Новый сезон «Ф-1» будет великим. В «Мерседесе» и «Феррари» грядет драма, огромная проблема с машинами не решена, на гонку обновлений нет денег

Изменилось все.

«Формула-1» входит в новую эру – поменялось практически все. Болиды – самые революционные за 40 лет, моторы тоже переделаны практически с нуля под биотопливо (в смесь теперь добавляют 10 процентов этанола, и его доля будет только расти), невиданные 18-дюймовые колесные диски, потолок расходов в $140 млн, ограничения на работу в аэротрубе для лучших команд (28 сессий в неделю – для чемпионов, 46 – для худшей команды предыдущего года)… Еще два года назад в Гран-при гонялись совсем по другим правилам.

18 марта мир впервые увидит реальные возможности новых машин на треке, а 20 марта более равную и изобретательную эпоху откроет Гран-при Бахрейна. И поверьте: новая «Формула-1» выйдет великой и великолепной.

Новый регламент настроил болиды под преследования, но породил огромную проблему со скоростью. Ее еще не решили

Правила меняли не просто из-за желания встряхнуть пелотон и заставить команды потратить кучу денег на новые машины. У спортивного отдела серии была четкая цель: повысить зрелищность Гран-при, ведь в последние годы команды хоть и приблизились друг к другу по чистому времени на круге, но все равно гонки часто выглядели очень дорогим паровозиком. Атаки происходили в основном на прямых с DRS (или сразу после них), потому что в поворотах преследовать соперника оказывалось крайне трудно – машины теряли прижимную силу, слетали с траекторий и проигрывали прорву времени. Рискующий с обгоном временами ставил на кон результат всей гонки, ведь в случае неудачи шины теряли эффективность, и соперники быстро нагоняли.

В новых машинах постарались устранить главного виновника трудностей – турбулентный воздух, создававшийся сложными аэродинамическими обвесами.

И по первым отзывам пилотов план сработал: процесс преследования действительно упростился. Но появились и новые минусы: например, обзор значительно ухудшился, как и эффект слипстрима на прямых.

А еще на тестах команды внезапно столкнулись с технической проблемой – на скорости свыше 240 км/ч болиды начинали подпрыгивать как на кочках из-за нестабильного генерирования прижимной силы под днищем.

Дело не только в дискомфорте: подскоки дестабилизируют болид, и он теряет скорость на прямых и возможность равномерно и эффективно замедляться в зонах самого требовательного торможения. Также повреждается днище и прочие элементы корпуса и аэрообвеса – машины просто теряют много времени и рискуют не добраться до финиша.

После вторых тестов каждая команда непременно сообщила о нахождении способа победы над галопированием, однако до самого последнего дня обкаток каждый пилот все равно страдал. Вот графика от F1 TV (большая точка – последний тест в Бахрейне) – «Макларен» больше всех снизил частоту и амплитуду колебаний, но не избавился полностью:

И дальше, кажется, будет только хуже.

«Мне крайне любопытно, как пройдут этапы на трассах городского типа, – поделился действующий чемпион Макс Ферстаппен. – Ведь на тестах мы уже видели, как новые машины порой болтает на прямых. С трудностями столкнутся все. Особенно сложно будет на трассах с неровным покрытием, где много кочек».

Консенсус-прогноз команд – на поиск окончательного решения уйдет до 3-4 Гран-при, а первый победивший галопирование получит огромное преимущество и может запросто выиграть пару гонок с мощным отрывом. Даже вчерашний аутсайдер с минимумом инженеров в штате.

В «Феррари» и «Мерседесе» – потенциал к мощной внутренней борьбе

Из-за галопирования трудно назвать однозначного фаворита нового сезона, но на тестах стабильнее всех выглядела «Феррари». Алый F1-75 прописался в топе каждой сессии, находился среди лидеров на длинных и коротких отрезках с любыми составами шин, причем даже масштабные обновления «Мерседеса» и «Ред Булл» не изменили статус-кво.

Скудерия просто сконцентрировалась на детальном раскрытии потенциала первоначальной версии машины и на сокращении отставания в 20-25 л.с. по мощности мотора от конкурентов. Вердикт шефа итальянцев Маттии Бинотто – все получилось.

Потому Шарля Леклера и Карлоса Сайнса справедливо записали в претенденты на титул – и, кажется, в Маранелло грядет новая схватка между напарниками.

В 2021-м противостояние испанца и монегаска особенно не эскалировались, но ребята редко встречались на трассе – и почти никогда не рубились за действительно высокие позиции. Карлос в итоге по очкам оказался выше Шарля, но длительный щедрый контракт «Феррари» выдала именно Леклеру – соглашение с Сайнсом заканчивается в конце 2022-го, и №55 еще только в начале переговоров.

Однако сын великого раллиста уже отказался быть всего лишь вторикеллой и прошлым сезоном доказал способность быстро адаптироваться и брать на себя лидерство – по слухам из Маранелло, сторона Леклера даже столкнулась с внутренним прессингом команды. Шарль в то же время тоже не так прост: вспомните его стычки с Феттелем в 2019-м, постоянное публичное недовольство решениями команд по радио и слухи о нарушении внутренних договоренностей.

Поскольку Скудерией управляют те же люди, Сайнсу тоже нечего терять, а амбиции у него крайне высокие (к примеру, в подкасте Beyond The Grid он сказал, что полностью готов к борьбе за титул) – есть риск повторения внутренней драмы.

«Если гонщики будут сражаться за важную позицию в чемпионате, то на треке станет ясно, кто впереди, – анонсировал Бинотто еще до старта сезона. – И дело не только в таланте или способностях пилота: в расклад могут также вмешаться невезение, поломки, проблемы с надежностью или аварии. Когда время придет, мы обсудим вопрос в зависимости от результатов на трассе».

В «Мерседесе» – не менее взрывоопасная ситуация: покладистого Боттаса с поводком из однолетних контрактов сменил юный, быстрый и амбициозный Джордж Расселл. Сейчас его воспринимают как однозначного ученика для Хэмилтона – и №63 действительно запомнился командным игроком, когда на прошлогоднем Гран-при Венгрии предложил по радио пожертвовать своей гонкой ради очков для Николаса Латифи и всего «Уильямса».

Но реальность может оказаться сложнее. Джордж согласен помогать, когда ставки лично для него не так уж высоки. Но при борьбе за что-то ощутимое Расселл превращается в самонаводящуюся ракету-убийцу: вспомните, как хладнокровно он дважды разделал Боттаса в Сахире-2020 при минимальном опыте за рулем чемпионского «Мерседеса»!

А в 2021-м Джордж вновь встретился с Валттери на трассе – уже в Имоле во время сражения за топ-10. №63 ехал на «Уильямсе», пошел в атаку, наткнулся на жесткую оборону, не успел среагировать – и вылетели оба.

А затем Расселл на эмоциях подлетел к финну с негодованием и настучал тому по шлему.

И моментальной реакцией эпизод не ограничился. В восьмой серии нового сезона Drive To Survive о гонке за место в «Мерседесе» предельно ясно артикулировано – изначально у Расселла было огромное преимущество, но принятие финального решения задержалось как раз из-за сомнений Тото Вольффа насчет внутренней динамики. Шеф чемпионов увидел ситуацию в стиле «он вынес нашу машину и даже не извинился» – и взял длительную паузу на раздумье. Ее прервал только гениальный Гран-при Бельгии со вторым местом в дождевой квалификации и подиумом.

Кто знает, какая сторона Джорджа возьмет верх, если он и Хэмилтон сходу поедут наравне и схлестнутся за титул? Ведь победа над напарником семикратному совсем не гарантирована. Эксперт Sky Sports F1 и бывший пилот «Ф-1» Карун Чандок (входит в Комиссию пилотов ФИА, между прочим) проинсайдил: пока Льюис отдыхал в США, Расселл всю зиму провел в Бракли на базе и каждый день вкалывал полную смену на симуляторе.

Боттас даже в моменты схваток за первые места всегда давил личные эмоции и рулил в сторонку. Расселл пока показал себя совсем другим. Может, он в итоге и согласится переждать два последних года Хэмилтона в «Ф-1», но если Льюис выдаст средний старт сезона (как с ним периодически бывает), кто тогда гарантирует, что Джордж откажется от амбиций?

Кажется, «Мерседес» тогда раскалится как в 2016-м. Будет весело.

На полноценную гонку обновлений впервые в истории нет денег – из-за потолка расходов и инфляции

За 70 лет «Формула-1» приучила нас к быстрому копированию даже самых навороченных инноваций и непрекращающейся гонке обновлений. Практически любая команда меняла хотя бы мелкие детали на большинстве Гран-при, а временами большой пакет изменений переворачивал сезон и резко ускорял чей-то болид.

В прошлом году с ковидным регламентом и потолком бюджетов в $145 млн все изменилось: командам заморозили шасси и позволили вносить лишь мелкие изменения в аэрообвес. И мы впервые увидели лишь 1-2 масштабных обновления среди всех команд за год – правда, переделки «Мерседеса» под Гран-при Великобритании вновь помогли (прямо как в старые добрые) и вернули Хэмилтона в титульную гонку.

В 2022-м потолок опустили до 140 млн и ограничили время работы в аэротрубе, потому с обновлениями ожидается примерно та же история – вряд ли машины прямо кардинально изменятся.

«Мы и так уже близки к потолку расходов, – признался сразу после тестов (!) шеф «Альфа Таури» Франц Тост. – Если бы мы захотели скопировать «Мерседес», нам бы пришлось стоить совершенно новый болид».

Причем из-за невиданной мировой инфляции (Европейский центральный банк признал, что инфляция в еврозоне может достигнуть 7,1 процента при цели в 2 процента) ситуация грозит радикальным ухудшением к концу года – команды уже просят о снисхождении:

«Если помните, мы согласовали потолок расходов в середине 2020 года, в разгар пандемии, – рассказал шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Никто не мог предвидеть нынешние обстоятельства. То, что сейчас происходит в мире, способно подтолкнуть цены лишь в одном направлении. Похоже, инфляция может побить рекорды. Мы уже видим ее влияние – взять хотя бы стоимость перевозки оборудования. Она окажет непосредственное влияние на работу и благосостояние сотрудников.

Обязанность регулятора – срочно ослабить ограничения. Нужно учитывать происходящее в мире, цены растут».

А ведь сразу после первых тестов каждая команда анонсировала план радикального развития болидов – с тех пор уже не все такие смелые. Похоже, каждая уникальная инновация, представленная в первой половине сезона, так и останется лишь на одном-двух болидах и перейдет на другие самое ранее в 2023-м.

И если в 2021-м замороженные болиды фактически наследовали технике двухлетней давности, и у команд хватало данных, симуляций и компьютерных моделей, то сейчас машины – полностью новые. И каждая гонка потому будет выглядеть примерно как старт сезона – с абсолютной неизвестностью по расстановке сил.

А инфляция с жестким потолком создаст дополнительную неопределенность: у кого-то деньги запросто могут закончиться раньше. Возможно, не хватит расходников, или механикам вновь придется питаться в паддок-клабе, как во времена вылетавшего в трубу «Лотуса» в 2013-м. Есть опасность, что кто-то вообще не закончит сезон. Может, победит вообще тот, кто запланировал значительную часть бюджета на финишный отрезок.

«Формула-1» заключает рекордные спонсорские контракты c Lenovo и Crypto.com, «Ред Булл» раздобыл $150 млн в год только от Oracle и Bybit, у «Астон Мартин» теперь три титульных спонсора (Aramco, Peroni и Cognizant) – а судьбу титула может решить десятка тысяч вовремя сэкономленных долларов. Такое точно войдет в историю.

Фото: formula1.com/en; globallookpress.com/HOCH ZWEI, Hoch Zwei/Keystone Press Agency, Hasan Bratic, nordphoto GmbH / Bratic, Patrick Scheiber/Keystone Press Agency; REUTERS/PHamad I Mohammed