«Алонсо собирается гоняться до 75, так что время есть». Ферстаппен готов выступить в Ле-Мане с Алонсо и Феттелем

Ферстаппен готов выступить в Ле-Мане вместе с Феттелем и Алонсо.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, что не отказывается от идеи в будущем постараться выиграть гонку «24 часа Ле-Мана», выступая с одном экипаже с Себастьяном Феттелем и Фернандо Алонсо .

Феттель в недавнем интервью подтвердил, что обсуждает идею с Максом и готов ее рассмотреть.

По словам Ферстаппена, он готов к выступлению в Ле-Мане в обозримом будущем при условии появления подходящей возможности:

«Я бы с радостью. Но, разумеется, только при условии, что у нас будет шанс победить. Для этого нужно выступать в составе подходящей команды. Так что мне сложно сказать, когда именно все это может случиться. То есть, как я слышал, Алонсо недавно заявлял, что собирается гоняться вообще до 75 лет, так что время у нас, очевидно, есть (смеется). И мы сможем найти время и подобрать год, когда будем иметь возможность выступить там все втроем».

Также Ферстаппен оценил текущее положение команды в рамках подготовки к новому сезону:

«Этот год начался для нас весьма позитивно. В «Ред Булл » с нуля построили совершенно новый двигатель, это действительно впечатляет. Мне нравится работать с командой, со всеми ребятами, и создание собственного двигателя стало для всех нас важным моментом.

Возможно, эти тесты начались не слишком здорово. На прошлой неделе у нас тоже был один день, который получился трудным. Но в этом нет ничего неожиданного, разве не так? В целом я очень доволен нашей машиной, у нас не так много проблем».

