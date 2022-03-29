Мегамотор «Феррари» засняли без корпуса. Ключевой элемент похож на ракетную инновацию «Мерседеса»

Очень редкие кадры.

Команды «Формулы-1» обычно скрывают секреты как можно сильнее и активнее: отгоняют фотографов, буквально выбивают из рук камеры и телефоны (серьезно – российский фотограф Евгений Сафронов, работающий в паддоке, часто рассказывает об этом у себя на ютуб-канале). Потому снять важную деталь – особенно обычно скрытую под корпусом – невероятно сложно.

Но иногда журналистам удается. Спасибо репортеру DAZN и эксперту F1 TV Альберту Фабреге – теперь мы знаем, как в точности выглядит лучший ДВС «Формулы-1» ближайших четырех лет:

А его коллега по передаче Tech Talk на F1 TV Крэйг Скарборо рисунком объяснил, где здесь что – к примеру, турбина и интеркулер.

«Мои наблюдения: турбокомпрессор – впереди, интеркулер – на днище впереди мотора. Это воздушно-водяной интеркулер – как у «Мерседаса», в той же позиции».

И это замечание – совсем не мелочь, ведь восьмикратные чемпионы построили невероятный сверхминималистичный болид именно благодаря инновационному охлаждению, основанному на ракетных технологиях.

«И в наших симуляциях всегда использовали отверстия и радиаторы побольше, чем в W13, – рассказывал технический офицер «Ф-1» Пэт Симондс в разборе новинок на Sky Sports F1 в шоу Теда Кравитца. – Думаю, у «Мерседеса» есть пара маленьких трюков – например, интеркулер. Очень-очень изящный. Это воздушно-водяной интеркулер, но теперь он немного другой. Благодаря ему как раз машину можно скомпоновать теснее, чем способны все остальные.

Знаю такие интеркулеры – похожие разрабатывает компания Reaction Engines («Реактивные Двигатели», сотрудничают с «Боингом», «Роллс-Ройс», Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, Европейским и британским космическими агенствами, получили 65 млн фунтов только грантов от правительства Великобритании с 2015-го – Sports.ru) из Оксфордшира, они производят ракетные двигатели похожего типа. И для них придумали крайне эффективную технологию обмена тепла. Думаю, именно использование той технологии – одна из причин, почему «Мерседес» сумел сделать такую машину».

Выходит, «Феррари» на самом деле намного ближе к немецкому производителю даже на их поле максимальных инноваций. И это вдобавок к «супер-быстрому» поджиганию топливной смеси в цилиндрах – мощной технологии, гарантировавшей Скудерии, судя по всему, лучший двигатель внутреннего сгорания на ближайшие четыре года.

Тем не менее, пока по максимальной скорости в концах прямых сильнее всех выглядит «Ред Булл» – RB18 выстреливает после 280 км/ч и превосходит всех соперников до точки торможения. Скорее всего, дело в самой эффективной гибридной части и классном шасси с невысоким уровнем лобового сопротивления.

Самая же ровная кривая разгона – у «Альпин»: болид Алонсо выдает разгон с 150 до 250 км/ч почти на уровне «Феррари» и дальше соперничает с «Ред Булл». Правда, общий уровень французского болида пока не позволяет сравнить их более детально относительно топов.

Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega