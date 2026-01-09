«Ауди» провела съемочный день в Барселоне

Появились первые кадры болида «Ауди» с трассы в Барселоне.

Журналист Роберто Кинкеро поделился в соцсетях видео и кадрами R26 – болида «Ауди » в «Формуле-1», который команда обкатала на трассе в Барселоне в рамках съемочного дня. Инженеры проверил работоспособность техники.

Напомним, что 26-30 января на том же треке в Барселоне в закрытом формате пройдут первые предсезонные тесты.

При этом грядущий сезон станет дебютным для немецкой команды.

Фото и видео: соцсети Роберто Кинкеро

За четверть века «Ф-1» почти не изменилась. Почему мы не пришли к летающим машинам?

