Владимир Пономарев: «В мое время никто не метался по командам, капитализм испортил людей. Я стал бы предателем, согласившись перейти в «Динамо». Сейчас таких понятий нет»
Пономарев: раньше никто не метался по командам, капитализм испортил людей.
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что в СССР не было принято переходить в новую команду ради увеличения зарплаты.
«Когда я закончил с футболом, ушел в академию иностранных языков старшим преподавателем физподготовки. Мне присвоили воинское звание, и я стал получать больше, чем во время карьеры.
Вот так и жили в СССР. А сейчас платят сумасшедшие деньги игрокам, вот они и бегают из команды в команду. Капитализм испортил людей. В наше время никто не метался так по командам.
Меня приглашали в «Динамо», но я и представить себе не мог этот трансфер, потому что стал бы предателем. А сейчас таких понятий нет», – сказал Пономарев.
Экс-игрок сборной СССР выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 год.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Дед, в ваше время было бы всё тоже самое, будь такие реалии, глупо сравнивать и кого-то обвинять, человек всегда ищет, где лучше и это нормально, это не стоит осуждать!
Можно осуждать лишь клоунов, которые "ДА Я НИКОГДА НЕ ПЕРЕЙДУ ТУДА, НИКОГДА, ОБОЖАЮ СПАРТАК/ЦСКА/ДИНАМО", а потом бах и переходит, есть такие изделия!
Очень интересная строчка из википедии
"Врач сказал в морг, значит, в морг" (с)
Ну и его слова тем самым нивелируются. Тогда, в принципе, такие переходы были почти невозможны. А если случались, условный Ловчев, то это до конца жизни шло шлейфом
Но предложили бы хорошо денег, да квартиру, да через верха надавили бы, перешёл бы как миленький. И это нормально, так устроен человек.
Тогда ещё просто дело было больше в страхе перед обществом, как раз оказаться тем самым "предателем", да и той же верхушкой, патронажем клуба,которая у каждой команды была своя.