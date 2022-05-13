Мотор «Феррари»для «Ф-1» превзошел «Мерседеса» не только мощностью, но и гибкостью. Сравнение бывшего напарника Хэмилтон

Больше свободы для пилотов.

В 2014-м «Формула-1» пережила радикальную смену регламента – прежде всего переход на турбированные гибридные моторы. Больше всех от новых правил выиграл «Мерседес»: 7 личных и 8 командных титулов, практически безостановочное доминирование. Время от времени с немцами пытались конкурировать «Феррари» и «Ред Булл», но обычно их хватало только на полсезона, а потом Хэмилтон с компанией включали форсаж и пользовались неурядицами соперников. Лишь в прошлом сезоне Макс Ферстаппен прервал серебристо-черную гегемонию.

Одним из важнейших факторов побед «Мерседеса» стал лучший мотор – самый мощный и самый надежный. Инженеры из Брэкли пользовались преимуществом в лошадиных силах для компенсации любого недостатка шасси или локальной слабость на конкретном треке: просто вешали машину больше антикрыльев. В итоге Хэмилтон с напарниками не всегда всех разделывали по максимальной скорости, но брали общим балансом.

А в 2022-м власть сменилась: теперь лучший мотор – больше не у «Мерседеса». «Феррари» теперь лучшая по мощности – это доказывает расчет по телеметрии при помощи регрессии, сделанный реддитором DrivenByData.

Поскольку скорости машин известны («Ф-1» предоставляет некоторые данные телеметрии в официальном приложении), реддитор выгрузил все-все связанное с Гран-при Бахрейна и рассчитал кривую разгона. Все скорректировано по данным GPS, основанным на реально преодоленном расстоянии. Сравнение (по крайней мере по части мощности) валидна ближайшие 4 года, поскольку доработка ДВС (за пределами надежности) уже заморожена.

Методика вышла такой: по известным из телеметрии скоростям и формуле разгона можно составить граф для любой из скоростей. Естественно, чем выше выйдет скорость, тем ниже будет ускорение (ведь мотор выдает примерно равномерную мощность), зато увеличивается лобовое сопротивление. И с использованием регрессии можно найти кривую, которая лучшим образом покажет динамику разгона в зависимости от скорости по выбранным данным.

Из сравнения видно: «Феррари» разгоняется лучше «Мерседеса» на любых скоростях. Причем на средних выигрыш идет прежде всего из-за мощности, а на высоких – еще и из-за меньшего лобового сопротивления.

По расчетам выходит, что «Феррари» на 2% мощнее «Мерседеса» (около 20 л.с., учитывая выдачу моторов «Ф-1» на уровне около 1000 л.с.) – а это примерно 0,4 секунды с круга. Мотор «Ред Булл» уступает 1%, или около 10 л.с. Лобовое сопротивление F1-75 также примерно на 2% ниже, чем у W13, а RB18 невероятно оторвался: выигрывает 9% у «Феррари» и 11% – у «Мерседеса»! Именно поэтому Ферстаппен рвет на прямых Леклера даже с меньшей мощностью (кстати, через разницу в максимальных скоростях и проверяли регрессию: система предсказала преимущество RB18 на пике в 2,6%, а реальная разница в лучших максималках составила 1,9% – то есть погрешность буквально в несколько км/ч).

Мнение пилота: разница – еще и в управляемости выдачей от силовой установки

А как за рулем ощущается разница между новым агрегатом «Феррари» и недавним доминатором «Мерседесом»? К счатью, мы знаем – благодаря трансферу Валттери Боттаса в «Альфа Ромео». Многолетний напарник Хэмилтона всю карьеру «Ф-1» (за исключением дебютного 2013-го, но то была еще старая эра без турбодвигателей) провел за техникой «Мерседеса» – сперва три года в «Уильямсе», а затем еще 5 сезонов – именно за главную команду «Ф-1» последних лет. В итоге только у самого Льюиса накопилось больше кругов с гибридным «Мерседесом», чем у Валттери – а теперь финн наслаждается итальянской техникой. Правда наслаждается: в рассказе для The Race – только положительные эмоции.

«Накопление и выдача энергии, а также стратегии работы с батареей по ходу гонки отличаются. Прежде всего по подходу к использованию.

С силовой установкой «Феррари» многие вещи делаются в ручном режиме пилотами, а в «Мерседесе» было много автоматических режимов для атаки или защиты. С «Феррари» же – по крайней мере в «Альфа Ромео» – больше ручного управления, больше ответственности на пилоте. Я не против, мне нравится работать с батареей и всем таким.

По мощности большой разницы нет, если честно. Это означает, что «Феррари» добилась прогресса в сравнении с прошлым сезоном.

Для меня главное различие заключается в управляемости. Это сильнейшая зона двигателя «Феррари». Например, для выходов из поворотов, кажется, двигатель дает больше вариантов доступных передач и так далее.

Вообще когда я только пришел в команду и увидел все новые обозначения разных вещей, философий и настроек, я такой «ух, будет непросто». Но вообще все пошло хорошо, мне весьма комфортно. Пока я не выжимаю все 100 процентов из некоторых настроек, но недалек от этого. Было на самом деле приятно получить возможность подогнать машину под мои желания, а я обычно хорош в настройке. Думаю, она так себя ведет и подошла пилотажному стилю как раз благодаря возможности гибкой настройки».

Слова Боттаса и подтверждает и сравнение телеметрий с каждого Гран-при года: «Феррари» Леклера и «Ред Булл» Ферстаппена действительно раз за разом выдавали разные характеристики в смысле максимальной скорости и распределения выдачи мощности.

Скудерия почти всегда быстрее выстреливала из поворотов, (как и отмечал Боттас) использовала различный набор передач: обычно – более короткие. Как правило, они ведут к более быстрому переключению (особенно на низких передачах), но в некоторых поворотах позволяют ехать на более высокой – и экономить время на переключение и момент на дополнительный разгон. А еще, конечно, минимизируется риск с минипробуксовками при ошибках синхронизаций передач или непопадания пилота в момент переключения – тогда еще и дополнительно экономятся шины.

Также объяснение Боттаса немного раскрывает и другую сторону F1-75 – творение гениев из Маранелло сходу назвали более удобным и гибким в настройке и потому подходящим для большего количества трасс без установки новых деталей или дополнительных элементов аэрообвеса. Дополнительные опции работы с мотором помогают гонщикам лучше балансировать желаемый уровень выдачи мощности на колеса, например, – и точнее подгонять пилотаж под или желаемые траектории под повороты без необходимости бороться с избыточной поворачиваемостью в неудобные моменты. То же самое и с передачами: можно выбрать такие числа, чтобы необходимость следить за оборотами не отвлекала в сложных поворотах.

Но в целом «Феррари», очевидно, предоставляет пилотам больше свободы в настройках – и это более «гоночный» подход. «Мерседес», похоже, предпочитает поиск оптимальных комбинаций режимов на стенде и предоставление их уже в «коробочном» формате через гоночного инженера – и это подход большого автозавода. Он, конечно, не обязательно плох или ведет к поражению, но хорошо работает только при преимуществе или полном равенстве всех остальных факторов. Однако у восьмикратных чемпионов больше нет лучшего мотора.

Фото: REUTERS/Marco Bello