Как именно Испания порвала Италию. Экспресс-разбор пока главного матча Евро

От Артема Денисова.

Тот случай, когда характеристика «порвала» уместна даже при счете 1:0.

Главный герой – Нико Уильямс. Просто невероятный индивидуальный уровень

21-летний Уильямс разорвал фланг Джованни Ди Лоренцо. Благодаря скоростному дриблингу и постоянной вовлеченности Нико сделал левый край атаки Испании самой горячей точкой поля.

Активность Нико привела к голу – именно после его прострела Риккардо Калафьори срезал в свои ворота.

Уильямс разрывал не только 1-в-1. Во-первых, он мог напрячь даже в ситуации 1-в-3. Во-вторых, его польза банально не ограничивалась дриблингом.

Нико открывался между линиями, помогая продвинуть мяч к штрафной. Очень хорошо находил пространства, когда оказывался в серой зоне между защитой и полузащитой.

Нико бил со смещением – мог быть гол-шедевр, попал в каркас.

Нико выкладывался без мяча – сразу несколько возвратов на чужой половине.

Нико пяткой принял сложный пас из глубины – шикарный эпизод.

Индивидуально это одна из ярчайших игр на турнире.

Особенно ценно, что Уильямс сверкнул против топ-соперника и сразу после игры, где вообще ничем не запомнился (3:0 с Хорватией). Там были совершенно другие герои. Против итальянцев Уильямс стал лучшим.

Нико Уильямс неудержимый. Никакие ходы Спаллетти не помогли

А ведь лучшим в такой Испании стать трудно!

Пройдемся по персоналиям.

Марк Кукурелья выдал феноменальный матч. Невероятно готов физически, без шансов сожрал Федерико Кьезу. Надежность в обороне сочетал с помощью Уильямсу на фланге. Красиво закончил матч, обыграв соперника пробросом мяча между ног. Перед Хорватией многие удивлялись: ну какой Кукурелья, когда есть Алекс Гримальдо? После такой игры вопрос отпадает.

Фабиан Руис – пока один из лучших игроков на турнире, после 1+1 с Хорватией добавил еще один элитный матч: контрпрессинг, четкая игра в пас, поставленный дальний удар.

Родри, Робен Ле Норман, Эмерик Лапорт, Дани Карвахаль и Кукурелья – тотальный контроль от всего оборонительного блока. Уверенное противодействие попыткам итальянцев выбегать в контратаки в первом тайме и хоть что-то выжать из владения в конце.

Ламин Ямаль не был ослепителен на фоне выдающегося Уильямса, но все равно скопил четыре удачных обводки, несколько раз уместно смещался в центр. В его игре радует, что он не идет в дриблинг ради дриблинга, а хорошо взвешивает, когда попытка обыграть уместна. Почти всегда эффектен, но эффективность для него важнее.

Педри – вам не кажется, что в сборной Испании он играет в манере, похожей на Илкая Гюндогана в Германии? Тоже теневая угроза под рывки в штрафную, пока центрфорвард (здесь Альваро Мората, там Кай Хавертц) отвлекает внимание. Пока Педри не так результативен, как Гюндоган, но он тоже находит моменты и это может сработать в будущем. Кроме того, Педри и без голов приносит пользу связыванием игры и работой без мяча.

Интересно, как Италия реагировала на подвижность Педри. К нему всегда выдергивался один из центральных защитников (чаще Алессандро Бастони, реже Калафьори). Теоретически Испания могла активнее насыщать линию нападения, вскрывая оголившееся пространство (например, за счет рывков Уильямса или Ямаля в центр), но команда решала действовать аккуратнее. Можно понять, ведь и без этого Испания создала достаточно моментов.

Наверное, только Альваро Мората проседает на фоне остальных. Хотя хорошее тоже было – например, отличный кросс в голову Уильямса, когда Альваро и Нико ситуативно поменялись местами в быстрой атаке.

Испания впечатлила контрпрессингом

В контексте Руиса уже упоминали контрпрессинг (то есть прессинг сразу после потери мяча). Естественно, контрпрессинг не может работать только за счет одного игрока, это всегда командное взаимодействие.

Компактность, синхронность действий, взаимопонимание и отличная физподготовка. По всем параметрам Испания провела грандиозный матч.

По меркам сборных уж точно.

И да, это был очень слабый матч Италии

1. Физически Италия будто была командой другого уровня . Испания в стыках сминала.

2. Италия валилась под контрпрессингом Испании . Не могли даже выбежать в атаку – Испания все перекусывала. Симптоматично, что в перерыве был заменен Жоржиньо, чье сильное качество – удерживать мяч под давлением. Мы этого не увидели.

3. Дело не только в Жоржиньо . Италия допускала аномально много брака. Даже простые пасы порой получались корявыми. Это плохой матч банально на уровне технического мастерства.

4. Лучано Спаллетти намудрил . Италия стартовала с 4-1-4-1 без мяча (было плохо, Испания создавала моменты), затем Италия чаще перестраивалась на 4-4-2 с подъемом Николо Бареллы к Джанлуке Скамакке (стало получше, Испания все еще контролировала игру, но моменты перестали сыпаться), после перерыва Италия перешла на 5-4-1 – и стало ужасно. Испания надавила с новой силой, Италия теряла мяч чуть ли не в собственной штрафной.

Наверное, Спаллетти надеялся во втором тайме на качественную оборону низко-средним блоком и контратаки. В реальности Италия превратилась в дырявый автобус.

5. В конце матча Италия забрала мяч . Хотя, может быть, это Испания отдала – по матчу с Хорватией знаем, что испанцы могут быть крайне опасны в быстрых выпадах. Италия и в таком рисунке не создала ничего опасного, а у Испании один только Айосе Перес мог забивать дважды.

Хвалить у Италии можно только Джанлуиджи Доннарумму. Шикарная игра на линии, несколько реально мощных сэйвов.

***

Браво, Испания! По степени доминирования этот матч не так уж и далеко от 5:1 Германии с Шотландией. Эта Испания точно готова физически, создает угрозу и в позиционных атаках, и в быстрых выпадах, действует организованно без мяча, сильна и на командном уровне, и индивидуально. Пока одна из лучших команд турнира – безусловно.

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Фото: Gettyimages /Kevin C. Cox / Staff, Lars Baron / Staff, Claudio Villa / Staff