Кажется, «Феррари» приглушила все свои моторы после массовых поломок. На прямых замедлились все – от заводской команды до клиентов

Проигрывают по 0,2 секунды даже аутсайдерам.

Для тифози Гран-при Канады начался с отвратительных новостей: расследование причин отказа мотора лидировавшего на Гран-при Азербайджана Шарля Леклера выявил безвозвратную потерю установки.

«Одна из возможных причин отказа состоит в следствии проблемы с силовой установкой в Испании», – говорится в сообщении «Феррари». Тогда монегаск тоже сошел с первого места – похоже, у техники Скудерии обнаружилась фундаментальная уязвимость.

Особенно ярко отказы проявились именно в Баку: кроме Леклера, досрочно гонку завершили еще клиенты итальянцев Чжоу из «Альфа Ромео» и Магнуссен из «Хааса». Кевин сошел из-за падения давления воды в системе и в Монако, а китайский пилот ранее не закончил и заезд в Испании – и тоже из-за мотора.

В итоге в Канаде Леклер уже получил 10 позиций штрафа за использование третьего блока управления электроникой при разрешенных двух и на грани будущего наказания за перерасход турбин – №16 получил последний из дозволенных агрегатов. Установка нового повлечет еще один слет на 10 мест на стартовой решетке – а ведь после Канады в календаре останется еще больше половины этапов (13). Новые наказания просто неизбежны.

Что же «Феррари» собирается делать? По сообщению Auto Motor und Sport, пока итальянцы продавливают право обновить мотор с прицелом на надежность – ФИА не соглашается, поскольку предполагает, что отказы прекратятся после некоторого снижения мощности.

И на Гран-при Канады Скудерия и ее клиенты, кажется, вынуждены искать новый баланс мощности и надежности – судя по данным «Формулы-1» по темпам на разных участках трека (медленные повороты, среднескоростные виражи, прямые), итальянцы, «Хаас» и «Альфа Ромео» теперь худшие. Их обгоняют даже главные аутсайдеры – «Уильямс».

(Отрывы сформированы по отношению к «Феррари», бирюзовый столбик – «Мерседес», синий – «Ред Булл», оранжевый – «Макларен», розовый – «Альпин», зеленый – «Астон Мартин», голубой – «Уильямс», бордовый – «Альфа Ромео», серый – «Хаас»).

Вряд ли это совпадение, ведь еще до этапа в Монреале все обладатели мотора «Феррари» непременно были хотя бы в середине по темпу на прямых. Вот данные из Баку, например:

При этом в Канаде команды явно уравнялись в смысле лобового сопротивления – выбрали примерно одинаковые по площади задние антикрылья, вырабатывающие примерно равный уровень прижимной силы. Выделился только «Мерседес» – с анонсированным Хэмилтоном экспериментом по «ультранизкому прижиму».

Детали «Мерседеса», «Ред Булл», «Феррари» и «Макларена»:

Для сравнения – крыло «Альфа Ромео»:

Примерно такой же размер – у «Хааса»:

Следовательно, темп на прямых связан именно с силовой установкой – клиенты «Феррари», Леклер и Сайнс потеряли былое преимущество на разгонах.

Источник: Formula1.com

Фото: Твиттер-аккаунт Альберта Фабреги; Gettyimages.ru/Clive Rose