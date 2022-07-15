Кажется, «Макларен» выжимает Риккардо валом трансферных слухов и игнором просьб во время гонок. А Дэн не уходит – держится за контракт на $15 млн

Медийная машина «Ф-1» перемалывает звездного гонщика.

Даниэль Риккардо проваливает сезон: после половины Гран-при года он набрал 17 баллов против 64 у напарника по «Макларену» Ландо Норриса. Лучшая позиция – шестая – выглядит просто никак по сравнению с подиумом Ландо в Имоле и уничтожением на Гран-при Испании (там англичанин с ужасной ангиной едва хрипел по радио, но все равно привез Риккардо пару десятков секунд.

В квалификациях – еще хуже: 9:2 в пользу Ландо со средним отрывом примерно в 0,5 секунды на усредненном треке на 90 секунд.

В общем, в «Макларене» все так однозначно плохо, что Норрис позволяет себе вот такие шутки, а австралиец лишь болезненно смеется

«Темп в 2018-м: 94. Темп в 2022-м: 34»

Конечно, команда тоже недовольна: ведь за такое они еще и платят по $15 млн в год.

«Мы, разумеется, хотели бы видеть Даниэля гораздо ближе к Ландо, чтобы между ними завязалась борьба, – честно заявил исполнительный директор всей компании Зак Браун после Гран-при Испании, где Риккардо проиграл Норрису с ангиной. – Даниэлю по-прежнему некомфортно в болиде. Мы делаем все возможное.

Если не учитывать Монцу [2021 года] и еще несколько гонок, [сотрудничество] не оправдывает его и наши ожидания. Думаю, остается лишь работать в команде, налаживать коммуникацию, стараться и надеяться на то, что ситуация вскоре наладится.

Существуют механизмы, при которых мы остаемся вместе, и механизмы, при которых не остаемся. Я разговаривал с Даниэлем об этом. Мы оба не получаем результаты, на которые надеялись, но продолжим стараться. В Монце [в 2021 году] он доказал, что способен выигрывать гонки. Также Даниэль нужен нам для развития машины, которая пока неспособна побеждать. Но мы хотели бы видеть его выше.

Посмотрим, как будут развиваться события, чего захочет он. Кроме этого, у «Макларена» есть тестовая программа».

«У Даниэля действительно трудности с тем, чтобы выжимать из болида максимум в сравнении с напарником. Мы поработаем на симуляторе, и я надеюсь, что в следующих гонках мы будем постепенно двигаться вперед, и что Даниэль начнет на сто процентов комфортно чувствовать себя за рулем. В особенности это касается квалификации, где вам требуется атаковать на пределе возможностей», – рассказал шеф гоночного подразделения «Макларена» Андреас Зайдль.

Методы воздействия на гонщика у «Макларена» оказались своеобразные: например, после обострения ситуации в мае Риккардо теперь изо всех сил старается приблизиться к напарнику и в случае успеха тут же начинает давить по радио в стиле «я быстрее и могу еще быстрее». В Азербайджане сработало – Ландо Норрис финишировал позади и признал, что ситуацию «трудно проглотить, но можно понять».

«Все зависит от обстоятельств, – объяснял решение Зайдь. – Наши гонщики могут бороться, и мы всегда стараемся обеспечить им равные возможности – это наша обязанность. Однако в случае разных стратегий необходимо, очевидно, максимизировать командный результат».

А на Гран-при Австрии «Макларен», кажется, пофиксил вопрос: судя по транскрипции радиопереговоров Дэна с мостиком, на новые намеки в стиле «я быстрее» и предложения включить командную тактику гоночные инженеры отвечают молчанием, фразами «мы проверяем» и вопросами «сколько теряешь?» и «насколько быстрее можешь?» Норрис же остается впереди – и такое происходит примерно каждый раз на всех последних этапах.

После финиша этапа в Шпильберге Риккардо ждал новый сюрприз: «Макларен» объявил о масштабной тестовой программе для пилотов организации из «Индикара» – Пато О’Уорда и Колтона Херты – и о подписании чемпиона американской серии Алекса Палоу (тоже заинтересованного в «Ф-1» – и единственного в компании обладателя достаточного количества баллов для суперлицензии). Еще дискомфортнее Дэну должно быть от постоянно разогреваемых слухов о потенциальной замене на действующего чемпиона «Ф-2» Оскара Пиастри – парень якобы даже отказался от контракта с «Уильямсом» ради попытки выбить Риккардо. Спонсоры по идее согласны, ведь либо «Макларен» получит известного на крупнейшем американском рынке гонщика, либо одного распиаренного австралийца сменит другой весьма раскрученный за последние полгода австралиец.

С другой стороны, ВВС идет даже дальше и прочит на место №3 Себастьяна Феттеля или Алекса Албона из «Уильямса» – в общем, «Макларен» сейчас чувствовал себя словно в супермаркете, если бы у них было свободное место на следующий год.

Позиция Риккардо: контракт действует до конца 2023-го, я остаюсь

Вот только место напарника Норриса на 2022-й, похоже, все-таки занято.

Дэн ответил на объявление новой тестовой программы «Макларена» очень публично – громким постом во всех возможных соцсетях.

«В последнее время ходит очень много слухов относительно моего будущего в «Формуле-1», но я хочу, чтобы вы все услышали от меня. Я связан обязательствами с «Маклареном» до конца следующего сезона и не собираюсь уходить из «Формулы-1».

Понимаю, что сейчас мне далеко не всегда все легко дается. Но если тебе все легко дается, это ведь не так интересно! Я изо всех сил стараюсь помочь команде добиться улучшений, чтобы наша машина могла вернуться на законное место. Я по-прежнему жажду этого больше всего», – написал Риккардо.

И вряд ли он стал бы делать такое без стопроцентной уверенности: ведь иначе объявлением «Маклареном» другого пилота на 2023-й моментально добило бы остатки репутации Дэна.

Потому, похоже, ситуация сложилась одновременно и простой, и трудной для обоих сторон. «Макларен», похоже, через медийное и общественное давление пытается принудить Риккардо разойтись по соглашению сторон – так дешевле, проще и спокойнее, чем увольнять популярного гонщика, терять положительный образ в медиа (а «Макларен» тщательно выcтраивал его все последние 4 года – пустил на открытость и привлекательность колоссальное количество ресурсов и сил!) и тратить кучу денег на неустойку. Дэн же четко понимает: машины получше (или даже сравнимой) он не найдет и лишь потеряет последний шанс на реабилитацию, если поддастся. Потому выбрал самую полезную (для себя) стратегию: придерживаться в точности всех подписанных бумаг, ни на что не соглашаться и говорить прессе, как он верен команде и хочет отыграться (для исключения любых даже формальных поводов к увольнению).

План Риккардо – на самом деле железобетонный: в «Формуле-1» есть специальная служба для соблюдения контрактов, потому №3 ничего не угрожает, пока он неукоснительно следует корпоративной политике. И лишь сам Дэн может все испортить – ведь оба его предыдущих ухода из «Ред Булл» и «Рено» диктовались в первую очередь импульсами и эмоциями, а не расчетом. Потому «Макларен» и давит через медиа, прессы и слухи – то есть через эмоции, создание негативных ощущений. Расчет – повторение момента «с меня хватит», как было с «Ред Булл» (в момент осознания предпочтения Ферстаппена) и «Рено» (в момент критической усталости от технических проблем).

Причем «Макларен» не может зайти слишком далеко – в явную зону «да, мы выживаем нашего гонщика». Потому команде тоже приходится играть в игру «максимальной поддержки Риккардо».

Кто же теперь моргнет первым?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Dan Mullan