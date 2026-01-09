  • Спортс
  • ФИА проведет встречу с производителями 22 января, чтобы обсудить спорные моторы «Мерседеса» и «Ред Булл» (The Race)
ФИА проведет встречу с производителями 22 января, чтобы обсудить спорные моторы «Мерседеса» и «Ред Булл» (The Race)

ФИА планирует вновь поднять тему скандальных двигателей.

Как сообщает издание The Race, ФИА собирается провести встречу с мотористами 22 января – за несколько дней до первых предсезонных тестов, которые пройдут в Барселоне с 26 по 30 января.

Темой собрания станут скандальные моторы «Мерседеса и «Ред Булл»: оба производителя намерены использовать двигатели, степень сжатия которых превышает лимит (16:1) в рабочих условиях за счет термического расширения материалов. Согласно подсчетам, данная особенность позволить увеличить мощность на 13 л.с. – что может помочь отыграть 0,3-0,4 секунды за круг.

Ранее силовые установки прошли проверку ФИА и получили ее одобрение, но теперь вопрос снова был поднят в качестве ответа на претензии «Хонды», «Феррари» и «Ауди». Противники «Мерседеса» и «Ред Булл» настаивают на корректировке процедур измерения сжатия, уточнении правил или полной отмене ограничения степени сжатия.

По словам источника The Race, ФИА хочет прояснить ситуацию, чтобы убедиться, что все участники одинаково поняли новый регламент. 

Ожидается, что федерация сможет внести изменения в правила не раньше 2027-го, однако некоторые производители продвигают идею о том, чтобы меры были приняты уже после летнего перерыва грядущего сезона.

ФИА разрешила спорные моторы «Мерседеса» и «Ред Булл» (It.motorsport)
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
тесты Формула-1
