Владимир Пономарев: «В мое время никто не метался по командам, капитализм испортил людей. Я стал бы предателем, согласившись перейти в «Динамо». Сейчас таких понятий нет»

Пономарев: раньше никто не метался по командам, капитализм испортил людей.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что в СССР не было принято переходить в новую команду ради увеличения зарплаты.

«Когда я закончил с футболом, ушел в академию иностранных языков старшим преподавателем физподготовки. Мне присвоили воинское звание, и я стал получать больше, чем во время карьеры.

Вот так и жили в СССР. А сейчас платят сумасшедшие деньги игрокам, вот они и бегают из команды в команду. Капитализм испортил людей. В наше время никто не метался так по командам.

Меня приглашали в «Динамо », но я и представить себе не мог этот трансфер, потому что стал бы предателем. А сейчас таких понятий нет», – сказал Пономарев.

Экс-игрок сборной СССР выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 год.