Зарплата Латышонка упала вдвое после перехода в «Нижний Новгород». В «Зените» оклад вратаря составлял 7,5 млн рублей в месяц (Иван Карпов)
«Зенит» платил Латышонку больше 7 млн рублей в месяц.
Евгений Латышонок будет зарабатывать в этом сезоне намного меньше, чем в предыдущем.
Зарплата голкипера, перешедшего из «Зенита» в «Нижний Новгород» (а следом – в «Балтику» на правах аренды), сократилась в два раза, пишет инсайдер Иван Карпов. В составе петербургской команды вратарь получал 7,5 млн рублей в месяц в качестве оклада.
«При этом «Нижний» не платит Жене зарплату, а через год заберет его назад, если добьется повышения в классе. Таким образом, «Нижний Новгород» получит готового вратаря для конкуренции с Медведевым в элите росфутбола. Всего за 100 млн рублей», – отмечает Карпов.
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11857 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
А если год отработаешь, то можно больше и не работать.