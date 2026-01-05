  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гонсало Гарсия о хет-трике «Бетису»: «Особенный день, надеюсь, впереди еще больше голов и побед. Думаю, «Реал» смог обрести уверенность»
18

Гонсало Гарсия о хет-трике «Бетису»: «Особенный день, надеюсь, впереди еще больше голов и побед. Думаю, «Реал» смог обрести уверенность»

Гонсало о первом хет-трике за «Реал»: надеюсь, что забью еще много голов.

Нападающий «Реала» Гонсало Гарсия поделился эмоциями после хет-трика в матче с «Бетисом» в 19-м туре Ла Лиги (5:1).

«Особенный день. Я очень рад, что год начался таким образом. Это мой первый хет-трик на «Бернабеу» и мои первые голы в сезоне. Я в восторге и надеюсь, что это первые из многих голов, которые мне предстоит забить.

Невозможно выбрать только один гол. Я впервые сделал хет-трик перед болельщиками «Реала». Каждый из голов особенный, и я очень счастлив. Некоторые ребята до сих пор не подписали мяч, мне придется попросить еще несколько подписей. Но я благодарен каждому, потому что без них ни один из моих сегодняшних голов не был бы возможен.

Я болею за «Реал» с детства, провел много лет в академии, так что аплодисменты болельщиков стоя – это особенный момент, который запомнится навсегда. Я надеюсь, что впереди нас ждет еще много голов, еще больше побед, и этот год будет особенным для всех нас.

Мы вышли на поле с большой отдачей. Мы знали, что это будет тяжелая игра, первая в этом году. Мы стали проявлять реальные амбиции и поставили перед собой четкие цели. Мы хотели сыграть хорошо и обрести уверенность в себе перед матчем на следующей неделе. Думаю, сегодня нам это удалось. Это была убедительная победа, которая оставила приятные впечатления у всех. Теперь мы с нетерпением ждем следующего матча против «Атлетико», – сказал Гарсия клубному телевидению «Реала».

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?8661 голос
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
logoРеал Мадрид
logoГонсало Гарсия Торрес
logoЛа Лига
logoБетис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Карпин об Ибрагимове из «МЮ»: «Слышал, но за его игрой не следил – для этого есть юношеские сборные. Мы готовы рассмотреть любого, кто может играть за Россию»
2 минуты назад
«Барселона» сделала предложение об аренде Канселу из «Аль-Хилаля». Каталонцы готовы покрыть небольшую часть зарплаты защитника
10 минут назад
Эндрик о переходе в «Лион» из «Реала»: «Анчелотти сказал: «Иди, играй и развивайся». Когда Бог говорит со мной, он подсказывает путь, и я иду по нему»
16 минут назад
Капелло о Ямале: «Он становится лучше с каждым матчем, это нечто! Ламин будет бороться за «Золотой мяч» с Мбаппе в ближайшие годы»
37 минут назад
«Пэлас» хочет за Гехи более 35 млн фунтов. «Ман Сити» не готов столько платить за защитника с истекающим сроком контракта
сегодня, 16:11
Кубок Африки. 1/8 финала. Египет играет с Бенином, Нигерия против Мозамбика
сегодня, 16:01Live
«МЮ» должен выплатить Амориму 10,05 млн фунтов после увольнения тренера (talkSPORT)
сегодня, 15:50
«Барса» включила Араухо в заявку на Суперкубок Испании, но его участие в матчах под вопросом. Защитник не играл с ноября из-за психологических проблем
сегодня, 15:40
«Интер» согласовал трансфер Канселу с «Аль-Хилалем» – в сделку включат Ачерби или де Врея. Португалец хочет перейти в «Барсу» и взял время на размышления
сегодня, 15:37
Наумов о Fan ID: «Это ошибка, не вижу никакого смысла. Матчи Кубка безопасны, а РПЛ – нет. Цирк! В хоккее по 15 тысяч зрителей собираются, но там не вводят»
сегодня, 15:12
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Зенита» Кассьерра интересен саудовскому «Неому» (Legalbet)
18 минут назад
«Ливерпуль» открыт к продаже Кьезы. «Ювентус» предпочитает арендовать игрока
26 минут назад
«Грязная черная проститутка. Я собираюсь убить тебя мучительным способом». «Ньюкасл» осудил оскорбления и угрозы в адрес Уиллока в соцсети и обратился в полицию
37 минут назад
«Бавария» отдаст Переца в аренду «Саутгемптону» до конца сезона за 400 тысяч евро с правом выкупа за 8 млн
53 минуты назад
Абаскаль о Карседо: «Спартак» – большой клуб, работать там – большая мотивация. Надеюсь, у него с помощниками все получится»
сегодня, 16:08
Луис Диас выпустил песню, в ее создании участвовали музыканты в жанре чампета: «Благодарю Бога за то, что он направлял каждый мой шаг, придавал сил и не оставлял меня»
сегодня, 16:02Видео
«Селтик» уволил Нанси спустя месяц после назначения. Клуб проиграл 6 из 8 матчей при тренере
сегодня, 15:26
Ливай «Панатинаикосу» не интересен. Сообщалось, что форварда «Спартака» предложили клубу
сегодня, 15:20
Гонсалес из «Эспаньола» признан лучшим тренером декабря в Ла Лиге. Он опередил Флика и Хиральдеса
сегодня, 15:18
«Ювентус» обратился к «Ливерпулю» по поводу аренды Кьезы. Решение за клубом и игроком
сегодня, 15:10