прежнему в полной мере вовлечен в работы. Просто он не будет так часто приезжать на Гран-при»
47 минут назад
Ральф Шумахер: «Бермэн заставил Окона побледнеть. Если Эстебан не покажет скорость, он попрощается с «Хаасом»
сегодня, 14:08
Ландо Норрис: «Многое узнали об особенностях работы нового болида. С нетерпением жду начала гонок»
сегодня, 13:50
Алекс Данн: «Вряд ли бы стал пилотом «Ф-1» в «Макларене». Норрис и Пиастри только-только подписали новые контракты»
сегодня, 13:26
Бывший босс гоночной программы «Мерседеса»: «Для «Астон Мартин» все пошло не по плану, но я бы не стал недооценивать команду»
сегодня, 13:07
Пэт Симондс: «В отличие от «Хааса», «Кадиллак» не стал покупать у «Феррари» всевозможные компоненты»
сегодня, 12:46
Ланс Стролл: «Впереди длинный сезон, будем стремиться сделать болид «Астон Мартин» лучше»
сегодня, 12:16
Шарль Леклер: «Команды скрывают свою истинную скорость»
сегодня, 11:19
Стефано Доменикали об изменении формата уик-энда в «Ф-1»: «Фанаты хотят смотреть что-то другое вместо практик в пятницу»
сегодня, 11:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем