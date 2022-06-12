В «Ф-1» задумали ограничить зарплаты гонщиков. Реакция – «это мы рискуем жизнями!», «на нас зарабатывают», «нам нужно расплачиваться с инвесторами»

Обсуждается $30 млн на двоих.

«Формула-1» второй сезон живет с потолком расходов – и уже стонет: большая часть команд (в основном топов) не предусмотрели инфляцию в финансовом плане на 2022-й и просят ослабить лимиты под угрозой пропуска финальных гонок года. Пока не выходит: маленькие команды вроде «Альфа Ромео» или «Хааса» и прозорливые вроде «Альпин» блокируют возможности потратить побольше.

И даже более того: именно шеф «Альфа Ромео» Фредерик Вассер и босс «Альпин» Отмар Сафнауэр призвали постепенно перейти и к обсуждениям ужесточения потолка трат – теперь ограничить расходы на пилотов в районе 30 млн на двоих.

Причем тема ограничения зарплат всплыла сразу после двух эпохальных сделок: Макс Ферстаппен продлился в «Ред Булл» до 2028-го за невероятный оклад в $44 млн в год, а Ландо Норрис без побед и с пятью подиумами подписался на 3 (или даже больше) года за минимум в $17 млн без бонусов или за предположительные $27 млн со всеми премиями.

Именно контракт нового лидера «Макларена» – особенный взрыв: теперь середняки, желающие шагнуть в топы (а это хотят сделать примерно все – от «Уильямса» и «Хааса» до «Альфа Ромео» и «Альпин») вынуждены ориентироваться на зарплату Ландо в случае конкуренции за своего пилота.

Ирония заключается лишь в том, что у команд «Формулы-1», наверное, впервые в истории реально появились лишние деньги – как раз из-за лимита расходов на машины и повышения маркетинговой привлекательности.

«В 2015 году в «Ф-1» было 45 компаний из США. В этом сезоне их пока 108, то есть число выросло вдвое», – описал спонсорскую эволюцию коммерческий директор «Уильямса».

Главным выигравшим от новой реальности пока выглядит «Ред Булл» Ферстаппена продала титульное спонсорство Oracle на 5 лет за сумму от 300 до 500 млн (в зависимости от инсайдера). Цифры вполне претендуют на рекорд «Ф-1» всех времен, но в активе «Ред Булл» еще один возможный рекорд – по возможным вложениям от криптоспонсоров: сделка с еще одним партнером Bybit оценена $50 млн в год. Сама компания назвала ее «крупнейшей в спорте», и суммарно оба контракта уже позволяют команде оплатить все расходы на машину.

Соперники не отстают: у «Астон Мартин», например, теперь даже два титульных спонсора – IT-гигант Cognizant и самый дорогой поставщик нефти в мире Aramco. «Макларен» закрыл сделки с IT-стартапом Darktrace и Google, продлил сделку с табачниками BAT, подписался с Cisco, «Кока-Колой» и Splunk – их портфолио вообще невероятно огромное.

«Феррари» запартнерилась с Qualcomm, «Альфа Таури» подписалась с Ravenol, «Уильямс» – с Duracell, а «Альпин» объединилась с Kappa, Binance и BWT (даже обещает неоновую сине-розовую ливрею)… Продолжать можно до бесконечности.

А команды с меньшим портфолио спонсоров вроде той же «Альфа Ромео» удачно продают места пилотов: первый китаец в «Ф-1» Чжоу Гуаньюй привел пакет на 20-30 млн (в зависимости от разных инсайдерских оценок) от национальных партнеров.

Реальное состояние «Ф-1» не скрыть: чемпионат еще никогда не был настолько финансово крепок. И гонщики об этом знают – потому и реагируют на предложения ограничения зарплат весьма бурно.

«Не забавно ли, что как только команды впервые могут реально зарабатывать на гонках в «Ф-1», всплывает что-то вроде потолка для пилотов… Не забавно ли? – высказался Себастьян Феттель. – Интересно последить, откуда исходит предложение. Очевидно, ограничение бюджетов создало модель, позволяющую командам зарабатывать. Думаю, может, нужно ограничить и заработки команд, а остальное направлять в фонд на хорошие дела и позитивное влияние».

Примерно те же аргументы – у Фернандо Алонсо:

«Я не считаю, что это необходимо. Пилоты всегда были вне данного обсуждения, и нас все больше и больше используют для продвижения «Формулы-1». Мы чаще и чаще проводим мероприятия с фанатами. 23-25 гонок за сезон, возвращается все больше спонсоров, и к нам, и к командам, и к серии. От нас требуют все больше и больше, и серия получает от этого выгоду. Так что мы не должны подпадать под ограничение. Это очень сложный вопрос»

А самый высокооплачиваемый действующий пилот (и по совместительству чемпион) Макс Ферстаппен заострил внимание даже не на личном благосостоянии – еще и на всем пути в «Ф-1»:

«Считаю идею категорически неверной. Сейчас «Ф-1» все популярнее, все зарабатывают деньги, причем большие деньги – и команды, и владельцы коммерческих прав. Выигрывают все.

Во всех молодежных сериях у каждого есть спонсор или тот, кто оплачивает выступления. Они рассчитывают вернуть вложения через процент от контракта, когда пилот попадет в «Ф-1» или куда-то еще. Если ввести лимит, молодые гонщики никогда не смогут вернуть эти деньги. Ограничение ударит по юниорским чемпионатам.

И почему гонщиков будут ограничивать в опциях распоряжения возможностями, интеллектуальной собственностью? Ведь именно гонщики создают шоу и рискуют жизнями – а мы рискуем. Однозначная ошибка».

Обладатель второго рекордного контракта Ландо Норрис согласился с другом и чемпионом – по части заботы о юных пилотах:

«В «Ф-1» и так невероятно сложно пробиться – даже если у тебя есть спонсор или инвестор, он, конечно, желает в будущем вернуть вложения, а у тебя нет выбора. Если ограничить зарплаты, инвесторов станет труднее искать. Или же они будут готовы платить заметно меньше. И это еще осложнит попадание в «Ф-1». Это один из главных факторов».

«Во многих из нас много вкладывали в юношестве, и это нужно возвращать – обычно тебе хочется сделать это, потому будущее молодых поколений под угрозой, – согласен и Льюис Хэмилтон. – Нужно помнить: спорт развился с бизнеса на $4-6 млрд до бизнеса на $14 млрд. Он стабильно растет. Команды зарабатывают даже больше денег. И мы – огромная часть этого. Я не пробуду здесь еще совсем долгое время, но думаю о следующем поколении – не думаю, что их стоит ограничивать».

А менеджер Ферстаппена Раймонд Вермюлен вообще собрал все возможные контраргументы в колонке на De Telegraaf – от капитализма до популярности:

«Полный идиотизм. Пилоты повышают ценность команды, и ограничение на покупку ценности будет означать, что мир перевернулся с ног на голову.

Это незаконно. Давайте посмотрим на факты. В Нидерланды появился Гран-при благодаря Максу. Зандворт платит ФОМ взнос за право организовать гонку, значительная часть которого распределяется между командами. Им это выгодно. Было бы очень странно ограничивать только зарплаты гонщиков»

Командам нужны инвесторы и спонсоры, которые вкладываются в таланты и хотят ассоциироваться с пилотом на протяжении долгого времени. Лимит повлияет на весь чемпионат».

Но самый ироничный ответ – наверное, у протеже Вассера Валттери Боттаса из «Альфа Ромео». С тонким намеком:

«Я не очень большой фанат этой идеи. Надеюсь, ее не примут. Пилоты должны будут все еще получить от нее что-то, может, тогда и зарплаты руководителям команд тоже срежут? Посмотрим. Было бы честно, если бы боссы разделили это с гонщиками, тогда окей».

В предыдущий раз тему поднимали сами пилоты – и идея моментально заглохла. Шеф «Ф-1» тоже против

Потолок расходов вообще объявили в 2020-м – и уже тогда вынесли из-под ограничений зарплаты пилотов и трех самых дорогих сотрудников базы (вроде главных инженеров и шефов). Меры предполагались для сдерживания увольнений рядовых сотрудников (ведь «Ред Булл» явно выбрал бы отказ от десятка ребят из офиса, а не потерю гениального Эдриана Ньюи из-за сокращения зарплаты).

Тем не менее, уже в 2020-м появились обсуждения по возможному итоговому ограничению зарплат конкретно пилотов – в $30 млн на двоих.

Причем одним из главных двигателей нового ограничения тогда стали сами гонщики!

«Мы обсуждали вопрос включения зарплат в потолок бюджета с Ассоциацией пилотов. Некоторые поддержали идею, другие были против. Я считаю неприемлемым тот факт, что Льюис Хэмилтон зарабатывает больше 40 миллионов долларов в год, в то время как некоторые другие получают по 150 тысяч за ту же работу», – заявил директор Ассоциации пилотов Гран-при на тот момент Ромен Грожан.

В итоге тогда тема заглохла – после инсайда о переходе на ограничения с 2023-го – но теперь вернулась вновь. На волне инфляции и приближения к необходимости правки правил.

«Безусловно, вопрос вызвал споры, и «Формула-1» оказалась в очень трудной ситуации. Серия на подъеме и зарабатывает все больше денег, но у нас есть потолок расходов. Мы тратим 140 миллионов долларов на 1000 людей и даже не можем угнаться за инфляцией. Невозможно платить [гонщику] 30, 40 или 50 миллионов, как в некоторых топ-коллективах, в то время как оставшаяся часть команды делит между собой 140 миллионов. – еще радикальнее высказался шеф и акционер «Мерседеса» Тото Вольфф. – Конечно, у пилотов свое мнение – может, и я высказывался бы так же, будь я гонщиком. Но наиболее успешные американские лиги ограничили зарплаты 15 лет назад, и все работает очень хорошо

Пилот – настоящие звезды, которые заслуживают заработок на топ-уровне для спорта. Это и сейчас так, если говорить только о зарплате. Нужно найти способ заключать рекламные сделки, которые в американских спортивных командах отвечают за две трети заработка, если не больше. Но по чистой зарплате гонщики «Формулы-1» получают больше всех.

Сейчас у «Формулы-1» нет однозначного решения. Но необходимо найти путь к финансовой стабильности».

Однако босс «Формулы-1» еще Стефано Доменикали еще после назначения в 2021-м высказался против слишком жестких ограничений.

«В нашем спорте всего 20 пилотов, а не 200. Два гонщика – острие команды, которое объединяет амбиции сотен людей. Великолепие Льюиса Хэмилтона или тот риск, которому Ромен Грожан подвергся в Бахрейне в прошлом году, напоминает нам, что пилоты – средоточие всего шоу».

С другой стороны, ведь и правда – по-настоящему большие деньги получают только 5-7 гонщиков.

Под виртуальный потолок и вовсе не попадают только «Мерседес» с Хэмилтоном (контракт которого истекает в конце 23-го), «Ред Булл» с Ферстаппеном и «Макларен» с альянсом Риккардо и Норриса.

И просто для сравнения: минимальный контракт в лигах США (НХЛ, НБА, НФЛ) – от $700 тысяч. Но в одной команде игроков больше, чем пилотов в «Ф-1» (включая резервистов и тестеров).

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Clive Mason, Eric Alonso / Stringer, Mark Thompson; globallookpress.com/Dppi/Antonin Vincent