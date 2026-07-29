Манчини о сборной: «Италия должна выходить на ЧМ, тогда она становится опасной. Все считали нас 7-8-й командой Европы, но мы установили рекорд по количеству побед, побитый Испанией»
Манчини: Италия должна выходить на ЧМ, тогда она становится опасной.
Роберто Манчини высказался о восприятии сборной Италии.
Итальянец вернулся на пост главного тренера национальной сборной, который ранее занимал с 2018 по 2023 год.
«Когда я стал тренером, все думали, что Италия – седьмая или восьмая команда в Европе. Мы установили рекорд по количеству побед, так что мы сделали что-то хорошее, но, к сожалению, Испания отобрала у нас этот рекорд.
Скажу одно: когда Италия выходит на чемпионат мира, что по-хорошему должно происходить, тогда она становится опасной. И даже когда она не входит в число фаворитов, то становится одной из команд, которые нужно обыграть», – заявил Манчини.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Даниеле Мари
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