  • Льюис Хэмилтон поддержал Винисиуса на фоне расистского скандала: «Мы с тобой»
13

Льюис Хэмилтон поддержал Винисиуса на фоне расистского скандала: «Мы с тобой»

Хэмилтон выразил поддержку Винисиусу после инцидента в Лиге чемпионов.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился постом Бразильской конфедерации футбола (CBF), посвященным Винисиусу.

«Мы с тобой», – написал в сторис семикратный чемпион «Формулы-1» и почетный гражданин Бразилии.

Во время матча Лиги чемпионов полузащитник «Реала» заявил, что форвард «Бенфики» Джанлука Престианни назвал его «обезьяной». CBF выразила солидарность с бразильцем и осудила расизм.

Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут

Бразильская федерация о скандале с Винисиусом: «Выражаем солидарность с жертвой очередного акта расизма. Вини, ты не одинок, активация протокола – пример мужества и достоинства»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Льюиса Хэмилтона
"Но ты черный и ты урод, Эрни. Это факты"
Расист поддержал расиста.
Ничего нового.
Ведет себя как обез…а, а потом еще и обижается. Гол конечно забил он красивый.
Ведет себя как обез…а, а потом еще и обижается. Гол конечно забил он красивый.
Потанцевал у углового флажка = обезьяна
Ясно понятно
Роналдиньо, Дани Алвес, Марсело, Неймар, Робиньо да и многие многие бразильцы танцевали у угловых флажков, и все было норм)
Ну ну
Потанцевал у углового флажка = обезьяна Ясно понятно Роналдиньо, Дани Алвес, Марсело, Неймар, Робиньо да и многие многие бразильцы танцевали у угловых флажков, и все было норм) Ну ну
Ну ты в принципе сам и ответил на свой "риторический вопрос"... Все перечисленные просто потанцевали перед своими болельщиками отмечая забитый гол, а не изображали в "танце" половой акт с флажком на котором эмблема клуба соперника и перед трибуной фанатов соперника! Поэтому обезьяна-провокатор тут только одна и страдать ей от "расизма" до конца карьеры, т.к. мозгов не хватает понять, что хейтят его не за цвет кожи, а за обезьянье поведение! ;)
На колено перед тренировкой не вставал?
Ох, ещё один самый угнетаемый и обиженный))) Такие конечно должны держаться вместе!))
Вот странно, что например Джордан, Тайсон, Роналдиньо не сталкивались с таким вопиющим "расизмом", да и современные звёзды тоже как-то не рассказывают о таком... А вот бедный Винисиус и, ужас, закошмаренный расистами Хэмильтон постоянно становятся жертвами расизма... Страшные времена для этих бедненьких угнетённых милионеров... Сейчас бы спокойно в Африке сидеть или хлопок собирать на плантациях, а не это вот всё терпеть...
заслуженную жк получил
чела пора в Аравию на воспитание
заслуженную жк получил чела пора в Аравию на воспитание
если бы воспитатели там еще были, а то как научат 🐪 ... тогда уж лучше обратно — в реал 🤭😂😂
Все негроиды повылазили...
Этого хлебом не корми, поддержать дай..
