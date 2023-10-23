Кто из фигуристов отобрался на чемпионат России, а кто на Спартакиаду? Шанс есть у Акатьевой и даже Ангелопола
Российский Гран-при по фигурному катанию все – позади 6 этапов.
Самое время для итогов первой половины сезона, которая получилась весьма непредсказуемой.
Сначала несколько важных деталей, чтобы исключить противоречия с документами:
● Серия Гран-при в сезоне-2023/24 считалась квалификацией сразу для двух внутренних топ-турниров – чемпионата России (20-24 декабря, Челябинск) и Спартакиады сильнейших (9-18 февраля, Магнитогорск), которая в этом сезоне заменит финал Гран-при.
● Этот отбор не прямой (как, например, на международном Гран-при, где в финале по-прежнему строгие топ-6 в каждом виде), суть прячется за бюрократическими формулировками в регламенте ФФКР (Федерации фигурного катания России).
● Точная цитата оттуда звучит так: «На чемпионат России/Спартакиаду допускаются спортсмены на основании суммы очков, набранных на двух Всероссийских соревнованиях Гран-при России. Окончательный состав участников утверждается президентом федерации по рекомендации тренерского совета ФФКР.
● На чемпионат России пустят не больше 18 фигуристов в одиночном катании, 15 танцевальных дуэтов и 12 пар, на Спартакиаду – меньше (12, 10 и 8).
● По регламенту без нужной суммы очков, собранных на этапах Гран-при, к чемпионату России исполком ФФКР может допустить в исключительных случаях фигуристов из основного состава сборной России, не имевших возможности принять участие в Гран-при по уважительной причине.
В теории этим правом могут воспользоваться не только Софья Акатьева, Анастасия Зинина или Артем Ковалев, пропустившие полсезона из-за травм, но даже приостановившая карьеру Елизавета Туктамышева или завершившие Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым – их фамилии до сих пор зачем-то держат в списках сборной.
● Со Спартакиадой строже – на нее допуск без стартов в Гран-при регламентом не предусмотрен. Но наша федерация приучила, что возможно все – поэтому дождемся момента, когда «окончательный состав участников будет утвержден президентом федерации по рекомендации тренерского совета ФФКР».
Пожалуй, достаточно бюрократии – только посмотрите, сколько мощных деталей принесла серия Гран-при.
У женщин кризис: Петросян лучшая (с 3-балльным регрессом) и всего один квад на всех
● Аделия Петросян – безоговорочно лучшая фигуристка сезона в России, даже несмотря на очевидный кризис четверных. За две произвольных программы чистым получился только четверной флип в Омске, но это все равно позволило ей выиграть два этапа – единственной в женской серии (и был еще тройной аксель в Уфе, тоже единственный на всех).
В придачу – лучшие результаты сезона в короткой, произвольной и по сумме, которая (хоть сравнение и неуместно) на 10 баллов выше лучшего мирового результата японки Каори Сакамото.
● Ближе всех к Петросян в первой части сезона по оценкам подбирались Софья Муравьева в Казани и Камила Валиева в Москве. Но в заочном споре технических баз все равно пропасть: 8 баллов отставания у Камилы, 15 – у Софьи.
● Сезон стал катастрофой квадов: всего один позитивный флип от Петросян при 15 попытках, исполненных семеркой фигуристок. Возможно, скоро ФФКР придется вводить бонусы за сложные прыжки – другой мотивации пока не хватает.
● Наибольшего прогресса по сравнению с прошлым сезоном добились Анна Фролова (+21,56 к лучшему результату), Ксения Синицына (+8,41), Алина Горбачева (+8,16) и Вероника Яметова (+2,41). У остальных фигуристок из топ-10 регресс: Петросян потеряла 3,63 балла, Муравьева – 10,34, Валиева – вообще 18,44. Вероятно, самое тревожное наблюдение.
● Кстати, из прошлогодней топ-10 общего зачета Гран-при сразу пять фигуристок пропустили новую серию: у Акатьевой и Зининой травмы, Туктамышева и Трусова просто не выступают, а Софья Самоделкина готовится к прокатам за Казахстан.
● Еще один показатель общего уровня в женском катании – баллы, которых достаточно для попадания на чемпионат России. Если год назад 18-е место в общем зачете заняла Виктория Нестерова с 360,86 за два этапа, то теперь эта граница составила 364,78 балла, набранные Ариной Кшецкой. Хоть и небольшой, но плюсик.
● Финальные цифры для размышлений – 18: столько фигуристок, участвовавших в прошлогодней серии Гран-при, на нынешнюю не заявились. И это почти 50%.
Дикиджи и Савосин – внезапные явления, перевернувшие расклады у мужчин
• Открытие Гран-при – 19-летний Владислав Дикиджи, выполнивший в первом взрослом сезоне сразу несколько челленджей:
а) две победы на этапах – единственный фигурист в серии;
б) лучшая сумма за два этапа (570,21);
в) четыре проката без единого падения.
Если кто не знал, год назад Дикиджи закончил пятым юниорский чемпионат России, уступив там, например, Григорию Федорову, которого сейчас в общем зачете можно найти под номером 16.
Впрочем, не забывайте, что год назад единственным фигуристом с двумя победами на этапах Гран-при был Дмитрий Алиев – факт, который никак не повлиял на его стабильность и развитие. Теперь у него победа и 6-е место.
● Результат Петра Гуменника в Самаре – 300,66 балла – подтолкнул к параллелям с мировыми эталонами: американцем Ильей Малининым и французом Адамом Сяо Хим Фа – больше никто в этом сезоне не набирал трех сотен. И как бы натянуты не были сравнения, 90 баллов техбазы в произвольной – достойные цифры, ради которых стоило бороться за музыку Rammstein в короткой.
● Турбулентность – давно главное слово в нашей мужской фигурке. Просто сравните разницу в баллах между двумя выступлениями на двух соседних этапах:
Дмитрий Алиев – за месяц проиграл самому себе 17,29 балла
Матвей Ветлугин – 19,16 балла
Евгений Семененко – 23,13 балла
Марк Кондратюк – 25,76 балла
Алексей Ерохов – 46,15 балла
Петр Гуменник – 57,89 балла
Что это, амок?
● Появление в топе 23-летнего Романа Савосина – чудо, которого точно никто не ждал от фигуриста, пропавшего со всех радаров после 15-го места на ЧР-2022.
Инсайды о переходе в Казахстан оказались холостыми, и теперь у Романа лучший результат сезона в короткой, второй в произвольной и перспектива стать системным элементом в непостоянной структуре сборной России.
В очереди за лидерством в парах Бойкова с Козловским пока вторые – даже после перехода к Этери
• В прошлом сезоне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский дважды обыграли Анастасию Мишину и Александра Галлямова на топ-турнирах – чемпионате России и финале Гран-при, но все равно ушли к Этери Тутберидзе за прогрессом.
Понятно, что это главная схватка в наших парах на ближайшие годы: после ухода Евгении Тарасовой и Владимира Морозова рядом все еще никого нет, хотя, например, Хабибуллина и Княжук растут на глазах.
Первый раунд, как, впрочем, и год назад, за Мишиной и Галлямовым: у них первое место по сумме за два этапа, лучшие результаты в произвольной и по сумме программ. У Бойковой с Козловским преимущество по баллам за короткую, но первая очная встреча лишь через месяц в Челябинске – там и промежуточно решится, пошел ли переход на пользу.
• Год назад за статус четвертого (а теперь третьего) номера России сражались сразу четыре пары. В нынешнем сезоне вперед заочно вырвались Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, которые на этапах не проиграли никому, кроме лидеров – сначала одним, затем другим.
• Но ощутимее остальных прогресс выглядит у пары Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, шагнувшей из второго вагона в элитарную группу – плюс 20 баллов к личному результату и борьба за место третьей пары страны.
• Амбиции Алены Косторной и Георгия Куницы, наверное, еще выше, но пока их потолок на чемпионате России – борьба за топ-8 и планка в 200 баллов. А дальше на сколько хватит терпения – попадание на Спартакиаду уже важный прорыв.
Танцы: с возвращением Степановой и Букина появилось хоть что-то стабильное и читаемое
• После возвращения Александры Степановой и Ивана Букина расклады в наших танцах уже не выглядят фарсом, хотя трех пар из шести, входивших в основу сборной перед сезоном, уже не существует.
Степанова с Букиным вне конкуренции, а к чемпионату России их сумма еще подрастет.
• А вот Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – лидеры прошлого сезона – пока прогресса не добились: даже без привычных штрафов их сумма за два этапа просела почти на 6 баллов по сравнению с прошлогодней.
Неужели прокаты с падениями судьям нравились больше?
• Из-за аварии на разминке красноярского этапа без результата остались Аннабель Морозов и Игорь Еременко, но если следовать регламенту – места ни на чемпионате России, ни на Спартакиаде им найти невозможно.
Причина пропуска уважительная, но без включения в основу сборной это не имеет никакого значения, а там благодаря неповоротливости нашей федерации до сих пор числятся пары-фантомы: Кагановская/Ангелопол, Пасечник/Некрасов и Тютюнина/Багин. Кстати, они могли бы претендовать на чемпионат России – ведь их отсутствие на этапах Гран-при вызвано вполне уважительной причиной.
• Пока за право считаться третьим дуэтом России заочно спорят Елизавета Шанаева/Павел Дрозд и Ирина Хавронина/Девид Нарижный – сейчас в общем зачете выше те, кто катается вместе на несколько месяцев меньше.
• Впрочем, им в спину уже дышат новейшие пары, которые пока нигде не выступали: Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Арина Ушакова/Валерий Ангелопол и Василиса Кагановская/Максим Некрасов. Диффузия в наших танцах – максимальная!
До чемпионата России в Челябинске меньше месяца – там произойдет еще много необычного, точно будет интересно.
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф, Владимир Астапкович
Была вчера в Мегаспорте. Очень понравились Хабибуллина/Княжук - прекрасный прокат, но они еще на прошлом Коньки Москвы мне понравились. Интересно, что КК в восьмерке, очень хороший результат для новой пары.
У парней вообще максимально непредсказуемые итоги. Мотя, эх… Но парни у нас любят провоцировать болельщиков фк на валидол.
Очень жалко вчера было Соню, очень расстроилась, бедная. Просто до слез было на нее смотреть. У девушек основная интрига - кто вернёт ультра-си. Соне желаю удачи, чтобы все получилось с акселями!
Рада очень за классные и чистые прокаты Синички.
Ну, конечно, в ожидании ЧР.
Смешно, смешно))
Класс)))
И на фига вообще строчить стопятьсот комментов про то, что надо было не уходить? Что сделано, то сделано. Перешла потому что так нужно было ей. А что считать прорывом вопрос спорный - но я уверена, что даже призовые места на ЧР устроили бы не всех. По мне вот да, прорыв - у них уже есть некоторый класс, они не сорвали явно ни одну из программ. Вот и отобрались на главные старты.
ПыСы: и мне чисто субъективно интереснее наблюдать на Алёну с Гошей (который тоже ой как непрост) в борьбе с сильными парами, чем девочковое ФК что с Алёной что без него.
А что у девочек? У них, к сожалению, карьеры гораздо короче, а пик наступает существенно раньше. Это просто данность, с которой глупо спорить. Ну где будет Петросян через три года? А Акатьева, которая уже сейчас имеет в своем портфолио целый букет травм и вынуждена пропускать сезон? Да даже Садковой к тому времени будет уже 18, а это уже закат карьеры, как ни крути. Нет, можно кататься и в 18+ на уровне Синицыной или Фроловой, вот только на международке они без шансов ушли бы под Сакамото и Хендрикс. Интересно ли это амбициозным девочкам, ориентирующимся на Медведеву, Загитову, Щербакову, Трусову, Валиеву? Едва ли. Вот поэтому и опускаются руки что у фигуристок, что у их тренеров, ну а отсюда получаем пресловутый спад. Вспомните недавние слова Тутберидзе: "Нам бы кого-нибудь к 2030 году подготовить". Все всё прекрасно понимают.
Но общий спад вполне обычно бывает во втором сезоне цикла. В первом сезоне еще продолжает работать подготовка и форма конца цикла. Так Загитова и Коляда свои постолимпийские бесты на международке сделали в самом начале 1-го сезона.
Уже жду не дождусь ЧР, не знаю как этот месяц прожить...
Мотя берет за душу и даже когда падает смотреть на его катание хочется. Но как он расстраивается, прямо сердце кровью обивается. Так же как и за Соню, очень расстроилась вчера, голубушка.
Ждём ЧР)
Правда, не знаю, как Фролову посчитать теперь, но исключение - лишь Туктамышева.
В женском ФК попросту все вернулось на круги своя.
Но конечно, спорная ситуация. Получается, что выкидывать кого-то - это несправедливо, он ведь честно заработал себе путевку на ЧР. Но при этом не пускать человека, который по уважительной причине не смог заработать баллы, хотя является одним из лидеров, тоже вроде как несправедливо. Та же Аннабель, например, была хорошо готова, но по чужой вине пропустила гран-при.
Тут самым логичным был бы вариант увеличить количество участников. Тем более, что тех, кто проходит без отбора, обычно немного - 1-2 человека. Выступили бы 11 человек вместо 10, и в итоге никто не обделён)
И не могу не сказать про платье Саши Бойковой - просто потрясающее.
Как они могут дышать в спину, если нигде не выступали? Автор уровень мастерства по фоткам в соцсетях определяет?
Вот это прорывы безо всяких скидок, вышли ребята на новый уровень.
Можно ли сказать о прорыве Осокиной-Грицаенко? Явно стали намного лучше себя прежних, но ведь нет такой ошеломительной разницы. А у Косторной какой прорыв? Вот если будет в этом сезоне 9 на ЧР, а уже на следующей попадёт в сборную - тогда и можно было бы говорить. Не ушла бы в парную мясорубку, боролась бы за пьедестал на ЧР и без 3А, а на этапах была бы с медалью.
Что касается малого числа ультра-си - конечно, другая была бы картина, будь Жилина и Акатьева на месте. Ну а вообще - надо привыкать.
Но такой адреналин получаешь!Зрители поддерживают фигуристов,а они в ответ - такой прокат иногда выдают!Такой этой драйв когда многотысячный стадион одновременно ахает в восторге или от горя и вскакивает в едином порыве!Вживую- всем рекомендую!)
Чиризано 174 см, Пасечник 161 см. Как раз не сильно большая разница и не рост в рост при этом. В танцах как раз ценится, когда у пары плюс-минус 12-15 см разница в росте. Это с Хаврошей, которая 168 см, Чиризано как школьник рядом смотрелся. А вот у Ушаковой, которая, по инсайдам, сейчас 167 см и Ангелопола, который 173 см, проблемы будут.
А у Кагановской с Некрасовым разница, на мой вкус, большевата, но точно лучше чем 5-6 см. К тому же, Вася подросла, вроде.