32 комментария

Пробуждение.

Возможно, при просмотре второго матча 1/8 финала ЛЧ между «Боруссией» и «Челси» у вас проскальзывала мысль: «Как «Дортмунд» с такой игрой вообще победил 10 раз подряд?» Но едва ли эта мысль появлялась, когда в игру вступал Эмре Джан. Когда стабилизировал владение, садясь для розыгрыша мяча между центральными защитниками, когда подчищал за партнерами, когда попросту выигрывал очередную дуэль за мяч.

Джан – один из главных героев «Дортмунда» на старте 2023 года. Почти наверняка самый внезапный герой, ведь он даже не был основным игроком осенью 2022-го. Чем Эмре полезен и как смог перезагрузиться?

До 2023-го Джан выдал худший отрезок в карьере. «Боруссия» была им недовольна

В 15 турах Бундеслиги до паузы на ЧМ Джан стартовал лишь трижды, а «Дортмунд» в этих матчах набрал лишь одно очко. Забавно, что в группе ЛЧ он попадал в старт чаще (четыре раза) и даже провел сильный матч против «Ман Сити» в гостях (1:2), но на дистанции выглядел медлительным, неоправданно буйным в стыках, слабо чувствовал ритм игры.

Претензии актуальны и по первой половине 2022-го: Марко Розе использовал Джана в центре защиты, Эмре регулярно допускал позиционные ошибки. Были инсайды, что у тренера и игрока натянутые отношения. Правда, после ухода Розе и назначения Эдина Терзича Джан стал играть даже меньше.

Перед возобновлением Бундеслиги в 2023-м Джан осмыслял плохую форму: «Летом я вернулся из отпуска с травмой и несколько месяцев чувствовал себя отстающим. Не играл так много, как надеялся – в последние годы я почти не оказывался в запасе. Сезон пока явно неудовлетворительный. Понимаю, что должен быть лучше. Клуб тоже понимает это». По информации Sport Bild, Терзич и спортивный директор «Дортмунда» Себастьян Кель в паузе на сборные серьезно поговорили с Джаном и Каримом Адейеми, подчеркнув, что их качество футбола не соответствует ожиданиям.

При этом Джан оставался умеренным в самокритике – говорил, что в Германии его ругают гораздо охотнее и несправедливее, чем это делали в Италии и Англии. И намекал на командные проблемы, которые важнее уровня конкретных игроков: «Осенью нам всем не хватало интенсивности и агрессии в единоборствах. Были плохие стандарты у чужих ворот».

Еще был тактически забавный эпизод: Джан в послематчевом интервью после поражения «Униону» (0:2) расхвалил стиль соперника («Были жесткими в единоборствах, не давали свободы с мячом, при проблемах в обороне просто выносили мяч») и сказал, что «Боруссия» хочет играть, как «Унион». Журналисты доложили Терзичу о словах Джана, и Эдин сказал, что «Дортмунд» не хочет играть, как «Унион»: он бы перенял страсть, а не игровой рисунок.

Но Эмре все-таки сделал команду лучше, начав с себя. Он изменил рацион питания, полностью исключив сахар. Обратился к специалисту по сну. После консультаций с клубом увеличил нагрузки в тренажерном зале. Себастьян Кель фиксировал прогресс на сборах: «Эмре обрел прекрасную физформу, теперь излучает уверенность, мне очень нравится его работа в единоборствах. Он говорил, что «Боруссия» еще не видела Эмре Джана в лучшей форме».

Джан подтверждал это уже в 2023-м: «Я много жаловался и показывал пальцем на других, занижая собственную вину. В последние недели сосредоточился на себе, просто хочу показывать максимум от того, что ожидаю от себя». И оговорился, что со стабильно высоким уровнем игры хотел бы вернуться и в сборную Германии.

Джан – тактически важнейший игрок «Дортмунда» в 2023-м

Возвращение Джана в основу – структурно главное изменение «Боруссии» в 2023 году. В обновленном формате у Эмре фактически две позиции: главный опорник в 4-1-4-1 при позиционной защите и самый центральный защитник при позиционной атаке.

Пожалуй, главная находка – спуски Джана между Шлоттербеком и Зюле при владении. От Эмре не ждут рискованных рывков с мячом или продвигающих передач (Sport1 докладывал, что Терзич на зимних сборах вовсе просил Джана меньше пытаться обострять), его главные задачи: надежный перекат в первой стадии атаки и устойчивость под прессингом.

Терзич очень хвалит Джана в этой роли. После 2:0 с «Байером» в конце января был так счастлив, что подробно описал детали: «Изначально Джан не должен был спускаться, но мы быстро поняли, что игра не идет, прессинг «Байера» работает, поэтому перешли на тройку при розыгрыше. Игроки, которых так запросто можно перестраивать, на вес золота».

От спусков Джана выигрывают партнеры. Шлоттербек и Зюле занимают более широкие позиции, из которых удобнее продвигать мяч. Особенно в этом преуспевает Шлоттербек – буквально в каждой игре делает рывок с мячом к чужой штрафной по коридору в полуфланге.

Крайние защитники – Геррейру, Вольф, Рюэрсон – могут спокойнее подниматься высоко, ведь их зону подстраховывают Шлоттербек и Зюле. Все просто, понятно и логично. Еще бы «Дортмунд» выжимал больше угрозы из позиционных атак, было бы совсем замечательно. Но это не проблема Джана. Его цель – обеспечить структуру позиционной атаки. За креатив ответственны другие.

Важно: Джан спускается так не абсолютно в каждой атаке. Под «Байер» это был план Б, против «Шальке» с персональными ориентировками к защитникам попеременно спускались все три центральных полузащитника: Джан, Беллингем и Геррейру. Пару раз Джан избавлялся от опеки и оказывался двигателем быстрой атаки. Так отдал голевой пас на второй гол.

Без мяча Джан идейно выглядит классическим разрушителем, но не изолируется в собственной опорной зоне.

При контрпрессинге сохраняет фирменный стиль и стабильно возвращает мячи в проактивной манере.

В позиционной защите насыщает оборонительную линию – это особенно актуально в случаях, когда Геррейру/Рюэрсон слева выдергивается в давление, его зону прикрывает Шлоттербек, а Джан следит за зоной Шлоттербека. Благодаря карусели «Дортмунд» не допускает разрывов в защите.

Теперь Терзичу все нравится: «Джан заслужил место в составе. Он прекрасно готов физически, очень силен в единоборствах и хорошо обращается с мячом».

В роли Джана нет феноменальной эксклюзивности. Главное, что Эмре образцово справляется с требованиями. Он дает гигантский беговой объем, потому успевает и садиться к защитникам, и поджимать соперника на чужой половине, захлопывая контрпрессинг-ловушки. Он безусловно надежен при владении, не ошибается под давлением, качественно управляет ритмом. Позиционная вариативность Джана явно играет на пользу партнерам. Такой игрой тяжело по-детски восхищаться, но ее нужно по-взрослому ценить.

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Связи с плохой игрой осенью нет. Летом 2018-го при трансфере из «Ливерпуля» в «Ювентус» во время медицинского осмотра врачи диагностировали злокачественную опухоль щитовидной железы. Ее вскоре удалили – за несколько лет никто не рассекретил информацию. Джан сам все рассказал уже в 2023-м.

Эмре заверил, что угрозы жизни не было из-за качественной диагностики, теперь лишь нужно восполнять гормоны таблетками – это терпимая цена за возможные последствия: «Советую регулярно ходить на профилактические медицинские осмотры – неважно, чувствуете ли вы себя здоровым или нет. Я чувствовал себя полностью здоровым. Если выявить подобное вовремя, все будет хорошо. У меня обнаружили опухоль вовремя, я безумно благодарен врачам».

Как видим, с Джаном все настолько хорошо, что в 2023-м он показывает лучший футбол в карьере.

Фото: Gettyimages.ru/ Dean Mouhtaropoulos, Alex Grimm, Martin Rose; globallookpress.com/Saquan Stimpson/ZUMAPRESS.com; кадры трансляции «Матч ТВ»