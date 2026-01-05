  • Спортс
  • Валерий Непомнящий: «То, что раньше вытворял самый техничный игрок «Спартака», сейчас может любой 14-летний мальчишка из академии. Отношение к футболу серьезнее, чем раньше»
147

Валерий Непомнящий: предыдущее и нынешнее поколение футболистов несравнимы.

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, чем современное поколение футболистов отличается от предыдущих.

– Можете сравнить предыдущее поколение футболистов с нынешним?

– Это абсолютно несравнимые вещи. Раньше четырех лет хватало, чтобы стать профессионалом. Сейчас это невозможно. Например, история Георгия Ярцева – в 20 лет из Второй лиги попал в «Спартак» и стал лучшим бомбардиром. Чтобы сейчас оказаться в «Спартаке», нужно пройти через такое сито… Из десяти тысяч человек просачивается один.

То, что раньше вытворял самый техничный игрок «Спартака», сейчас делает любой 14‑летний мальчишка из академии. Разные уровни, разные скорости, разное понимание игры. Все развивается, все растет. Отношение к футболу стало серьезнее, чем раньше.

Раньше в 30 лет человек считался глубоким ветераном. Сегодня футболист понимает, что у него есть 10–15 лет, чтобы стать профессиональным игроком, обеспечить себя и семью. Другой менталитет, иное отношение. Не скажу, какое поколение лучше или хуже. Они просто разные. Мотивация тоже совершенно разная, – сказал Непомнящий.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
