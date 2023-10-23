Кто из фигуристов отобрался на чемпионат России, а кто на Спартакиаду? Шанс есть у Акатьевой и даже Ангелопола

Российский Гран-при по фигурному катанию все – позади 6 этапов.

Самое время для итогов первой половины сезона, которая получилась весьма непредсказуемой.

Сначала несколько важных деталей, чтобы исключить противоречия с документами:

● Серия Гран-при в сезоне-2023/24 считалась квалификацией сразу для двух внутренних топ-турниров – чемпионата России (20-24 декабря, Челябинск) и Спартакиады сильнейших (9-18 февраля, Магнитогорск), которая в этом сезоне заменит финал Гран-при.

● Этот отбор не прямой (как, например, на международном Гран-при, где в финале по-прежнему строгие топ-6 в каждом виде), суть прячется за бюрократическими формулировками в регламенте ФФКР (Федерации фигурного катания России).

● Точная цитата оттуда звучит так: «На чемпионат России/Спартакиаду допускаются спортсмены на основании суммы очков, набранных на двух Всероссийских соревнованиях Гран-при России. Окончательный состав участников утверждается президентом федерации по рекомендации тренерского совета ФФКР.

● На чемпионат России пустят не больше 18 фигуристов в одиночном катании, 15 танцевальных дуэтов и 12 пар, на Спартакиаду – меньше (12, 10 и 8).

● По регламенту без нужной суммы очков, собранных на этапах Гран-при, к чемпионату России исполком ФФКР может допустить в исключительных случаях фигуристов из основного состава сборной России, не имевших возможности принять участие в Гран-при по уважительной причине.

В теории этим правом могут воспользоваться не только Софья Акатьева, Анастасия Зинина или Артем Ковалев, пропустившие полсезона из-за травм, но даже приостановившая карьеру Елизавета Туктамышева или завершившие Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым – их фамилии до сих пор зачем-то держат в списках сборной.

● Со Спартакиадой строже – на нее допуск без стартов в Гран-при регламентом не предусмотрен. Но наша федерация приучила, что возможно все – поэтому дождемся момента, когда «окончательный состав участников будет утвержден президентом федерации по рекомендации тренерского совета ФФКР».

Пожалуй, достаточно бюрократии – только посмотрите, сколько мощных деталей принесла серия Гран-при.

У женщин кризис: Петросян лучшая (с 3-балльным регрессом) и всего один квад на всех

● Аделия Петросян – безоговорочно лучшая фигуристка сезона в России, даже несмотря на очевидный кризис четверных. За две произвольных программы чистым получился только четверной флип в Омске, но это все равно позволило ей выиграть два этапа – единственной в женской серии (и был еще тройной аксель в Уфе, тоже единственный на всех).

В придачу – лучшие результаты сезона в короткой, произвольной и по сумме, которая (хоть сравнение и неуместно) на 10 баллов выше лучшего мирового результата японки Каори Сакамото.

● Ближе всех к Петросян в первой части сезона по оценкам подбирались Софья Муравьева в Казани и Камила Валиева в Москве. Но в заочном споре технических баз все равно пропасть: 8 баллов отставания у Камилы, 15 – у Софьи.

● Сезон стал катастрофой квадов: всего один позитивный флип от Петросян при 15 попытках, исполненных семеркой фигуристок. Возможно, скоро ФФКР придется вводить бонусы за сложные прыжки – другой мотивации пока не хватает.

● Наибольшего прогресса по сравнению с прошлым сезоном добились Анна Фролова (+21,56 к лучшему результату), Ксения Синицына (+8,41), Алина Горбачева (+8,16) и Вероника Яметова (+2,41). У остальных фигуристок из топ-10 регресс: Петросян потеряла 3,63 балла, Муравьева – 10,34, Валиева – вообще 18,44. Вероятно, самое тревожное наблюдение.

● Кстати, из прошлогодней топ-10 общего зачета Гран-при сразу пять фигуристок пропустили новую серию: у Акатьевой и Зининой травмы, Туктамышева и Трусова просто не выступают, а Софья Самоделкина готовится к прокатам за Казахстан.

● Еще один показатель общего уровня в женском катании – баллы, которых достаточно для попадания на чемпионат России. Если год назад 18-е место в общем зачете заняла Виктория Нестерова с 360,86 за два этапа, то теперь эта граница составила 364,78 балла, набранные Ариной Кшецкой. Хоть и небольшой, но плюсик.

● Финальные цифры для размышлений – 18: столько фигуристок, участвовавших в прошлогодней серии Гран-при, на нынешнюю не заявились. И это почти 50%.

Дикиджи и Савосин – внезапные явления, перевернувшие расклады у мужчин

• Открытие Гран-при – 19-летний Владислав Дикиджи, выполнивший в первом взрослом сезоне сразу несколько челленджей:

а) две победы на этапах – единственный фигурист в серии;

б) лучшая сумма за два этапа (570,21);

в) четыре проката без единого падения.

Если кто не знал, год назад Дикиджи закончил пятым юниорский чемпионат России, уступив там, например, Григорию Федорову, которого сейчас в общем зачете можно найти под номером 16.

Впрочем, не забывайте, что год назад единственным фигуристом с двумя победами на этапах Гран-при был Дмитрий Алиев – факт, который никак не повлиял на его стабильность и развитие. Теперь у него победа и 6-е место.

● Результат Петра Гуменника в Самаре – 300,66 балла – подтолкнул к параллелям с мировыми эталонами: американцем Ильей Малининым и французом Адамом Сяо Хим Фа – больше никто в этом сезоне не набирал трех сотен. И как бы натянуты не были сравнения, 90 баллов техбазы в произвольной – достойные цифры, ради которых стоило бороться за музыку Rammstein в короткой.

● Турбулентность – давно главное слово в нашей мужской фигурке. Просто сравните разницу в баллах между двумя выступлениями на двух соседних этапах:

Дмитрий Алиев – за месяц проиграл самому себе 17,29 балла

Матвей Ветлугин – 19,16 балла

Евгений Семененко – 23,13 балла

Марк Кондратюк – 25,76 балла

Алексей Ерохов – 46,15 балла

Петр Гуменник – 57,89 балла

Что это, амок?

● Появление в топе 23-летнего Романа Савосина – чудо, которого точно никто не ждал от фигуриста, пропавшего со всех радаров после 15-го места на ЧР-2022.

Инсайды о переходе в Казахстан оказались холостыми, и теперь у Романа лучший результат сезона в короткой, второй в произвольной и перспектива стать системным элементом в непостоянной структуре сборной России.

В очереди за лидерством в парах Бойкова с Козловским пока вторые – даже после перехода к Этери

• В прошлом сезоне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский дважды обыграли Анастасию Мишину и Александра Галлямова на топ-турнирах – чемпионате России и финале Гран-при, но все равно ушли к Этери Тутберидзе за прогрессом.

Понятно, что это главная схватка в наших парах на ближайшие годы: после ухода Евгении Тарасовой и Владимира Морозова рядом все еще никого нет, хотя, например, Хабибуллина и Княжук растут на глазах.

Первый раунд, как, впрочем, и год назад, за Мишиной и Галлямовым: у них первое место по сумме за два этапа, лучшие результаты в произвольной и по сумме программ. У Бойковой с Козловским преимущество по баллам за короткую, но первая очная встреча лишь через месяц в Челябинске – там и промежуточно решится, пошел ли переход на пользу.

• Год назад за статус четвертого (а теперь третьего) номера России сражались сразу четыре пары. В нынешнем сезоне вперед заочно вырвались Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, которые на этапах не проиграли никому, кроме лидеров – сначала одним, затем другим.

• Но ощутимее остальных прогресс выглядит у пары Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, шагнувшей из второго вагона в элитарную группу – плюс 20 баллов к личному результату и борьба за место третьей пары страны.

• Амбиции Алены Косторной и Георгия Куницы, наверное, еще выше, но пока их потолок на чемпионате России – борьба за топ-8 и планка в 200 баллов. А дальше на сколько хватит терпения – попадание на Спартакиаду уже важный прорыв.

Танцы: с возвращением Степановой и Букина появилось хоть что-то стабильное и читаемое

• После возвращения Александры Степановой и Ивана Букина расклады в наших танцах уже не выглядят фарсом, хотя трех пар из шести, входивших в основу сборной перед сезоном, уже не существует.

Степанова с Букиным вне конкуренции, а к чемпионату России их сумма еще подрастет.

• А вот Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – лидеры прошлого сезона – пока прогресса не добились: даже без привычных штрафов их сумма за два этапа просела почти на 6 баллов по сравнению с прошлогодней.

Неужели прокаты с падениями судьям нравились больше?

• Из-за аварии на разминке красноярского этапа без результата остались Аннабель Морозов и Игорь Еременко, но если следовать регламенту – места ни на чемпионате России, ни на Спартакиаде им найти невозможно.

Причина пропуска уважительная, но без включения в основу сборной это не имеет никакого значения, а там благодаря неповоротливости нашей федерации до сих пор числятся пары-фантомы: Кагановская/Ангелопол, Пасечник/Некрасов и Тютюнина/Багин. Кстати, они могли бы претендовать на чемпионат России – ведь их отсутствие на этапах Гран-при вызвано вполне уважительной причиной.

• Пока за право считаться третьим дуэтом России заочно спорят Елизавета Шанаева/Павел Дрозд и Ирина Хавронина/Девид Нарижный – сейчас в общем зачете выше те, кто катается вместе на несколько месяцев меньше.

• Впрочем, им в спину уже дышат новейшие пары, которые пока нигде не выступали: Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Арина Ушакова/Валерий Ангелопол и Василиса Кагановская/Максим Некрасов. Диффузия в наших танцах – максимальная!

До чемпионата России в Челябинске меньше месяца – там произойдет еще много необычного, точно будет интересно.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф, Владимир Астапкович