  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Дакар-2026. Аль-Аттия стал победителем 6-го этапа и вышел в лидеры класса внедорожников, Ван ден Бринк вернулся на 1-е место в грузовиках
3

Дакар-2026. Аль-Аттия стал победителем 6-го этапа и вышел в лидеры класса внедорожников, Ван ден Бринк вернулся на 1-е место в грузовиках

Завершился 6-й этап марафона «Дакар», проходящего в Саудовской Аравии.

Нассер Аль-Аттия («Дачиа») выиграл спецучасток и возглавил категорию внедорожников.

В мотоциклах победу одержал Рикки Брейбек («Хонда»). Лидерство в зачете осталось за Даниэлем Сандерсом («КТМ»).

Ксавье де Сультре («Полярис») стал победителем этапа в категории мотовездеходов. Брок Хигер продолжает удерживать первую строчку.

Алеш Лопрайс («Ивеко») выиграл участок в категории грузовиков, Митчел ван ден Бринк («ММ Текнолоджи») вернулся в лидеры.

Ралли Дакар

9 января 2026 года

6-й этап

Внедорожники

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») – 3:38.28

2. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +2.58

3. Сет Кинтеро (США, «Тойота») +3.19

7. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +6.33

12. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +9.27

13. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +9.50

16. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +3.38

21. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +18.10

Положение после 6-го этапа

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») – 24:18.29

2. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +6.10

3. Нани Рома (Испания, «Форд») +9.13

4. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +11.49

5. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +12.11

6. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +17.36

10. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +26.46

39. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +6:42.43

Мотоциклы

1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 3:41.33

2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +1.14

3. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +1.17

Положение после 6-го этапа

1. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») – 24:41.00

2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +00.45

3. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +10.15

Мотовездеходы SSV

1. Ксавье де Сультре (Франция, «Полярис») – 3:59.53

2. Кайл Чейни (США, «Кан-Ам») +2.07

3. Чалеко Лопес (Чили, «Кан-Ам») +2.34

Положение после 6-го этапа

1. Брок Хигер (США, «Полярис») – 26:56.33

2. Ксавье де Сультре (Франция, «Полярис») +32.20

3. Кайл Чейни (США, «Кан-Ам») +53.18

Грузовики

1. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») – 4:10.50

2. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») +1.58

3. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +2.46

Положение после 6-го этапа

1. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») – 28:04.08

2. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») +35.24

3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +46.10

Дакар-2026. Гатри одержал победу на 5-м этапе в классе внедорожников, Сандерс вернулся в лидеры в мотоциклах, Мацик сохраняет 1-е место в грузовиках

Расписание этапов «Дакара-2026»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Мартин Мацик
Хонда Дакар
logoНассер Аль-Аттия
результаты
logoФорд
logoКарлос Сайнс-старший
logoТойота
Маттиас Экстрем
КТМ
ИВЕКО
logoСебастьян Леб
Алеш Лопрайс
Рикки Брейбек
Денис Кротов
ралли-рейды
logoралли Дакар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Алекс Данн об уходе из программы «Макларена»: «Решение было моим»
21 минуту назад
Дакар-2026. Экстрем выиграл 7-й этап и догоняет Аль-Аттия в классе внедорожников, Ван ден Бринк лидирует в классе грузовиков
сегодня, 15:18
Гельмут Марко: «Ферстаппен и Риндт очень похожи в стиле пилотажа и стремлении всегда атаковать на пределе»
сегодня, 14:27
Технический директор «Астон Мартин»: «У команды есть все необходимое, чтобы добиться отличного результата. Провал недопустим»
сегодня, 13:37
Управляющий директор «Альпин»: «Обеспечим Колапинто всю необходимую поддержку»
сегодня, 12:54
Себастьян Буэми: «Некоторые решения Марко изменили «Ф-1» и автоспорт»
сегодня, 12:08
Серхио Перес: «Если бы Хэмилтон не перешел в «Мерседес», то шанс бы появился у меня»
сегодня, 11:24
Марцин Будковский о слухах про уход Пиастри из «Макларена»: «Вы бы покинули команду, у которой два титула подряд? Вероятно, нет»
сегодня, 11:02
Джонатан Уитли: «Никогда не думал, что стану руководителем команды «Ф-1»
сегодня, 10:16
Джеймс Воулз: «Уверен, «Мерседес» будет очень силен в 2026-м. У «Уильямса» же нет таких возможностей и средств»
сегодня, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября 2025, 07:00