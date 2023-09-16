Разбор Вадима Лукомского и Артема Денисова.

«Бавария» и «Байер» (2:2) устроили шикарный матч. Подсвечиваем оригинальные тактические детали – их правда много.

4 из 5 мячей в сезоне «Байер» пропустил со стандартов. У этой очень сильной команды есть слабое место

«Байер» пропустил глупейший первый мяч от «Баварии»: центральный защитник Эдмонд Тапсоба был первым на мяче после навеса, но в итоге сделал скидку-подарок на дальнюю штангу Харри Кейну.

Видео гола Кейна – в конце первой минуты обзора матча.

До «Баварии» «Байер» пропустил три мяча за три тура: дважды от «Лейпцига» и однажды от «Дармштадта». Все они – со стандартов.

«Бавария» забила второй мяч не со стандарта, но очень много создала именно с них даже без учета гола Кейна. Два голевых момента, Упамекано в конце матча тоже забил после розыгрыша углового, но из офсайда.

«Байер» стабильно теряет игроков в штрафной, а если соперник не угрожает прямым навесом, то команда Хаби Алонсо инертно реагирует на подборы и второй темп. Ранее «Байер» вскрывали и подачами на ближнюю штангу, и на дальнюю. Везде не хватает опеки.

«Байер» рискованно разыгрывал мяч. Ошибались в начале, но не предали стиль

Важная особенность «Байера» Хаби Алонсо – готовность провоцировать опасные сближения под прессингом соперника. То есть игроки умышленно передерживают мяч, выжидают сближение, а потом за счет устойчивости к давлению и поддержки партнеров выбираются из защиты.

Сначала казалось, что «Бавария» будет жестко карать за такую дерзость. На первых минутах стратегия «Байера» вела к опасным потерям.

Здесь Тапсоба сближается с Сержем Гнабри и продолжает тащить мяч в зону, которая максимально насыщена игроками «Баварии»:

Потеря – и сразу же угроза:

Стратегия подразумевает высокие риски и большую выгоду в случае успеха. Положительный пример: в этом моменте Коссуну сблизился с Гнабри и успел отдать вперед. Баварский прессинг разбит – и отстает от эпизода:

Постепенно рискованные сближения стали приводить к удачным выходам из зщаиты и перспективным атакам. Готовность «Байера» продолжать играть таким образом – это не только тактическая, но и психологическая зрелость.

В опорной зоне «Баварии» – дыра. Доигрывали с Де Лигтом

Один из мотивов стратегии рискованных сближений – желание выманить максимальное количество соперников в прессинг. Когда это получалось, «Байер» вскрывал дыру в опорной зоне «Баварии».

В этом моменте выманили Киммиха и Горетцку сразу, а Виртц открылся в дыру:

Дыра в опорной зоне у «Баварии» открывалась и на своей половине. Тут Киммих не стесняется идти в давление (в зону, где уже есть партнеры), оставляя за спиной двух игроков:

Здесь Йозуа снова выдергивается без оглядки, а Горетцка не успевает за скоростью движения мяча у «Байера»:

Тут Киммих и Горетцка тусят в одной точке, пока дыру в опорной вскрывает Хофманн:

В связке Горетцка-Киммих нет чистого разрушителя, который аккуратно страхует партнера. Лучшая оборона для них – контроль мяча и удушение через прессинг. Когда прессинг не работает полностью, а владение почти равное, зона становится проблемной.

«Байер» насыщал эту зону не только Виртцем и Хофманном (их привычные позиции), но приходящими Гримальдо и Джакой.

Чтобы прикрыть проблему, Тухелю пришлось сначала перевести туда Конрада Лаймера, а потом и вовсе выпустить Маттейса Де Лигта опорником. Пожар потушили, но это уже навредило качеству атаки. Сбалансированного варианта на матчи высокого уровня у «Баварии» пока не видно.

«Байер» на ходу изобрел схему 4-4-2. Хаби Алонсо любит креативить прямо во время матчей

Стартовый прессинг-план «Байера» не сработал – правый защитник «Баварии» Конрад Лаймер регулярно получал свободу. Флориан Виртц (левая десятка в 3-4-2-1) смещался к центрфорварду Виктору Бонифасе, чтобы накрывать пару центральных защитников, а Алекс Гримальдо (левый латераль) сидел низко, следя за Лероем Сане. Рай для Лаймера.

Хаби Алонсо быстро осознал страдания «Байера» и поменял схему на 4-4-2. Главное изменение в ней – перевод Йонаса Хофманна на место левого полузащитника. Именно он теперь ориентировался на Лаймера.

Бонус – выдвижения Гранита Джаки на Йозуа Киммиха. «Байер» приоткрыл собственный центр поля, чтобы лишить «Баварию» комфортных розыгрышей мяча.

Владение «Байера» до 20-й минуты – 35%. Владение «Байера» после 20-й минуты – 52%.

Во втором тайме Алонсо представил еще одно изобретение: при владении Йонас Хофманн превращался в левого защитника, а Гримальдо шел в центр дополнительным полузащитником.

Кажется, это объясняется тем, что Хофманн надежнее под прессингом, не страшно выводить мяч из защиты через него. А Гримальдо быстрее и полезнее в переходных фазах, которые могли бы чаще возникать в более открытом футболе при усталости команд.

Как видите, Алонсо активно врубал гейм-менеджмент, то есть тактические перестановки по ходу матча, даже против «Баварии». Это одна из его фишек – мы уже подробно ее разбирали.

Горетцка кричит голом: «Тухель, дай включаться в штрафную!»

Включения Горетцки из глубины в штрафную – его коронный навык. Впрочем, Тухель явно не в восторге от него. Горетцка на предсезонке говорил, что тренер просит его держаться глубоко, помогать с началом розыгрышей, играть аккуратнее, а не насыщать штрафную и предлагать себя под навесы.

Матч с «Байером» – напоминание об эффективности включений Горетцки. Без этого не было бы второго гола «Баварии».

Леон еще в первом тайме получил голевой шанс после того, как забежал в штрафную и открылся под навес.

Включения не были постоянными, так что есть ощущение, что это импровизация игрока (максимум – компромисс между Горетцкой и Тухелем), а не признание тренера, что он был не прав и что Горетцку нельзя ограничивать только работой в глубине поля.

Лаймер и Коссуну – внезапные крайние защитники

В любой непонятной ситуации делай резкий отвлекающий рывок – любимый лайфхак Лаймера. Конрад играл на непрофильной позиции справа в защите, не обладая топ-качествами для этой роли, но большую часть встречи выглядел достойно за счет гигантского объема своевременных врываний, которые освобождали партнеров.

Частая ситуация в первом тайме – Гримальдо не может нормально встречать Сане, пятится, реагируя на Лаймера:

Сане не всегда использовал такую помощь. Как ей нужно распоряжаться, в конце первого тайма показал Мюллер – рывок Лаймера отвлекает Гримальдо, а Томас свободно готовит опасный навес в штрафную:

Рывки такого типа полезны в любой зоне. Лаймер дает их в наибольшем количестве в Бундеслиге (мире?). Действия такого типа не делают из игрока звезду, но позволяют приносить пользу и не падать ниже определенного уровня на любой позиции.

Но на необычной позиции сверкал не только Лаймер. Центральный защитник Одилон Коссуну – лучший дриблер матча (пять успешных обводок). Просто танк.

После перехода на 4-4-2 Коссуну фактически играл правого защитника. Продвигал мяч за счет дриблинга и постоянно висел на плечах Сержа Гнабри, когда приходилось защищаться.

Иногда Коссуну невероятно смело и агрессивно инициировал возвраты мяча.

Да, именно его раскачал Матис Тель перед тем, как сделать ассист на второй гол, но цельное впечатление точно хорошее. Коссуну продолжает прогрессировать при Алонсо, ему подходит рискованный стиль и с мячом, и без мяча.

Фото: Eibner-Pressefoto/Sascha W/Global Look Press