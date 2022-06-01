Болид Шумахера раcкололся надвое после полета в стену – это вообще нормально? Да – так задумано для спасения гонщиков

Просто попался удар необычной силы.

Гран-при Монако закончился досрочно для Мика Шумахера – сын Михаэля ошибся, выехал на 10 сантиметров на влажную часть и проскользил в стену.

Не беспокойтесь: с Миком все в порядке, он ушел с места происшествия на своих двоих.

Но гонщики при первом взгляде на инцидент немного испугались.

«Когда увидел отдельно коробку передач – это был шок, – признался Пьер Гасли. – Мне показалось странным, что поначалу не выпустили машину безопасности».

Но нормально ли, что машина так развалилась?

«Дело в силе удара, – объяснил Фернандо Алонсо. – Сейчас болиды тяжелее, чем когда-либо, свыше 800 кг, их инерция при ударе о стену больше, чем когда-либо».

Потому ФИА ужесточила и требования безопасности – чтобы конструкция шасси эффективнее поглощала кинетическую энергию при крэшах без вреда для пилотов.

Вообще авария слегка походила на знаменитый крэш Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна 2020-го – когда «Хаас» тоже влетел в барьеры по касательной.

Болид «Ф-1» разлетелся на две части из-за перегруза шести болтов. А взорвался из-за отказа системы подачи топлива

Мику повезло больше: перед металлическими рейками в Монако установлены поглощающие энергию барьеры TechPro. Однако удар оказался такой силы, что поглотители сами смялись и продолжили движение за «Хаасом» – конечно, значительная часть энергии рассеялась, но именно направление по касательной и вызвало такие красочные последствия. Ведь в таком случае нагрузка больше действует на одну сторону болида, она рискует перегрузиться, разломаться и подвергнуть опасности гонщика.

Потому ФИА пару десятилетий подряд и придумала способ резкого снижения нагрузки – через освобождение от части машины, работающей в аварии как рычаг. Потому болид «Ф-1» не цельный (как многие гражданские машины), а фактически сборный.

Если присмотреться повнимательнее к задней части разваленного «Хааса», можно заметить: она открепилась ровно в месте соединительных болтов:

Ни один не вырван – машина просто развалилась в точном соответствии с проектом. Правда, сами болты сломались – и здесь как раз производителю («Феррари») стоило бы задуматься над качеством продукции. Но, с другой стороны, коробка передач не разлетелась – конечно, использовать дальше ее нельзя, однако сам факт показателен.

Вообще болты для скрепления болида очень крепкие – поскольку должны выдерживать гоночные скорости и изменения в перегрузках до 7G из стороны в сторону. По сути, больше ничего болид в одно целое не собирает: карбоновые пластины корпуса служат не жесткими ребрами-соединителями, а фактически просто создают обтекаемую форму для аккуратного перенаправления потока на аэродинамические элементы.

Теперь же на болты выпала нагрузка в несколько раз выше при массе данной части болида в около 450 кг. Технические правила не предполагают проверку предела их прочности за рамками тестовых стендов: по требованиям ФИА они должны разъединяться примерно на половине предполагаемой нагрузки, ведущей к их разрушению. Собственно, именно это и происходит болидами в ситуации аварий по касательной с большой нагрузкой: машина распадается на две половины, быстро убирая пресс на капсулы безопасности для сохранения бензобака и пилота в целости. Если бы пункт про разъединение двух частей болида отсутствовал, вся конструкция продолжила бы давить на шасси и вдавливать его дальше в барьеры.

В аварии Шумахера сами болты не выдержали, но общая концепция безопасности вновь доказала эффективность: из самых важных и дорогих частей пострадала лишь коробка и вся периферия вроде структур безопасности – расходные материалы для таких инцидентов. Еще, конечно, колеса, корпус, крылья и так далее, но они страдают при любых авариях.

В остальном же шасси выдержало – и спасло главные агрегаты и самого Мика. Как раз из-за предусмотренного процесса разваливания.

«Вся подвеска уничтожена, кроме передней части слева, – описал ущерб шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер в интервью немецкому Motorsport. – Коробки передач больше нет, радиаторов – тоже. [Стоимость – ] от 500 000 до миллиона долларов».

«Такие аварии – очень хороший сценарий, потому что энергия удара распределяется и уходит в заднюю часть машины, а не туда, где гонщик», – объяснил в эфире Sky Sports F1 чемпион 1996-го Дэймон Хилл.

Так что не пугайтесь: так и должно быть. Так и задумано.

Фото: The Race; REUTERS/Christian Bruna