Макс Ферстаппен: «Не хочу, чтобы «Формула-1» была похожа на «Формулу Е»

Ферстаппен призывает «Формулу-1» идти своим путем.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что надеется на возвращение «Формулы-1» к более традиционным техническим решениям и отказе от гибридной конструкции двигателя.

При этом Ферстаппена спросили, что он думает о возможности превращения «Формулы Е» в главную серию «гонок поддержки» для «Формулы-1», и что большинство пилотов будут уходить на повышение в «Ф-1» именно оттуда:

«Ну, я надеюсь, что этого не случится. И я не имею в виду гонщиков, потому что в «Формуле Е» выступает много отличных пилотов, которые могли бы хорошо смотреться и в «Формуле-1». Но я не хочу, чтобы «Формула-1» была похожа на «Формулу Е».

Я хочу, чтобы «Формула-1» оставалась «Формулой-1», чтобы мы не стремились увеличить объем электрической батареи, а вообще от нее избавились. И сосредоточились на работе с нормальным, хорошим [обычным] двигателем. Ну а «Формула Е» пусть остается «Формулой Е», ведь это и есть их суть.

Уверен, что с болидами нового поколения – с учетом того, что я видел сам, и что мне рассказывали друзья, – у них все получилось очень неплохо. Ну вот пусть они и остаются «Формулой Е», а мы будем оставаться «Формулой-1». Смешивать их не стоит.

Я лишь выражаю свое мнение. Мы ведь живем в свободном мире, можем свободно выражать свое мнение. И мое мнение таково. Всем не обязательно с ним соглашаться. Но я считаю именно так. Мне задали вопрос, я высказал свое мнение».

Ферстаппен разнес новые болиды – и его уже выпроваживают из «Ф-1». А Хэмилтон и Алонсо согласны!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Ща, одно минуточку, и Стефано Доменикали найдет в своей методичке абзац, где написано почему Ф1 обязательно должна быть иной чем видит Макс и большинство фанатов гонок.
Чертов маркетинг, и эти шоу элементы рулят к сожалению, а Макс сказал то как есть в самом деле, ему то не знать какой должна быть формула, и очень забавляет тот факт, что некоторые гонщики пользуются этим, -какие то язвительные коменты дают в адрес Макса, хотя в действительности согласны с ним думаю
Весь этот маркетинг и обеспечивает деньгами формулу 1, всё автопроизводители приходят ради маркетинга а не для того чтобы свой большой движок показать, мир таков что сейчас гибриды, электрокары, автомобили на газе хорошо продаются и естественно все гоночные серии под это подстраиваются
"И мое мнение таково. Всем не обязательно с ним соглашаться. Но я считаю именно так. Мне задали вопрос, я высказал свое мнение"

На месте Ф-1 я бы договорился с журналистами, чтобы они не задавали Максу такие вопросы, а то и вправду наляпает правду-матку, что ведром не расхлебаешь всеобщее разочарование в новой технике...
Нормально так до Йосовича доколупались с мнением.
