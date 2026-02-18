Льюис Хэмилтон поддержал Винисиуса на фоне расистского скандала: «Мы с тобой»

Хэмилтон выразил поддержку Винисиусу после инцидента в Лиге чемпионов.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон поделился постом Бразильской конфедерации футбола (CBF), посвященным Винисиусу.

«Мы с тобой», – написал в сторис семикратный чемпион «Формулы-1» и почетный гражданин Бразилии.

Во время матча Лиги чемпионов полузащитник «Реала» заявил, что форвард «Бенфики» Джанлука Престианни назвал его «обезьяной». CBF выразила солидарность с бразильцем и осудила расизм.

