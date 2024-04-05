Упс... Неужели федерация удалила со своего сайта состав сборной из-за Валиевой?

После 4-летнего бана за допинг Камила Валиева превратилась в «Гордость нации », а еще, похоже, стала для спортивных чиновников персонажем, о котором нельзя приносить плохие новости.

Яркий пример – позиция Федерации фигурного катания России, которая по нормам Минспорта должна опубликовать официальный документ об исключении Валиевой из списков сборной. Вместо этого с сайта ФФКР просто снесли раздел сборных с фамилией Валиевой – после того, как на это обратил внимание Спортс.

На месте, где висели фамилии фигуристов сборной, больше недели авторская заглушка от ФФКР.

Вообще, хронология чиновничьих телодвижений по Валиевой напоминает детскую игру «чур не я»:

● 29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на 4 года. Это решение должно было запустить 41-й пункт приказа Минспорта под номером 555, согласно которому спортсмены, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил, должны быть исключены из списка сборных в течение 10 рабочих дней.

● 13 февраля – дедлайн, когда ФФКР должна была направить в Центр спортивной подготовки сборных (ЦСП) документ об исключении Валиевой из списка, но точная дата, когда это было и сделано (и было ли вообще) – неизвестна.

● 21 февраля Валиева посидела рядом с президентом Путиным на церемонии открытия «Игр будущего» – просто деталь, которая не имеет отношения к ее бюрократическим скитаниям.

● 6 марта на Спортсе появилась новость об отсутствии официальных документов, подтверждающих исключение Валиевой из списков сборной – их не было ни на сайте Минспорта, ни на сайте ФФКР.

● 7 марта директор департамента спорта высших достижений Минспорта Алексей Дроздов на официальном бланке Минспорта ответил неназванному гражданину, что «Федерация фигурного катания России исключила Валиеву из списка кандидатов в спортивную сборную команду РФ по фигурному катанию».

● В тот же день гендиректор ФФКР Александр Коган подтвердил, что Камила больше не в сборной: «Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды. Все сделано в соответствии с законодательными документами».

Правда, никаких документов, несмотря на требование Минспорта, опубликовано не было.

● 21 марта на Спортсе вышла новость о том, что документ об отчислении Валиевой по-прежнему нигде не опубликован

На нее отреагировала пресс-служба Минспорта: «Согласно пункту 42 приказа Минспорта России от 2 августа 2023 года № 555, утвержденные списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и изменения к ним размещаются на официальных сайтах общероссийских спортивных федераций».

В это время на сайте ФФКР фамилия Валиевой оставалась среди действующих фигуристов сборной.

● 27 марта Спортс выпустил текст «Никто не хочет публиковать документ об отчислении Валиевой. Минспорт и федерация спихивают друг на друга », в котором подробно разобрал ситуацию. А заодно добавил ссылки и скрины на сайт ФФКР, где в разделе сборной России оставалась фамилия Валиевой, уже исключенной (по словам чиновников) из сборной.

● 30 марта раздел сборной на сайте ФФКР исчез – вместе с фамилией Валиевой пропали и остальные фигуристы. Возможно, это просто совпадение, но по нормативам Минспорта списки в зимних видах действуют до 31 мая – пропажу точно нельзя объяснить окончанием сезона.

Вопросов к ФФКР не так много:

1. Почему исчез раздел сборной России, хотя приказ Минспорта №555 напрямую предписывает федерациям размещать списки сборных и изменения в них на своих официальных сайтах? Связано ли это с Валиевой и необходимостью исключить ее из сборной или объясняется, например, техническим сбоем?

2. Появится ли когда-нибудь на официальном сайте ФФКР документ об исключении Валиевой из списков сборной, как этого требует приказ Минспорта №555?