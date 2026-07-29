Зарплата Латышонка упала вдвое после перехода в «Нижний Новгород». В «Зените» оклад вратаря составлял 7,5 млн рублей в месяц (Иван Карпов)

«Зенит» платил Латышонку больше 7 млн рублей в месяц.

Евгений Латышонок будет зарабатывать в этом сезоне намного меньше, чем в предыдущем.

Зарплата голкипера, перешедшего из «Зенита » в «Нижний Новгород» (а следом – в «Балтику» на правах аренды), сократилась в два раза, пишет инсайдер Иван Карпов . В составе петербургской команды вратарь получал 7,5 млн рублей в месяц в качестве оклада.

«При этом «Нижний» не платит Жене зарплату, а через год заберет его назад, если добьется повышения в классе. Таким образом, «Нижний Новгород » получит готового вратаря для конкуренции с Медведевым в элите росфутбола. Всего за 100 млн рублей», – отмечает Карпов.