«Реал» предпочел бы продать 50% прав на Гонсало Гарсию за 30 млн евро. «Фулхэм» хочет все 100%
«Фулхэм» хочет полностью владеть правами на Гонсало Гарсию.
Стало известно, сколько «Реал» хочет получить за Гонсало Гарсию Торреса.
Как сообщает As, «Фулхэм» становится все ближе к приобретению форварда, хотя мадридцы и испытывают некоторые сомнения по поводу того, стоит ли с ним расставаться.
Испанский клуб запрашивает 30 млн евро за половину прав на футболиста. Потенциально полноценный выкуп обойдется команде АПЛ в 60 млн.
«Реал» предпочел бы сохранить часть прав на Гонсало Гарсию, но «Фулхэм» хочет все 100%, не опасаясь возможного провала 22-летнего нападающего. Так или иначе, позиции клубов сближаются.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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