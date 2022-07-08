Что сейчас с гонками в России? Мазепин судится с «Хаасом», концерты вместо Гран-при, «КАМАЗ» импортозамещается, запускается свой «Ле-Ман»

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24 февраля мир изменился, а Россия осталась почти без топового автоспорта: «Хаас» уволил Никиту Мазепина и разорвал сделку с «Уралкалием», «Формула-1» отказалась от Гран-при в Сочи и Питере, свернула трансляции и закрыла официальный сайт, гонщиков из России допускали только при подписании кучи «санкционных» бумаг, и команды вроде газпромовского G-Drive Racing с Даниилом Квятом бойкотировали «Ле-Ман» и сезон, «КАМАЗ» попал под санкции…

Но с тех пор прошла вся весна и целый месяц лета – что же изменилось?

Что с трансляциями?

Права на показ «Формулы-1» на территории России на ТВ принадлежали «Матч-ТВ» – и оттуда пока ничего не слышно:

«Не то чтобы инсайдов [нет] – я не вижу, что могло бы к этому привести», – рассказывал на ютубе бессменный комментатор Гран-при Алексей Попов.

Сами трансляции «Ф-1» отыскать в интернете можно, но назвать их легальными в России уже нельзя.

Что с Гран-при и деньгами за него?

Позицию «Ф-1» высказала еще при объявлении о разрыве отношений – «у России не будет Гран-при в обозримом будущем». А вот выплаты за проведение зависли – из-за санкций против ВТБ: ведь именно госбанку принадлежали доли в обоих треках и даже в промоутере этапа АНО «Росгонки».

«По моей информации, «Формула-1» намерена выплатить деньги [промоутеру этапа] «Росгонкам» за отмененный Гран-при России, тем самым задав пример этикета – есть бизнес-отношения, и беспредельничать нельзя, это неправильно», – поделился инсайдом Никита Мазепин на ПМЭФ-2022.

«Банк [ВТБ] действительно вышел из состава учредителей АНО, – подтвердил глава «Росгонок» Алексей Титов в интервью «Чемпионату». – «Ф-1» выдвинула ряд требований к нам, для того чтобы у них была техническая возможность вернуть нам деньги. По состоянию на сейчас все условия выполняются. Остается только ждать одобрения со стороны соответствующих ведомств США и Великобритании».

Что с «Сочи Автодромом»? Музыка вместо гонок!

Вместо Гран-при России 24 и 25 сентября проведут музыкальный фестиваль «Ф#1» – обещают спорт, выставки, лектории и насыщенную концертную программу.

Пойдете?

Что с Мазепиным и «Хаасом»? Грядет суд – еще и за зарплату

Отношения четвертого русского в «Ф-1», его семьи и спонсора «Уралкалия» с «Хаасом» крайне далеки до дружеских: разрыв прошел болезненно, и обе стороны настаивают на компенсациях.

Требования максимально просты: вернуть вложенные перед стартом сезона $13 млн. «Поскольку большая часть спонсорских средств на сезон-2022 уже переведена «Хаасу», а команда расторгла соглашение перед первой гонкой, «Хаас» не выполнил свои обязательства перед «Уралкалием» на этот год. «Уралкалий» требует немедленного возмещения суммы», – гласит заявление компании, которой владел Дмитрий Мазепин до 21 марта.

Кроме того, «Уралкалий» потребовал выполнения один из пунктов спонсорского контракта – передать болид Мазепина, на котором тот катал в прошлом сезоне.

«Хаас» все отклонил: сослался на другой пункт в соглашении, по которому спонсор не имел права «наносить ущерб, оспаривать, высмеивать или снижать общественную репутацию «Хааса». Американцы аргументировали позицию напоминанием о тесной связи Мазепиных с Кремлем и их попадании в санкционный список ЕС – хоть это и произошло формально после момента расторжения контракта.

«Согласно единодушному мнению юристов, сторона, которая расторгла договор из-за нарушения другой стороной, не должна возвращать такой стороне полученное по договору», – заявил «Хаас» в официальном сообщении.

Более того, из-за досрочного разрыва команда потребовала доплаты $8,7 млн и отказалась отдавать Никите болид 2021 года, пока «Уралкалий» не оформит перевод.

Также анонимные источники сразу инсайдили, что «Хаас» не заплатил Никите Мазепину за рабочее время на тестах и симуляторе в 2022 году – около $160 тыс. №9 все подтвердил (без указания суммы) – за нее он тоже судится.

«При расторжении контракта у «Хааса» была задолженность по зарплате перед мной за этот год. И они до сих пор не выплатили ее. Мне кажется, работодатель как минимум должен компенсировать зарплату до момента увольнения и, наверное, выплатить какое-то выходное пособие. А когда на весь мир тебя пнули куда-то… это, наверное, неправильно. Но это только мое мнение.

Я лишь говорю о факте того, что контрактные обязательства не были выполнены. Это раз. Также надо понимать, что у нас было два независимых контракта. И разрыв соглашения с титульным спонсором не имел прямого влияния на мое будущее в команде. То есть они приняли два отдельных решения. Своих денег я не увидел, поэтому мы идем в суд», – заявил российский гонщик на ПМЭФ, уточнив, что уже подал соответствующие документы.

Правда, даже в случае победы денег он, скорее всего, не увидит – по сообщению нидерландского RacingNews365, поговорившего с анонимным работником «Хааса», зарплату Мазепину в любом случае не смогут перечислить из-за санкций.

Пока же Никита осваивает новые сферы деятельности: на «личные деньги» запустил фонд поддержки спортсменам, отстраненным по неспортивным причинам, и дебютировал на багги на «Шелковом Пути» – в команде победителя «Дакара»-2017 Сергея Карякина.

Что с «КАМАЗом»? Детали и «Дакар» импортозаместили

С марта под санкции попал и сам «КАМАЗ», и материнская госкомпания «Ростех», и главный спонсор ВТБ – в итоге команда потеряла кучу партнеров и поставщиков. Однако на «Шелковый путь» Синяя армада прибыла четырьями заводскими экипажами (два – новые К5, как на «Дакаре», и еще один – традиционный газомоторник) и привезла еще пятый русско-китайский – похоже, арендный.

Проблемы запчастями в основном решили – вот как об импортозамещении «КАМАЗа» перед «Шелковым путем» высказывался пятикратный чемпион «Дакара» Эдуард Николаев:

«К счастью, у нас такая страна большая, имеется большой потенциал – слава богу, все успешно. Да, есть некие вопросы, но выходим из ситуации. Спасибо всем, кто нас поддерживает в этом плане. Мы находим варианты, ищем, и получается даже в какой-то степени лучше, чем какие-то иностранные детали».

Тем не менее, на «Дакар» Синяя армада все-таки не попадает – и, похоже, внутри Набережных Челнов уже перешли на стадию «принятие».

«Понимаем, что ситуация может сложиться по-разному, но команда готова. Даже если для нас не состоится «Дакар», то команда должна быть в полной боевой готовности: как дадут право выйти на старт, то мы не должны, так скажем, показать, что мы пропустили год или два. Мы должны выстрелить так, как обычно. Поэтому будем делать все возможное», – объяснил ситуацию Николаев.

Программа Ротенберга перезапустила российский «Ле-Ман»

«СМП Рейсинг» совместно с РСКГ и BR Engineering еще в мае 2021-го представила первый прототип, сделанный в России – BR03 класса LMP3 (что-то вроде «Формулы-3» для гонок на выносливость) мощностью 420 л.с.

На его основе сразу планировали создавать аналог русского «Ле-Мана» – и заявляли о моносерии в рамках РСКГ еще не презентации.

«Одна из наших дальнейших задач – создание серии гонок на выносливость на одинаковых машинах: монокубка «СМП Рейсинг», – признался на презентации владелец и спонсор программы Борис Ротенберг. – Это будет соревнование равных возможностей, где на первый план выйдут мастерство пилотов. Регламент этого соревнования не будет зависеть от организаторов за границей. Это будут настоящие быстрые российские гонки на выносливость! Этакий российский «Ле-Ман».

«Пилоты на BR03 будут выступать в СМП РСКГ в отдельном моноклассе, – изложил главный конструктор проекта. – В РСКГ будет моносерия. Что-то наподобие русского NASCAR» – высказывал предположение главный конструктор Алекс Манджуло.

«Это будет абсолютно новый чемпионат, монокатегория, в которой будут соревноваться только такие машины. Естественно, у команд будет возможность дорабатывать BR03, – рассказал курирующий проект от пилотов Алексей Алешин. – Минимальная задача – чтобы к следующему году было 12 машин».

И 24 июля на подмосковной трассе Moscow Raceway, кажется, состоится первый шаг обустройства заявленной серии – в рамках первого этапа гоночной серии Russian Endurance Challenge на старт четырехчасовой гонки выйдет два экипажа на BR03. Да, задачу-минимум в 12 штук немного провалили.

Экипажи бывшие пилоты «Формулы-1» Виталий Петров и Сергей Сироткин, сам Алешин (бывший гонщик «Индикара» и чемпион мировой серии «Рено») и чемпион WEC и «24 часа Ле-Мана» Виктор Шайтар: первую машину отдадут Петрову и Алешину, вторую – Сироткину и Шайтару.

До этого BR03 ездил только в серии MaxPowerCars в квалификационном режиме «тайм-аттак» – то есть на лучшее время, а не позиции по дистанции. Теперь же идея «русского «Ле-Мана» постепенно начинает воплощаться – на ивенте вообще собирают почти всех топов русского автоспорта вроде шефа одной из главных команд класса LMP2 на «Ле-Мане» Романа Русинова (выйдет на старт на «Марусе» В1). Помимо прототипов, планируется еще классическая категория, а еще GT4 и TCR (туринг-категория).

Кто вообще еще соревнуется в мире от России?

Александр Смоляр – в «Формуле-3»

После новых санкций в адрес «СМП» и заявления о планах сконцентрироваться на внутренних российских чемпионатах казалось, будто любые пилоты из системы Ротенберга вылетят из европейских серий – например, Ирину Сидоркову не пустили в Серию W, хотя там даже не берут спонсорские деньги и сами платят гонщицам зарплату.

Однако Александру Смоляру удалось остаться в «Формуле-3» в команде «МП Моторспорт» –правда, в нейтральном статусе (AND – Authorised Neutral Driver, подтвержденный нейтральный гонщик) и без спонсоров. И ему так сильно нужно финансирование, что он готов продать размещение на машине за 2 млн рублей кому угодно.

В сезоне достижений не слишком много: третье место в Бахрейне, четвертое – в Испании, а в Англию на этап Смоляра не пустило британское правительство (заранее объявило о недопуске к гонкам любых членов автомобильных федераций России и Беларуси). В итоге Смоляр пока идет 9-м в общем зачете – не сильно здорово для 20-летнего пилота и хуже предыдущего сезона с двумя победами и шестым местом в тотале.

Николай Грязин в ралли

Россия хороша не только в ралли-рейдах – временами стреляет в классических гонках по бездорожью вроде линейки чемпионата мира по ралли. Сейчас здесь страну представляет Николай Грязин в зачете WRC2 (классифицируется и в основном, но имеют 4,2 кг массы на 1 л.с. против соотношения 3,1:1 у главной). Первые этапы (до 24 февраля) Грязин провел под лицензией РАФ, а затем тоже перешел на Authorised Neutral Driver – тем не менее, в Эстонию его не пустят (тоже по решению местного правительства).

Пока же Николай идет третьим в общем зачете – выиграл Ралли Сардинии и занял третье место на Ралли Монако.

«Открытая Евроформула» – третье место общего зачета Влада Ломко

17-летний уралец отъездил два года в итальянской и немецкой «Формулах-4» за команду Ральфа Шумахера US Racing и пошел на повышение – в континентальный промежуточный чемпионат между «Ф-4» и «Ф-3». Правда, под французской лицензией – в молодежных сериях без статусов чемпионатов мира так можно, ведь там принадлежность определяют именно по стране выдачи допуска к гонкам, а не по паспорту.

Здесь Влад гоняет на равных против одного из лидеров британской «Ф-3», выиграл одну гонку, 8 раз поднялся на подиум и вышел не третье место общего зачета.

«Региональная Формула» – шестое место Михаэля Белова

Еще один гонщик, продвигавшийся программой «СМП» – однако тоже остался в Европе под нейтральным флагом «МП Моторспорт». Его чемпионат рангом пониже, чем у Смоляра – регионалка стала результатом слияния остатков бывшей крепкой европейской «Ф-3» (после выделения ее основы из системы немецкой ДТМ в линейку «Ф-1») и еврокубком «Формулы-Рено» – еще одного старого промежуточного звена между «Ф-4» и «Ф-3».

Здесь 20-летний Михаэль дважды попал на подиум в 10 гонках и идет шестым в общем зачете – до лидера уже 80 очков (при личном счете в 93), а до топ-3 – 40. Не похоже, чтобы с такими результатами и без спонсорской поддержки Белов сможет сделать шаг вперед.

«Формула-4» – 3 подиума Никиты Бедрина

Практически у каждой страны есть своя серия «Формулы-4», но из-за большой концентрации топовых команд лучшие гонщики едут в Италию и Германию – потому их серии и считаются самыми конкурентными. Россию (но под итальянскими лицензиями) в этом году там представляют 16-летний Никита Бедрин и 15-летняя Виктория Блохина.

Никита провел в обоих сериях 16 гонок и трижды финишировал на подиумах. В Италии он 7-й, в Германии – 9-й (список участников обычно очень сильно пересекается, потому такое обобщение уместно), а Виктория в итальянской «Ф-4» 4 раза приехала на 17-й позиции в заездах на 30 пилотов и идет 30-й в общем зачете из 43 участников.

Что с тем гением из картинга, отпраздновавшим подиум нацистским жестом?

15-летний Артем Северюхин выступал под итальянским флагом в чемпионате Европы по картингу в классе OK. После победы в Портимане Артем показал нацистский жест во время церемонии награждения – лицензию отобрали, команда разорвала контракт, а ФИА открыла расследование. Пришлось извиняться.

По результатам процесса его дисквалифицировали исключительно с того самого победного этапа, но в этом году он на старт больше не вышел. Тем не менее, в своем классе он остался выше всех среди россиян – 9-м – и сейчас готовится к следующему сезону в категории KZ2 на тестах. Новой лицензии для гонок у него пока нет (и вряд ли появится в этом году), но в 2023-м есть ощутимые шансы на эпичное возвращение.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Kirill Kudryavtsev – Pool; globallookpress.com/Frederic Le Floc, FLORENT GOODEN; РИА Новости/Антон Денисов