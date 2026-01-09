Дэвид Култхард: «Пиастри отлично выглядел вплоть до этапа в Баку»

Култхард поделился мнением о выступлениях Пиастри в сезоне-2025.

Бывший пилот «Ф-1» Дэвид Култхард считает, что Оскару Пиастри предстоит добиться большего прогресса – однако подчеркнул потенциал и способности австралийца.

«Оскар моложе [Ландо Норриса]. Думаю, [его менеджер] Марк Уэббер помог немного сократить отставание и указал Оскару на его слабые места. Ему недоставало темпа в квалификациях – и он сумел добиться здесь прогресса.

Вплоть до этапа в Баку он выглядел отлично, у него была хорошая форма. Он выступал безупречно, забирая инициативу», – отметил Култхард.

