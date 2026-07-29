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  4. Зарплата Латышонка упала вдвое после перехода в «Нижний Новгород». В «Зените» оклад вратаря составлял 7,5 млн рублей в месяц (Иван Карпов)

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Зарплата Латышонка упала вдвое после перехода в «Нижний Новгород». В «Зените» оклад вратаря составлял 7,5 млн рублей в месяц (Иван Карпов)
«Зенит» платил Латышонку больше 7 млн рублей в месяц.

Евгений Латышонок будет зарабатывать в этом сезоне намного меньше, чем в предыдущем.

Зарплата голкипера, перешедшего из «Зенита» в «Нижний Новгород» (а следом – в «Балтику» на правах аренды), сократилась в два раза, пишет инсайдер Иван Карпов. В составе петербургской команды вратарь получал 7,5 млн рублей в месяц в качестве оклада.

«При этом «Нижний» не платит Жене зарплату, а через год заберет его назад, если добьется повышения в классе. Таким образом, «Нижний Новгород» получит готового вратаря для конкуренции с Медведевым в элите росфутбола. Всего за 100 млн рублей», – отмечает Карпов.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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Иван Карпов
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Комментарии

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Ну это логично.В Нижнем и зарплата ниже.Надо было в Великий Новгород переходить.
ОтветФут.Боль
Ну это логично.В Нижнем и зарплата ниже.Надо было в Великий Новгород переходить.
Через Вышний Волочёк )
ОтветФут.Боль
Ну это логично.В Нижнем и зарплата ниже.Надо было в Великий Новгород переходить.
Комментарий скрыт
7.5 млн р в месяца получал этот посредственный вратарь, а сейчас 3 млн р в месяц, да уж, в другом мире совсем футболисты живут
ОтветРуслан Абакаров
7.5 млн р в месяца получал этот посредственный вратарь, а сейчас 3 млн р в месяц, да уж, в другом мире совсем футболисты живут
Ну вот, пару месяцев "поработал" и можно отдыхать.
А если год отработаешь, то можно больше и не работать.
ОтветРуслан Абакаров
7.5 млн р в месяца получал этот посредственный вратарь, а сейчас 3 млн р в месяц, да уж, в другом мире совсем футболисты живут
Вопрос не в том, сколько он получал, а том сколько платил Газпром. Вот почему госкомпания платит таким зарплаты вместо налогов и бюджетов - это вот вопрос вопросов. А к Латышонку-то какие претензии: дают - бери.
1 млн евро в год получал как Бони из Интера
ОтветJoy_divizion
1 млн евро в год получал как Бони из Интера
Вот только вряд ли Бони получает зарплату из госбюджета)
Ответluthien
Вот только вряд ли Бони получает зарплату из госбюджета)
Что есть, то есть)
Думаю,там подписной бонус перекроет дельту в зп👌
Ответkilo_gilo
Думаю,там подписной бонус перекроет дельту в зп👌
Эта вилка зарплат создана намеренно, чтобы манипулировать людьми ментально, чтобы те рвали анусы ради "возможности". Это как выгодеый клиент у эскортницы. Сегодня деньги сыплются дождем на голову, а завтра ты больной и никому ненужный.
и какая ему разница? уже забыли, что он публично заявлял про то, что может прожить на 30 тысяч рублей в месяц?
Ответ1OOOOOO
и какая ему разница? уже забыли, что он публично заявлял про то, что может прожить на 30 тысяч рублей в месяц?
Теперь на 15 тыщ жить будет! Потеря потерь)
А говорил что и на 30к нормально ему,кончено нормально,когда нормально так лямов в месяц.
А сколько Максименко получает , которому для отбития пенальти нужны особые условия и правильное поведение болельщиков?
ОтветСергей Ганжа
А сколько Максименко получает , которому для отбития пенальти нужны особые условия и правильное поведение болельщиков?
Минусы есть , ответа нет )
ОтветСергей Ганжа
А сколько Максименко получает , которому для отбития пенальти нужны особые условия и правильное поведение болельщиков?
У мешка тестюха в совете "Спартака", вроде... Потому и стоит в рамке, и уж точно не жалуется на зарплату.
По-любому черной доплачивают. Не поверю что упал в 50% ради перехода.
ОтветQuentinTorentino
По-любому черной доплачивают. Не поверю что упал в 50% ради перехода.
Так он уже в Балтике скорее сообразили на двоих чтобы не страдать вратарю
Ну если бы в Зените был оклад 100т, а теперь 50, то вполне можно было бы его и пожалеть. А так один черт дофига.
Покидая Зенит, финансовые потери неизбежны, но в замен игровая практика снова в основе.
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