Гонсало Гарсия о хет-трике «Бетису»: «Особенный день, надеюсь, впереди еще больше голов и побед. Думаю, «Реал» смог обрести уверенность»

Гонсало о первом хет-трике за «Реал»: надеюсь, что забью еще много голов.

Нападающий «Реала» Гонсало Гарсия поделился эмоциями после хет-трика в матче с «Бетисом» в 19-м туре Ла Лиги (5:1).

«Особенный день. Я очень рад, что год начался таким образом. Это мой первый хет-трик на «Бернабеу» и мои первые голы в сезоне. Я в восторге и надеюсь, что это первые из многих голов, которые мне предстоит забить.

Невозможно выбрать только один гол. Я впервые сделал хет-трик перед болельщиками «Реала». Каждый из голов особенный, и я очень счастлив. Некоторые ребята до сих пор не подписали мяч, мне придется попросить еще несколько подписей. Но я благодарен каждому, потому что без них ни один из моих сегодняшних голов не был бы возможен.

Я болею за «Реал» с детства, провел много лет в академии, так что аплодисменты болельщиков стоя – это особенный момент, который запомнится навсегда. Я надеюсь, что впереди нас ждет еще много голов, еще больше побед, и этот год будет особенным для всех нас.

Мы вышли на поле с большой отдачей. Мы знали, что это будет тяжелая игра, первая в этом году. Мы стали проявлять реальные амбиции и поставили перед собой четкие цели. Мы хотели сыграть хорошо и обрести уверенность в себе перед матчем на следующей неделе. Думаю, сегодня нам это удалось. Это была убедительная победа, которая оставила приятные впечатления у всех. Теперь мы с нетерпением ждем следующего матча против «Атлетико», – сказал Гарсия клубному телевидению «Реала ».