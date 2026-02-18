Льюис Хэмилтон поддержал Винисиуса на фоне расистского скандала: «Мы с тобой»
Хэмилтон выразил поддержку Винисиусу после инцидента в Лиге чемпионов.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился постом Бразильской конфедерации футбола (CBF), посвященным Винисиусу.
«Мы с тобой», – написал в сторис семикратный чемпион «Формулы-1» и почетный гражданин Бразилии.
Во время матча Лиги чемпионов полузащитник «Реала» заявил, что форвард «Бенфики» Джанлука Престианни назвал его «обезьяной». CBF выразила солидарность с бразильцем и осудила расизм.
Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут
Бразильская федерация о скандале с Винисиусом: «Выражаем солидарность с жертвой очередного акта расизма. Вини, ты не одинок, активация протокола – пример мужества и достоинства»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Льюиса Хэмилтона
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ничего нового.
Ясно понятно
Роналдиньо, Дани Алвес, Марсело, Неймар, Робиньо да и многие многие бразильцы танцевали у угловых флажков, и все было норм)
Ну ну
Вот странно, что например Джордан, Тайсон, Роналдиньо не сталкивались с таким вопиющим "расизмом", да и современные звёзды тоже как-то не рассказывают о таком... А вот бедный Винисиус и, ужас, закошмаренный расистами Хэмильтон постоянно становятся жертвами расизма... Страшные времена для этих бедненьких угнетённых милионеров... Сейчас бы спокойно в Африке сидеть или хлопок собирать на плантациях, а не это вот всё терпеть...
чела пора в Аравию на воспитание