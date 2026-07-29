  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Владимир Пономарев: «В мое время никто не метался по командам, капитализм испортил людей. Я стал бы предателем, согласившись перейти в «Динамо». Сейчас таких понятий нет»

0
Владимир Пономарев: «В мое время никто не метался по командам, капитализм испортил людей. Я стал бы предателем, согласившись перейти в «Динамо». Сейчас таких понятий нет»
Пономарев: раньше никто не метался по командам, капитализм испортил людей.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что в СССР не было принято переходить в новую команду ради увеличения зарплаты.

«Когда я закончил с футболом, ушел в академию иностранных языков старшим преподавателем физподготовки. Мне присвоили воинское звание, и я стал получать больше, чем во время карьеры.

Вот так и жили в СССР. А сейчас платят сумасшедшие деньги игрокам, вот они и бегают из команды в команду. Капитализм испортил людей. В наше время никто не метался так по командам.

Меня приглашали в «Динамо», но я и представить себе не мог этот трансфер, потому что стал бы предателем. А сейчас таких понятий нет», – сказал Пономарев.

Экс-игрок сборной СССР выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 год.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11902 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
Владимир Алексеевич Пономарев
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoСоветский спорт
logoДинамо Москва
logoЦСКА
logoСборная СССР по футболу
logoденьги

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Да ладно, сам небось фарцевал джинсами и техникой, привезенными из поездок в капстраны, лицемерный совок.
Ответmaks44
Да ладно, сам небось фарцевал джинсами и техникой, привезенными из поездок в капстраны, лицемерный совок.
ты наверное его со своим дедом перепутал?
Зачем все эти "если", "а вот в наше время" и тд...

Дед, в ваше время было бы всё тоже самое, будь такие реалии, глупо сравнивать и кого-то обвинять, человек всегда ищет, где лучше и это нормально, это не стоит осуждать!

Можно осуждать лишь клоунов, которые "ДА Я НИКОГДА НЕ ПЕРЕЙДУ ТУДА, НИКОГДА, ОБОЖАЮ СПАРТАК/ЦСКА/ДИНАМО", а потом бах и переходит, есть такие изделия!
В 1962 году был приглашён в московский «Спартак», но через пару месяцев был переведён в ЦСКА, в котором играл до конца карьеры.

Очень интересная строчка из википедии
ОтветАлексей Филиппов
В 1962 году был приглашён в московский «Спартак», но через пару месяцев был переведён в ЦСКА, в котором играл до конца карьеры. Очень интересная строчка из википедии
Он не мог в то время на это повлиять.
"Врач сказал в морг, значит, в морг" (с)
Ну и его слова тем самым нивелируются. Тогда, в принципе, такие переходы были почти невозможны. А если случались, условный Ловчев, то это до конца жизни шло шлейфом
Вопрос суммы. Да, может тогда чуть побольше было принципов.
Но предложили бы хорошо денег, да квартиру, да через верха надавили бы, перешёл бы как миленький. И это нормально, так устроен человек.
Тогда ещё просто дело было больше в страхе перед обществом, как раз оказаться тем самым "предателем", да и той же верхушкой, патронажем клуба,которая у каждой команды была своя.
Ну так в Ссср в новую команду переходили не столько ради увеличения зарплаты, сколько ради квартир, машин и прочих плюшек, которые выдавало для своих сотрудников ведомство, завод или иная организация, покровительствующая этой самой новой команде.
Ну да, часть были рабами, боясь уйти с завода, где убивали здоровье. А сейчас зачем мне работать на моей должности где-то за 50-60, если можно зарабатывать в другом 200+. Это выбор.Это касается всех сфер. Футболисты это наёмный персонал
Сталина на них не хватает!!
Гагагаг а когда совок рухнул, ломанулись массово в западные клубы, причем в основном во всякий шлак)) капитализм их испортил
" Динамовец" ты наш.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Соболев возмужал как футболист. Он понял, что играть для рекламы и для кухарок нельзя. Если не будет лениться, станет очень интересным форвардом». Пономарев об Александре
Владимир Пономарев: «Футболисты стали неженками. Валяются постоянно, кричат, каждые 20 минут водопои – смотреть противно! Мы раньше в Ташкенте в плюс 40 играли – и ничего»
Владимир Пономарев: «Футбол в 10 раз сложнее хоккея, две разные планеты. Харламов, Михайлов, Фирсов, Петров поиграли 15 минут с нами и подохли на поле»
Пономарев о ЧМ-2026: «Россия заняла бы последнее место в любой группе. У нас не футбол, а ножной мяч. Там играют прекрасные ребята, а у нас деревянные Буратино от Папы Карло»
Рекомендуем
Главные новости
Беллингем посетил матч «Бирмингема» с «Барселоной». Английский клуб победил по пенальти
Видео
«ПСЖ» начал переговоры по лучшему бомбардиру «Аякса» Годтсу
Семак про Латышонка в «Балтике» через «Нижний Новгород»: «Какие-то организационные вопросы, наверное. Евгению сложно быть вторым, нужно все время играть»
Товарищеские матчи. «Барселона» проиграла «Бирмингему» по пенальти, «Ювентус» победил «Ниццу», «Монако» Головина сыграл вничью с «Серкль Брюгге», «Сосьедад» Захаряна уступил «Тулузе»
Так забивает потенциальный новичок «Барселоны» – у Павлидиса покер за «Бенфику» в Лиге Европы! 😲
ВидеоСпортс"
Хуан Карседо: «Рассчитываю на Ливая. Нравится, как он работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты в «Спартаке» полезны для нас»
Алонсо о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Футбол должен принадлежать людям, а не частникам. Мы увидели великолепный чемпионат – хорошо, если все так и останется»
3 324 зрителя посетили первый домашний матч «Родины» на «Арене Химки» в РПЛ
Тренер «Родины» Диас про 2:4: «Ростов» нас превзошел. Нельзя победить, если играешь только 5 минут. Не виню футболистов, ответственность на мне»
Холанд выложил фотографию с Джорданом: «Подпись не нужна»
Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Начо о Моуринью в «Реале»: «Не знаю, будут ли трофеи, но он точно заставит игроков выкладываться. Если они будут с ним до конца, «Мадрид» ждет много прекрасных моментов»
Алаев о старте сезона РПЛ: «Мы не обсуждаем и не будем обсуждать судейство, надеюсь. 1-й тур был одним из самых посещаемых за годы»
Лучано Спаллетти: «Мальдини был переходом на 4-ю передачу, но теперь Италия вновь на 2-й. Это похоже на попытку обновить прошивку на старом телефоне – не получится»
Тренер «Ростова» Альба про 4:2 с «Родиной»: «Было несколько ошибок, но мы рады победе. Чистяков выбыл надолго, получив травму на тренировке»
Ромарио: «Барези – самый сложный соперник, с которым я сталкивался. Этот парень был на другом уровне»
«Спартак» – это другой клуб, когда выезжает за МКАД. Уверен, что потеряют очки против «Ахмата». Терехин о команде Карседо
Экс-защитник «Локомотива» Митай перешел в «Дженоа» в аренду с правом выкупа
Фото
Лангович с оценкой 9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ростова» с «Родиной»
Брандт перешел в «Аякс» как свободный агент. Контракт – на 3 года
Фото
«Рома» за 17 млн евро и бонусы покупает Кульеракиса. «Вольфсбург» получит 20% от перепродажи 22-летнего защитника