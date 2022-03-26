Шумахер сурово влетел в стену: половина машины – вдребезги, половина – просто отвалилась

Перестарался в битве за топ-10.
В новом сезоне «Хаас» оказался уже не безнадежным аутсайдером, а вполне отличным середняком – сменщик Мазепина Кевин Магнуссен квалифицировался в топ-10 в Бахрейне и приехал на финиш пятым. Наверное, потому второй пилот американской команды Мик Шумахер (не набравший очков на стартовом этапе) решил тоже ворваться в десятку сильнейших любой ценой – и атаковал в квале на полную.
В итоге немного перестарался: подскочил на поребрике и красочно познакомился со стеной.
Авария вызвала красные флаги и получасовой ремонт барьеров вместе со сбором тысяч мелких обломков. А еще у маршалов возникли проблемы с эвакуацией раскуроченного болида – при переносе краном у него просто отвалилась задняя часть
Выглядит просто кошмарно:
Не бойтесь: болиды «Ф-1» так и сконструированы: разваливаться от серьезных аварий, поглощая перегрузки. Потому практически любой крэш выглядит намного серьезнее и опаснее, чем обстоит в реальности. И Мик в порядке – хотя его самолюбие (и, возможно, статус) немного пострадают.
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Фото: globallookpress.com/IMAGO/ANTONIN VINCENT, Panoramic/Keystone Press Agency
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