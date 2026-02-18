Макс Ферстаппен: «Не хочу, чтобы «Формула-1» была похожа на «Формулу Е»

Ферстаппен призывает «Формулу-1» идти своим путем.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал, что надеется на возвращение «Формулы-1» к более традиционным техническим решениям и отказе от гибридной конструкции двигателя.

При этом Ферстаппена спросили, что он думает о возможности превращения «Формулы Е» в главную серию «гонок поддержки» для «Формулы-1», и что большинство пилотов будут уходить на повышение в «Ф-1» именно оттуда:

«Ну, я надеюсь, что этого не случится. И я не имею в виду гонщиков, потому что в «Формуле Е» выступает много отличных пилотов, которые могли бы хорошо смотреться и в «Формуле-1». Но я не хочу, чтобы «Формула-1 » была похожа на «Формулу Е».

Я хочу, чтобы «Формула-1» оставалась «Формулой-1», чтобы мы не стремились увеличить объем электрической батареи, а вообще от нее избавились. И сосредоточились на работе с нормальным, хорошим [обычным] двигателем. Ну а «Формула Е» пусть остается «Формулой Е», ведь это и есть их суть.

Уверен, что с болидами нового поколения – с учетом того, что я видел сам, и что мне рассказывали друзья, – у них все получилось очень неплохо. Ну вот пусть они и остаются «Формулой Е», а мы будем оставаться «Формулой-1». Смешивать их не стоит.

Я лишь выражаю свое мнение. Мы ведь живем в свободном мире, можем свободно выражать свое мнение. И мое мнение таково. Всем не обязательно с ним соглашаться. Но я считаю именно так. Мне задали вопрос, я высказал свое мнение».

