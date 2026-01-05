Игроки «Вест Хэма» считают Нуну необщительным и отстраненным и разочарованы тренировками и выбором состава. Боссы пока не хотят увольнять португальца, теряющего поддержку команды

Нуну Эшпириту Санту теряет поддержку игроков «Вест Хэма».

В «Вест Хэме » растет недовольство работой Нуну Эшпириту Санту .

The Guardian сообщает, что тренер рискует лишиться поддержки со стороны команды. Португальца описывают как отстраненного и необщительного в повседневной работе человека. Отмечается разочарование тем, как проходят тренировки и формируется состав.

Из-за того, что Нуну Эшпириту Санту не проводит откровенных разговоров с футболистами, у некоторых из них формируется впечатление, что пробиться в состав невозможно, а это влияет на их моральное состояние. Они чувствуют себя оторванными от команды.

Также у некоторых ключевых игроков есть вопросы к тому, как их порой используют. Отдельные футболисты играли не на своих позициях, что вызывало путаницу и недоумение.

Источники утверждают, что Нуну почти никак не пытался подбодрить команду, когда она проигрывала «Вулверхэмптону» 0:3 к перерыву.

При этом руководство «Вест Хэма» не хотело бы увольнять уже второго тренера в этом сезоне. Его пытаются поддержать трансферами.

Лондонцы идут на 18-м месте после 20 туров АПЛ . До спасительной 17-й строчки – 4 очка.