ФИА разрешила спорные моторы «Мерседеса» и «Ред Булл» (It.motorsport)

«Мерседес» и «Ред Булл» смогут использовать скандальные двигатели.

ФИА встала на сторону «Мерседеса» и «Ред Булл» в вопросе силовых установок на сезон-2026, сообщает итальянская редакция Motorsport.com.

Ранее стало известно, что два производителя намерены использовать моторы, степень сжатия которых превышает лимит (16:1) в рабочих условиях за счет термического расширения материалов.

Проверки производятся при комнатной температуре, и силовые установки их проходят. Федерация считает, что двигатели «Мерседеса» и «Ред Булл» соответствует регламенту, и разрешила их использование.

Издание проводит параллели с гибкими антикрыльями: команды использовали конструкции, которые изгибались в гонках, однако проходили статические проверки.

«Хонда», «Феррари» и «Ауди», ранее потребовавшие разъяснений у ФИА, не успеют модифицировать свои моторы ранее 2027 года, утверждают «информированные источники».

Большой скандал в «Ф-1»: «Мерседес» создал «читерский» мотор, «Феррари» в ярости

«Мерседес» действовал с одобрения ФИА, разрабатывая спорный двигатель (The Race)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
