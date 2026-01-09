Себастьян Буэми о подготовке «Ред Булл» к сезону-2026: «Можешь считать, что отлично поработал, но если кто-то справился лучше – то выйдет дерьмово»

Буэми оценил готовность «Ред Булл» к 2026-му.

Пилот симулятора «Ред Булл » Себастьян Буэми рассказал о том, как проходит работа команды над болидом 2026 года.

«Думаю, все вполне хорошо. Если держать в уме тот факт, что для «Ред Булл» создание собственного мотора – это невероятный вызов, то нельзя сделать какой-либо вывод, пока машина не окажется на трассе и пока не появится возможность сравнить себя с остальными.

Да, можно понять, надежный ли болид и есть ли значительные проблемы, но для определения конкурентоспособности нужно сравнить данные с показателями других машин.

Можешь считать, что ты отлично поработал, но если кто-то справился лучше – то выйдет дерьмово. И мы, и наши соперники очень упорно трудились на протяжении многих месяцев. В какой-то момент нужно увидеть, достаточно ли хорошо мы справились», – сказал Буэми.

