Дакар-2026. Аль-Аттия стал победителем 6-го этапа и вышел в лидеры класса внедорожников, Ван ден Бринк вернулся на 1-е место в грузовиках
Завершился 6-й этап марафона «Дакар», проходящего в Саудовской Аравии.
Нассер Аль-Аттия («Дачиа») выиграл спецучасток и возглавил категорию внедорожников.
В мотоциклах победу одержал Рикки Брейбек («Хонда»). Лидерство в зачете осталось за Даниэлем Сандерсом («КТМ»).
Ксавье де Сультре («Полярис») стал победителем этапа в категории мотовездеходов. Брок Хигер продолжает удерживать первую строчку.
Алеш Лопрайс («Ивеко») выиграл участок в категории грузовиков, Митчел ван ден Бринк («ММ Текнолоджи») вернулся в лидеры.
Ралли Дакар
9 января 2026 года
6-й этап
Внедорожники
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») – 3:38.28
2. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +2.58
3. Сет Кинтеро (США, «Тойота») +3.19
7. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +6.33
12. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +9.27
13. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +9.50
16. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +3.38
21. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +18.10
Положение после 6-го этапа
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») – 24:18.29
2. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +6.10
3. Нани Рома (Испания, «Форд») +9.13
4. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +11.49
5. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +12.11
6. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +17.36
10. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +26.46
39. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +6:42.43
Мотоциклы
1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 3:41.33
2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +1.14
3. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +1.17
Положение после 6-го этапа
1. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») – 24:41.00
2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +00.45
3. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +10.15
Мотовездеходы SSV
1. Ксавье де Сультре (Франция, «Полярис») – 3:59.53
2. Кайл Чейни (США, «Кан-Ам») +2.07
3. Чалеко Лопес (Чили, «Кан-Ам») +2.34
Положение после 6-го этапа
1. Брок Хигер (США, «Полярис») – 26:56.33
2. Ксавье де Сультре (Франция, «Полярис») +32.20
3. Кайл Чейни (США, «Кан-Ам») +53.18
Грузовики
1. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») – 4:10.50
2. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») +1.58
3. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +2.46
Положение после 6-го этапа
1. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») – 28:04.08
2. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») +35.24
3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +46.10
