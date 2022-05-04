«Ред Булл» едва не упустил лучшего инженера в «Феррари» – удержали проект дорожного суперкара и «Хонда». Важная фишка нового болида – его работа

Снова творит и идет за титулом «Ф-1».

Эдриан Ньюи – главный конструктор «Ред Булл», автор чемпионского болида Макса Ферстаппена и гений современной «Ф-1». Он в Гран-при уже больше 40 лет (начиная со стажировки в отделе аэродинамики команды двукратного чемпиона Эмерсона Фиттипальди в 1980-м), и за это время на построенных им машинах пилоты выиграли 21 чемпионский титул (от Мэнселла и Проста до Феттеля и Ферстаппена, от «Уильямса» и «Макларена» до «Ред Булл»).

В последние годы Ньюи, казалось, начал отступать от активной работы в «Формуле-1»: в прессе появлялись слухи о потере мотивации и переключении на проектирование дорожных авто и гоночных яхт. По слухам, Эдриан больше времени уделял параллельной компании Red Bull Advanced Technologies и саморефлексии в виде книги «Как построить машину. Автобиография величайшего конструктора «Формулы-1» (вышла в 2017-м), чем работе над болидами.

Однако теперь Ньюи вернулся, снова проектирует чемпионскую технику – и в честном интервью для The Race подтвердил почти все инсайды. Да, он едва не ушел из «Ред Булл» и действительно испытывал проблемы с мотивацией.

Чуть не ушел в «Феррари» в 2014-м из-за слабого мотора, но проект дорожной машины и «Хонда» его удержали

«Ред Булл» чуть не потерял Ньюи после предыдущей масштабной смены регламента – когда «Формула-1» перешла с атмосферных V8 на турбированные V6, и техника «Рено» опустилась с уровня «лучшего баланса мощности и надежности» до «ломкого и слабого». Еще недавно доминировавшая команда резко сдала – и не рухнула ниже второго места Кубка конструкторов только из-за масштабных проблем соперников. В результате «Ред Булл» несколько лет воевал с «Рено» из-за низкого качества двигателей, избавился от французского брендинга в 2016-м и перешел на «Хонду» в 2019-м – а по пути едва не остался без лучшего инженера.

«В то время я здорово потерял все иллюзии насчет всего, честно говоря. И чуть не перешел в «Феррари». Вообще я был счастлив в «Ред Булл» и не хотел менять команду, но к таким мыслям меня постоянно толкала только одна мысль – мы застряли со слабым мотором.

Наш поставщик, казалось, больше интересовался маркетингом, связанным с «Ф-1», чем изготовлением чего-то конкурентоспособного. Если моторист делает силовую установку хуже, чем у соперников, но проявляет реальное стремление все поправить и идти вперед – принимаешь это. Но когда он не признает [слабость] и не показывает интерес к тому, чтобы что-то сделать, это сложнее. Это вызвало у меня потерю мотивации. Мне все еще нравилась «Ф-1», но не такая.

Но я все-таки не хотел менять команду – и реально тогда подвернулся проект дорожного авто («Астон Мартин» Valkyrie – совместный гиперкар «Ред Булл» и «Астон Мартин», первый концепт представили в 2016-м, анонсировали полностью в марте 2017-го – Sports.ru).

Он поддержал мою мотивацию и занял меня немного, а когда потом мы заключили сделку с «Хондой», мне стало ясно: окей, у нас партнер, может, и не на должном уровне сейчас, но определенно со стремлением и мотивацией прийти куда надо. Все изменилось».

Ньюи снова творит – например, сделал особую подвеску для нового болида RB18

Cделка с японцами вернула Эдриана в активную работу над болидами для «Ф-1» – в 2021-м машина Ферстаппена наконец позволила Максу рубиться с Хэмилтоном на равных за титул и победить. В RB18 для 2022-го вклад Ньюи тоже есть.

«У нас в Милтон-Кейнсе отличная команда. У всех в «Ф-1» большой инженерный штат, но в смысле вовлеченности на планерках я вкидываю свои два пенса, но затем ребята уже обсуждают их, обдумывают, составляют план и идут работать. Конкретно на RB18 я сделал переднюю и заднюю подвески и несколько других мест и кусков.

Мне нравятся смены регламентов, но когда я впервые увидел нынешний, то слегка опечалился. На первый взгляд он смотрелся очень ограниченным. Но как только углубляешься в него – особенно по части понтонов и днища – видишь вообще приличный уровень свободы. Больше, чем кажется сперва.

Передние и задние подвески кажутся слегка ограниченными в смысле углов, но по расположению там есть свобода. Но я определенно не предполагал появление решения вроде понтонов «Мерседеса».

Главную проблему новой «Ф-1» можно было обнаружить в аэротрубе. Но пришлось бы сильно повозиться

С переходом на регламент 2022-го все команды столкнулись с неожиданным эффектом – «галопированием»: подскоками на прямых из-за чрезмерного «присасывания» днища к асфальту. Он сильно мешает: по оценкам технического штаба «Астон Мартин», их болид теряет до 0,7 секунды с круга из-за галопирования, а «Мерседес» из-за него не может заставить болид работать как надо и страдает без побед, вылетая в первом и втором сегментах квалификаций.

Раньше считалось, что симуляторы, стенды и аэротрубы в принципе не могли помочь с предвидением проблемы, ведь продувка моделей, например, ограничена максимальной скоростью в 180 км/ч, а машины идут в галоп при превышении отметки в 240 км/ч. Однако Ньюи уверен в обратном – просто нынешняя техника серьезно ограничена в возможностях.

«Мы знали, что это потенциально может быть проблемой. У прототипов «Ле-Мана» она наблюдается десятилетиями, очень хорошо известна. С нынешним сводом правил можно было предположить ее возможность, но вот смоделировать ее – это была трудность.

Мы не нашли способа правильно смоделировать этот процесс. Но, в принципе, это можно сделать в аэротрубе. [Технические объяснения с большим количеством терминов из аэродинамики]. Если полностью переделать модель, использовать большее усиление [физических параметров аэротрубы] и смириться с меньшей точностью в балансе, то это выполнимо. Но это большущая задача».

Из ситуации уже сделаны выводы – «Ред Булл» запускает проект по строительству новой аэротрубы за 50-70 млн евро, чтобы избежать тех же проблем.

«Разгон до желаемой скорости слишком долгий, и мы теряем значимую часть времени, которое нам отводится, – пояснил Ньюи. – Я бы ограничил проектирование только CFD (вычислительной гидродинамикой – по сути компьютерными симуляциями – Sports.ru). К сожалению, голосов [других команд «Ф-1»] для этого не хватило».

О Максе Ферстаппене

«Макс всегда понимает, на что способна машина, потому что запрыгивает в нее и сворачивает ей шею. Это здорово. Он дает качественную обратную связь, хорошо осознает, в каком состоянии шины, как с ними работать.

Я считаю, репутация Макса как бешеного гонщика не оправданна. Пожалуй, в прошлом году в Бразилии он действовал жестковато. То, что случилось в Саудовской Аравии, было глупо. Думаю, Макса раздосадовало, что Льюис его не обгоняет, но проводить брейк-тест не стоило».

Что будет после одной из лучших команд «Ф-1»?

«Мне нравится проектирование. Оно вместе с соревнованиями заняло всю мою карьеру, и я наслаждался всем, что делал. Но, конечно, оно приносит свое давление.

Мне 63 года, но я заскучал бы, если бы остановился и не делал бы ничего. Всегда думал, что займусь хобби – ремонтом мотоциклов, такими вот вещами. Думаю, это могло бы меня немного занять, но, скорее всего, заскучаю и от этого.

Так что, может, попробую найти роль, где я мог бы работать как аудитор – что-то вроде Рори Берна (автора машин на 8 Кубков конструкторов «Ф-1», с ними Шумахер взял все свои титулы – Sports.ru) в «Феррари» сейчас. Хорошее место, пока можешь делать позитивный вклад. Ненавижу быть отвлекающим фактором – вроде «О, Эдриан сегодня ворвется». Это означает передачу правления кому-то достойному, а я буду просто участником, пока они будут видеть пользу [во мне].

Это про гонки. Еще я бы хотел разрабатывать дорожные авто. Чувствую, мог бы предложить что-то там. Это сложная работа, невероятно соревновательная, и ее двигает покупатель – выходит очень сложно по меньшей мере. Но, чувствую, автоиндустрия, кажется, идет в неправильном направлении. Производители реагируют на желания покупателя, но машины становятся больше и тяжелее, чем когда-либо.

Теперь выходят электрические SUV – огромные полноприводные электрические внедорожники! Нелепо. Просто никого смысла. Было бы интересно видеть, как машины становятся все экономичнее – вне зависимости от силовой установки, в смысле аэрообвеса, массы, объема мотора.

Все эти государственные организации хлопают друг друга по спинам за повышение уровня безопасности, но, как и в «Ф-1», они делают машины очень тяжелыми. Еще эти вещи вроде требования к низкому уровню выбросов при холодном старте ДВС – снова больше массы на машину. Регуляторы вообще не думают об этом. Они хотят утопии – очень эффективной машины без выбросов».

Похоже, лучший инженер современной «Формулы-1» уже закусил новую цель – берегись, авторынок.

Источник: The Race

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; REUTERS/Massimo Pinca ; globallookpress.com/Hoch Zwei/Keystone Press Agency; flickr.com/Adrian Court; astonmartin.com