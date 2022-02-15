В «Ф-1» больше нельзя получить очки за 1-круговую гонку. Скандально короткий Гран-при не повторится

Уроки фарса на этапе в Бельгии.

Международная автомобильная федерация обещала перемены после взрывного финала сезона-2021 – и реформы пришли.

Правда, речь пока не о скандальном Гран-при Абу-Даби и решениях гоночного директора по выпуску автомобиля безопасности и указания круговым – здесь ФИА на недавнем заседании Комиссии «Ф-1» ограничилась только обещанием перепланировки вертикали управления. Одним из вариантов пока рассматривается ротация нескольких человек на этой должности – результаты представят 18 марта.

Главное внимание ушло другому этапу, подорвавшему фанатов, зрителей и вообще весь автоспорт – дождевому Гран-при Бельгии. Да, самой короткой гонке в истории – формально пилотам присудили по половине обычных очков за один круг по мокрой трассе в режиме автомобиля безопасности, помните? После трехчасового ожидания окончания дождя машины выпустили на пару кругов, затем вернули в боксы, выждали еще 20 минут – и объявили Макса Ферстаппена победителем.

Топ-10 заработали очки: Максу досталось 12,5 баллов, новичку на подиумах Джорджу Расселлу – 9, а Льюис Хэмилтон пополнил счет на 7,5 очков.

В процессе выяснилось: результаты необходимо формировать по порядку, в котором участники закончили первый круг, а для признания гонки состоявшейся и выдачи хотя бы 50 процентов зачетных баллов необходимо признать хотя бы два круга. Как же так вышло и почему очки все равно засчитали?

По объяснениям Международной автомобильной федерации (ФИА), лидер заплыва Макс Ферстаппен все равно трижды пересек точку «окончания круга» – формально достаточно для классификации всего пелотона. Просто формирование итоговых результатов проводится именно с «отмоткой» на круг – как и предписано правилами. Но на легальность начисления очков сдвиг результатов не влияет.

«Три круга преодолены, – заявил гоночный директор Майкл Маси. – Третий круг засчитался в тот самый момент, когда машины пересекли контрольную линию в быстрой зоне на пит-лейн.

А очки присудили по классификации предыдущего круга – перед тем кругом, на котором вывесили сигнал [красные флаги]. И это две важные отдельные точки. Первая важна для объявления гонки состоявшейся. Вторая – для обоснования начисления очков для чемпионата».

Гонщики же в основном не поняли, за что им пополнили общий зачет.

«Единственное, с чем я не согласен – с тем, что нас выпустили на два круга и присудили очки, – заявил Фернандо Алонсо. – Мы не гонялись. У нас не было возможности заработать очки. Я был на 11-й позиции, не провел ни одного круга в боевом режиме и не получил шанс попасть в очки, так что это шокирует».

«Не думаю, что сегодня вообще стоило начислять очки за гонку. Обычно мы проезжаем какое-то количество кругов и получаем за это какое-то количество очков. Возможно, я бы говорил совсем иначе, если бы сам был на первом месте и заработал бы достаточно много очков, не знаю. Но мне не кажется, что эти очки заслуженны, потому что в конечном счете никакой гонки сегодня не было», – высказался Ландо Норрис из «Макларена».

«Эти очки – какая-то шутка. Чем мы сегодня занимались? Я не воспринимаю это как награду за квалификацию – в противном случае нужно давать очки за нее. Кстати , я считал, что для получения очков нужно преодолеть 25 процентов дистанции», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель.

Главными пострадавшими тогда вообще оказались фанаты: они прождали хоть какого-то зрелища на мокрых арденских склонах, услышали вот такой вердикт и так пока и не получили денег за билеты назад (или хоть каких-то других компенсаций). Лишь предложения розыгрыша призов и ваучеров на F1 TV со скидками на билеты на другие Гран-при.

Однако сразу после финиша Autosport проинсайдил о желании ФИА поправить ситуацию, да и на объявлении о расследовании Гран-при Абу-Даби федерация уточнила: цель – пересмотреть все скандальные точки сезона.

Теперь проблема решена: Комиссия «Формулы-1» утвердила изменения: теперь чтобы гонка была признана фактически состоявшейся, участникам требуется проехать минимум два круга в боевом режиме – без нахождения на трассе машины безопасности.

Правила пополнения счета в общем зачете тоже изменили:

в случае преодоления двух и более кругов, но менее 25 процентов дистанции, очки получат пилоты, попавшие в топ-5 (6-4-3-2-1) .

в случае преодоления от 25 до 50 процентов дистанции , очки получат уже девять пилотов (13-10-8-6-5-4-3-2-1).

в случае преодоления от 50 до 75 процентов очки получат пилоты из топ-10, но в усеченном количестве (19-14-12-9-8-6-5-3-2-1).

все очки получат только в случае преодоления минимум 75 процентов дистанции

По новым правилам Гран-при Бельгии подлежал бы формальной отмене, и всем вернули бы деньги без вопросов. И с 2022-го именно так и будет – в случае повторения ситуации.

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI