«Реал» предпочел бы продать 50% прав на Гонсало Гарсию за 30 млн евро. «Фулхэм» хочет все 100%

«Фулхэм» хочет полностью владеть правами на Гонсало Гарсию.

Стало известно, сколько «Реал » хочет получить за Гонсало Гарсию Торреса.

Как сообщает As, «Фулхэм » становится все ближе к приобретению форварда, хотя мадридцы и испытывают некоторые сомнения по поводу того, стоит ли с ним расставаться.

Испанский клуб запрашивает 30 млн евро за половину прав на футболиста. Потенциально полноценный выкуп обойдется команде АПЛ в 60 млн.

«Реал» предпочел бы сохранить часть прав на Гонсало Гарсию, но «Фулхэм» хочет все 100%, не опасаясь возможного провала 22-летнего нападающего. Так или иначе, позиции клубов сближаются.

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