Полгода Кейна в Мюнхене: влюбил в себя персонал дорогого отеля, долго искал дом и не мог перевезти семью

В гостинице сделали большую скидку.

Перед Рождеством футболисты обычно выкладывают фото с семьей, но Харри Кейн выделился: опубликовал в соцсетях фотографию с персоналом мюнхенского отеля, в котором прожил почти полгода.

«Огромное спасибо всему персоналу отеля. Благодаря ним после переезда в Мюнхен я чувствовал себя как дома. Это стало важным моментом в том, что я так быстро и хорошо адаптировался к новым условиям. Но теперь время переезжать в собственный дом с моей семьей», – подписал пост нападающий «Баварии».

Да, Кейн нашел дом в Мюнхене спустя полгода после переезда.

Кейн жил в одном из самых дорогих отелей Мюнхена. Но ему сделали скидку

Осенью английский таблоид The Sun выдал инсайд: Кейн живет в отеле Vier Jahreszeiten Kempinski в центре Мюнхена. В самом дорогом номере за 10 тысяч фунтов за ночь – к ноябрю счет перевалил уже 1 млн фунтов.

Но The Sun ошибся – как это часто бывает с таблоидами. Собственно, ошибку разоблачила фотография Кейна с персоналом отеля.

Оказалось, что Харри жил в Mandarin Oriental – другом пятизвездочном отеле в центре Мюнхена, в пяти минутах от Мариенплац и всех главных достопримечательностей. Вот на этом фото видна стойка рецепции и за ней лестница, на которой Кейн и сфотографировался с работниками отеля.

Mandarin Oriental чуть дешевле, чем Kempinski – цена на самый дорогой номер (президентский люкс) начинается от 9,5 тысяч фунтов (11 тысяч евро) за ночь. В стоимость входят президентский номер, четыре дополнительных комнаты, терраса с видом на город, кухня и даже персональная сауна.

Позже менеджер отеля в интервью Süddeutsche Zeitung подтвердил: Кейн жил в президентском люксе, но ему сделали скидку – платил за номер 4 тысячи евро за ночь. Так что чек получился чуть больше, чем на полмиллиона евро – немногим больше недельной зарплаты англичанина в «Баварии».

Да и весь персонал был в восторге от Кейна.

«Он один из самых приятных гостей, которые у нас останавливались, – сказал управляющий Доминик Райнер. – Харри был очень непритязательным. Когда он жил один, то завтракал и обедал у себя в номере: классические английские бобы и бекон на завтрак, на обед – суши или сашими».

Несколько раз к футболисту приезжала семья – про них тоже персонал отеля отзывается тепло. Очень открытые и нетребовательные. Из особых заказов отмечают только установку шатра для детских игр в номере и бронирование бассейна на крыше отеля.

Томас Мюллер в ноябре пошутил: у Кейна столько хет-триков, что скоро потребуется снимать еще отдельную комнату в отеле для всех мячей, которые Харри забирает домой.

Почему Харри не снял дом? Почему не привез с собой семью сразу?

Семья Харри осталась в Лондоне – в августе жена футболиста Кэти Гудлэнд родила ему четвертого ребенка, второго сына. Переезд в таких условиях – ненужный стресс и для жены, и для детей.

К тому же с поиском дома были проблемы. Кейн никак не мог найти подходящий дом: все-таки нужно учитывать, что у Харри четверо детей, еще нужно пространство для приема гостей. Оказалось, что в Мюнхене и пригородах такую большую и свободную виллу найти не так просто.

Кейн рассказал в интервью FourFourTwo, что с бытовой точки зрения ему пока сложно. Отель помогает, но вот к переезду семьи необходимо подготовиться:

«Это были безумные несколько месяцев, – сказал капитан сборной Англии. – Я играл в «Тоттенхэме» 19 лет и был там счастлив. Пришлось выйти из зоны комфорта. Для меня это были новые ощущения.

Помимо футбола, нужно позаботиться о множестве вещей. Выбор школы для детей и поиск дома занимают время. Необходимо найти баланс между успешными выступлениями на поле и бытовыми вещами. Пока что семья в Лондоне, а я тут – живу в новом для себя «мюнхенском» режиме».

Одноклубники помогают: практически все говорят на английском, Мюллер сразу же вытащил Харри играть в гольф с друзьями. В итоге клуб помог найти виллу, куда переехал нападающий.

Куда переехал Кейн? В этом доме жили Люка Эрнандес и Мехмет Шолль

В итоге Кейн снял дом в пригороде Мюнхена. Английские медиа сначала писали, что Харри переедет в Грюнвальд – его еще называют «баварским Беверли-Хиллс». Но, судя по всему, в итоге англичанин выбрал место поскромнее – другой южный пригород Мюнхена под названием Золльн. До тренировочной базы «Баварии» ехать 10-15 минут на машине.

Никто точно не указывает, куда именно переезжает Кейн, но Bild дает немного информации про дом: в нем есть бассейн, сауна, большая терасса с видом на лес и очень много места. Раньше в этой вилле жили Люка Эрнандес (летом ушел в «ПСЖ») и Мехмет Шолль.

Собственно, как раз про Шолля известно, что он снимал дом в Золльне. По описанию журналисты даже нашли дом, который предположительно снял Кейн. Выглядит скромно, зато большой и с бассейном.

Это не точно, а только предположение немецких журналистов. Но главное, что теперь к Харри переедет вся его большая семья.

Томас Тухель верит, что это поможет адаптации. Тренер рассказал, что Харри меняется, когда рядом с ним жена и дети – потому что он любящий семьянин. И, возможно, Кейн в таких условиях будет забивать даже больше.

Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote; Instagram/harrykane; sueddeutsche.de