«Ланс» выиграл 1-й круг чемпионата Франции. «ПСЖ» отстает на 1 очко, «Марсель» и «Лилль» – на 8
«Ланс» лидирует в Лиге 1 после половины чемпионата.
«Ланс» выиграл первый круг чемпионата Франции.
Команда Пьера Сажа в 17 матчах сумела набрать 40 очков и занимает первую строчку в таблице. «ПСЖ», действующий чемпион, отстает на один балл.
В первую четверку также входят «Марсель» и «Лилль» – у них по 32 очка. «Монако» идет 9-м с 23 очками.
Опубликовал: Александр Суряев
