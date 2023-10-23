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Кто из фигуристов отобрался на чемпионат России, а кто на Спартакиаду? Шанс есть у Акатьевой и даже Ангелопола

Владислав Дикиджи
Аделия Петросян Аделия Петросян
Иван Букин Иван Букин
Александра Степанова Александра Степанова
Дмитрий Козловский Дмитрий Козловский
Александра Бойкова Александра Бойкова
Александр Галлямов Александр Галлямов
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
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Фигурное катание Фигурное катание

Российский Гран-при по фигурному катанию все – позади 6 этапов. 

Самое время для итогов первой половины сезона, которая получилась весьма непредсказуемой.  

Сначала несколько важных деталей, чтобы исключить противоречия с документами:

● Серия Гран-при в сезоне-2023/24 считалась квалификацией сразу для двух внутренних топ-турниров – чемпионата России (20-24 декабря, Челябинск) и Спартакиады сильнейших (9-18 февраля, Магнитогорск), которая в этом сезоне заменит финал Гран-при.

● Этот отбор не прямой (как, например, на международном Гран-при, где в финале по-прежнему строгие топ-6 в каждом виде), суть прячется за бюрократическими формулировками в регламенте ФФКР (Федерации фигурного катания России).

● Точная цитата оттуда звучит так: «На чемпионат России/Спартакиаду допускаются спортсмены на основании суммы очков, набранных на двух Всероссийских соревнованиях Гран-при России. Окончательный состав участников утверждается президентом федерации по рекомендации тренерского совета ФФКР. 

● На чемпионат России пустят не больше 18 фигуристов в одиночном катании, 15 танцевальных дуэтов и 12 пар, на Спартакиаду – меньше (12, 10 и 8).

● По регламенту без нужной суммы очков, собранных на этапах Гран-при, к чемпионату России исполком ФФКР может допустить в исключительных случаях фигуристов из основного состава сборной России, не имевших возможности принять участие в Гран-при по уважительной причине.

В теории этим правом могут воспользоваться не только Софья Акатьева, Анастасия Зинина или Артем Ковалев, пропустившие полсезона из-за травм, но даже приостановившая карьеру Елизавета Туктамышева или завершившие Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым – их фамилии до сих пор зачем-то держат в списках сборной. 

● Со Спартакиадой строже – на нее допуск без стартов в Гран-при регламентом не предусмотрен. Но наша федерация приучила, что возможно все – поэтому дождемся момента, когда «окончательный состав участников будет утвержден президентом федерации по рекомендации тренерского совета ФФКР».

Пожалуй, достаточно бюрократии – только посмотрите, сколько мощных деталей принесла серия Гран-при.

У женщин кризис: Петросян лучшая (с 3-балльным регрессом) и всего один квад на всех

● Аделия Петросян – безоговорочно лучшая фигуристка сезона в России, даже несмотря на очевидный кризис четверных. За две произвольных программы чистым получился только четверной флип в Омске, но это все равно позволило ей выиграть два этапа – единственной в женской серии (и был еще тройной аксель в Уфе, тоже единственный на всех).

В придачу – лучшие результаты сезона в короткой, произвольной и по сумме, которая (хоть сравнение и неуместно) на 10 баллов выше лучшего мирового результата японки Каори Сакамото.

● Ближе всех к Петросян в первой части сезона по оценкам подбирались Софья Муравьева в Казани и Камила Валиева в Москве. Но в заочном споре технических баз все равно пропасть: 8 баллов отставания у Камилы, 15 – у Софьи. 

● Сезон стал катастрофой квадов: всего один позитивный флип от Петросян при 15 попытках, исполненных семеркой фигуристок. Возможно, скоро ФФКР придется вводить бонусы за сложные прыжки – другой мотивации пока не хватает.

● Наибольшего прогресса по сравнению с прошлым сезоном добились Анна Фролова (+21,56 к лучшему результату), Ксения Синицына (+8,41), Алина Горбачева (+8,16) и Вероника Яметова (+2,41). У остальных фигуристок из топ-10 регресс: Петросян потеряла 3,63 балла, Муравьева – 10,34, Валиева – вообще 18,44. Вероятно, самое тревожное наблюдение.

● Кстати, из прошлогодней топ-10 общего зачета Гран-при сразу пять фигуристок пропустили новую серию: у Акатьевой и Зининой травмы, Туктамышева и Трусова просто не выступают, а Софья Самоделкина готовится к прокатам за Казахстан.

● Еще один показатель общего уровня в женском катании – баллы, которых достаточно для попадания на чемпионат России. Если год назад 18-е место в общем зачете заняла Виктория Нестерова с 360,86 за два этапа, то теперь эта граница составила 364,78 балла, набранные Ариной Кшецкой. Хоть и небольшой, но плюсик.

● Финальные цифры для размышлений – 18: столько фигуристок, участвовавших в прошлогодней серии Гран-при, на нынешнюю не заявились. И это почти 50%. 

Дикиджи и Савосин – внезапные явления, перевернувшие расклады у мужчин

• Открытие Гран-при – 19-летний Владислав Дикиджи, выполнивший в первом взрослом сезоне сразу несколько челленджей:

а) две победы на этапах – единственный фигурист в серии;

б) лучшая сумма за два этапа (570,21);

в) четыре проката без единого падения.

Если кто не знал, год назад Дикиджи закончил пятым юниорский чемпионат России, уступив там, например, Григорию Федорову, которого сейчас в общем зачете можно найти под номером 16.

Впрочем, не забывайте, что год назад единственным фигуристом с двумя победами на этапах Гран-при был Дмитрий Алиев – факт, который никак не повлиял на его стабильность и развитие. Теперь у него победа и 6-е место.

● Результат Петра Гуменника в Самаре – 300,66 балла – подтолкнул к параллелям с мировыми эталонами: американцем Ильей Малининым и французом Адамом Сяо Хим Фа – больше никто в этом сезоне не набирал трех сотен. И как бы натянуты не были сравнения, 90 баллов техбазы в произвольной – достойные цифры, ради которых стоило бороться за музыку Rammstein в короткой.

● Турбулентность – давно главное слово в нашей мужской фигурке. Просто сравните разницу в баллах между двумя выступлениями на двух соседних этапах:

Дмитрий Алиев – за месяц проиграл самому себе 17,29 балла

Матвей Ветлугин – 19,16 балла 

Евгений Семененко – 23,13 балла

Марк Кондратюк – 25,76 балла

Алексей Ерохов – 46,15 балла

Петр Гуменник – 57,89 балла

Что это, амок?

 

● Появление в топе 23-летнего Романа Савосина – чудо, которого точно никто не ждал от фигуриста, пропавшего со всех радаров после 15-го места на ЧР-2022.

Инсайды о переходе в Казахстан оказались холостыми, и теперь у Романа лучший результат сезона в короткой, второй в произвольной и перспектива стать системным элементом в непостоянной структуре сборной России. 

В очереди за лидерством в парах Бойкова с Козловским пока вторые – даже после перехода к Этери 

• В прошлом сезоне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский дважды обыграли Анастасию Мишину и Александра Галлямова на топ-турнирах – чемпионате России и финале Гран-при, но все равно ушли к Этери Тутберидзе за прогрессом.

Понятно, что это главная схватка в наших парах на ближайшие годы: после ухода Евгении Тарасовой и Владимира Морозова рядом все еще никого нет, хотя, например, Хабибуллина и Княжук растут на глазах.

Первый раунд, как, впрочем, и год назад, за Мишиной и Галлямовым: у них первое место по сумме за два этапа, лучшие результаты в произвольной и по сумме программ. У Бойковой с Козловским преимущество по баллам за короткую, но первая очная встреча лишь через месяц в Челябинске – там и промежуточно решится, пошел ли переход на пользу.

• Год назад за статус четвертого (а теперь третьего) номера России сражались сразу четыре пары. В нынешнем сезоне вперед заочно вырвались Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, которые на этапах не проиграли никому, кроме лидеров – сначала одним, затем другим.

• Но ощутимее остальных прогресс выглядит у пары Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, шагнувшей из второго вагона в элитарную группу – плюс 20 баллов к личному результату и борьба за место третьей пары страны.

• Амбиции Алены Косторной и Георгия Куницы, наверное, еще выше, но пока их потолок на чемпионате России – борьба за топ-8 и планка в 200 баллов. А дальше на сколько хватит терпения – попадание на Спартакиаду уже важный прорыв. 

Танцы: с возвращением Степановой и Букина появилось хоть что-то стабильное и читаемое

• После возвращения Александры Степановой и Ивана Букина расклады в наших танцах уже не выглядят фарсом, хотя трех пар из шести, входивших в основу сборной перед сезоном, уже не существует.

Степанова с Букиным вне конкуренции, а к чемпионату России их сумма еще подрастет.

• А вот Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – лидеры прошлого сезона – пока прогресса не добились: даже без привычных штрафов их сумма за два этапа просела почти на 6 баллов по сравнению с прошлогодней.

Неужели прокаты с падениями судьям нравились больше?

• Из-за аварии на разминке красноярского этапа без результата остались Аннабель Морозов и Игорь Еременко, но если следовать регламенту – места ни на чемпионате России, ни на Спартакиаде им найти невозможно.

Причина пропуска уважительная, но без включения в основу сборной это не имеет никакого значения, а там благодаря неповоротливости нашей федерации до сих пор числятся пары-фантомы: Кагановская/Ангелопол, Пасечник/Некрасов и Тютюнина/Багин. Кстати, они могли бы претендовать на чемпионат России – ведь их отсутствие на этапах Гран-при вызвано вполне уважительной причиной.

• Пока за право считаться третьим дуэтом России заочно спорят Елизавета Шанаева/Павел Дрозд и Ирина Хавронина/Девид Нарижный – сейчас в общем зачете выше те, кто катается вместе на несколько месяцев меньше.

• Впрочем, им в спину уже дышат новейшие пары, которые пока нигде не выступали: Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Арина Ушакова/Валерий Ангелопол и Василиса Кагановская/Максим Некрасов. Диффузия в наших танцах – максимальная!

До чемпионата России в Челябинске меньше месяца – там произойдет еще много необычного, точно будет интересно.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф, Владимир Астапкович

123 комментария

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NTLY
Спасибо за статью и таблички! Жара у нас, конечно, во всех видах.
Была вчера в Мегаспорте. Очень понравились Хабибуллина/Княжук - прекрасный прокат, но они еще на прошлом Коньки Москвы мне понравились. Интересно, что КК в восьмерке, очень хороший результат для новой пары.
У парней вообще максимально непредсказуемые итоги. Мотя, эх… Но парни у нас любят провоцировать болельщиков фк на валидол.
Очень жалко вчера было Соню, очень расстроилась, бедная. Просто до слез было на нее смотреть. У девушек основная интрига - кто вернёт ультра-си. Соне желаю удачи, чтобы все получилось с акселями!
Рада очень за классные и чистые прокаты Синички.

Ну, конечно, в ожидании ЧР.
+38
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Revery
Ответ Большой Влад
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В смысле - 9е место не хорошо? Для одиночников, которые катаются в парном виде без году неделю? В России, где третья разминка на одной ноге укатает тех, кто там сейчас на мировой серии медальки собирает?
Смешно, смешно))
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Kareglazaya
По-хорошему тех, кто хочет участвовать в ЧР без отбора, нужно добавлять не вместо другого участника, прошедшего отбор, а в дополнение к нему. Например, вместо 15 пар допустить 16. А то как-то нечестно получается: люди соревновались, заняли своё место, а в итоге мимо ЧР просто из-за того, что кто-то решил вернуться.
+21
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Tatyana Linskaya
Ответ Большой Влад
У Валиевой второй по сумме результатов в сезоне. Единственная девушка, которая набрала больше очков, - это Аделия, которая, возможно, одна из самых низких 16-летних девушек в России, что дает Аделии несправедливое преимущество перед Камилой. Камила же, эта высокая, пышная, длинноногая красавица, у Камилы все гораздо сложнее из-за этих физических недостатков в катании. Очень здорово, что Камила продолжает, потому что она очень красива на льду, и если бы все были похожи на нее, то фигурное катание было бы самым популярным видом спорта в России и популярным во всем мире. Домохозяйки ненавидят, когда я говорю о людях приятные вещи.
Большой Влад: У Валиевой полно "физических недостатков - высокая, пышная, длинноногая красавица".
Класс)))
+24
-5
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Маргарита В Сафронова
Очень надеюсь, что Акатьева пропускала этапы, чтобы полностью восстановиться к ЧР. Очень хочется увидеть её на турнирах.
+24
-6
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Black&White
Ответ Большой Влад
У Валиевой второй по сумме результатов в сезоне. Единственная девушка, которая набрала больше очков, - это Аделия, которая, возможно, одна из самых низких 16-летних девушек в России, что дает Аделии несправедливое преимущество перед Камилой. Камила же, эта высокая, пышная, длинноногая красавица, у Камилы все гораздо сложнее из-за этих физических недостатков в катании. Очень здорово, что Камила продолжает, потому что она очень красива на льду, и если бы все были похожи на нее, то фигурное катание было бы самым популярным видом спорта в России и популярным во всем мире. Домохозяйки ненавидят, когда я говорю о людях приятные вещи.
Сам-то кем работаешь? И небось по дому и пальца не ударил, чтобы о домохозяйках что-то говорить.
+20
-5
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Defender64
Ответ Большой Влад
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Самое то с Морозовым, которому скоро 32, наметиться на ОИ-2030, правда?
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RouGE
Ответ Defender64
Прорыв у Дикиджи. Прорыв у Савосина. Вот это прорывы безо всяких скидок, вышли ребята на новый уровень. Можно ли сказать о прорыве Осокиной-Грицаенко? Явно стали намного лучше себя прежних, но ведь нет такой ошеломительной разницы. А у Косторной какой прорыв? Вот если будет в этом сезоне 9 на ЧР, а уже на следующей попадёт в сборную - тогда и можно было бы говорить. Не ушла бы в парную мясорубку, боролась бы за пьедестал на ЧР и без 3А, а на этапах была бы с медалью. Что касается малого числа ультра-си - конечно, другая была бы картина, будь Жилина и Акатьева на месте. Ну а вообще - надо привыкать.
Мясорубка в парном покруче будет, но там и фаворитизма явного нет. Точнее есть, но такой силы в себе не несет. Кроме того в парном у нее есть поддержка - муж, он же партнер, и видимо адекватный тренер. В одиночном посоветовать, мб даже повоспитывать не в духе "ленивая и жирная" особо некому. Идти вне ТШТ практически некуда - девочки не зря именно к Плющенко переходили - потому что да, вот такая вот единственная альтернатива была.

И на фига вообще строчить стопятьсот комментов про то, что надо было не уходить? Что сделано, то сделано. Перешла потому что так нужно было ей. А что считать прорывом вопрос спорный - но я уверена, что даже призовые места на ЧР устроили бы не всех. По мне вот да, прорыв - у них уже есть некоторый класс, они не сорвали явно ни одну из программ. Вот и отобрались на главные старты.

ПыСы: и мне чисто субъективно интереснее наблюдать на Алёну с Гошей (который тоже ой как непрост) в борьбе с сильными парами, чем девочковое ФК что с Алёной что без него.
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4x Qqqq
Ответ sabina_katarina
//Впрочем, им в спину уже дышат новейшие пары, которые пока нигде не выступали: Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Арина Ушакова/Валерий Ангелопол и Василиса Кагановская/Максим Некрасов.// Как они могут дышать в спину, если нигде не выступали? Автор уровень мастерства по фоткам в соцсетях определяет?
Пасечник и Чиризано подходящие друг другу антропометрически танцоры с одной школой и отличным скольжением. Кагановская и Чиризано неплохо друг другу подходящие антропометрически танцоры из разных школ, которые, однако, могут подтянуть друг другу слабые стороны и блеснуть сильными. Ангелопол с Ушаковой вообще не подходят друг другу с точки зрения антропометрии, однако оба являются яркими и харизматичными танцорами с "тёмной лошадкой" тренером, которая в прошлом добивалась очень весомых успехов. Если хотя бы одна из этих пар выстрелит, то сразу же ввяжется в борьбу за место в сборной, слёту. Так что, да, ещё нигде не выступили, но в спину уже дышат. По факту.
+19
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Defender64
Ответ Маргарита В Сафронова
Очень надеюсь, что Акатьева пропускала этапы, чтобы полностью восстановиться к ЧР. Очень хочется увидеть её на турнирах.
Не, там же стрессовый перелом
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Syndycate
В ЖО произошел ожидаемый спад, это было очень предсказуемо, после пика популярности сначала Липницкой, потом загимед, потом ТЩК и Валиевой, на смену им никого яркого не появилось, и дело тут не только в квадах
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EmperorNazer
Ответ Kristine Kristine
В ФК все очень циклично. Мальчики в этом сезоне, просто восторг. Девочки - боль. Как сказали Женя и Саша, из девочек из любви к ФК не катается почти никто. Это может вполне объяснять спад в ЖО и отсутствие международных стартов уже очень сильно бьет по зрелищности.
Любовь к ФК тут не при чем. У мальчиков сейчас подросло талантливое поколение, которое находится на своем пике. А по пятам уже идут юные монстрики Федотов и Лазарев. У девочек, напротив, никаких "новых ТЩК" не случилось, очевидно, новые звездочки пока не дотягиваются до планки, установленной предшественницами. Но самое главное даже не в этом, а в том, что большинство парней, которые сейчас борются друг с другом за верхние строчки - Гуменник, Семененко, Дикиджи, Ветлугин, Кондратюк, Мозалев, Лутфуллин и это еще не исчерпывающий список - вполне себе могут рассчитывать, что еще увидят международку и получат шансы покататься на ГС. Предположим, допустят нас года через три - наверняка эти парни к тому времени все еще будут в обойме и в приличной форме. Про Арсения со Львом и говорить не приходится. Эти маячащие перспективы и мотивируют их не стоять на месте и развиваться, хотя те, кто успел вкусить МС, вроде Кондратюка и Семененко, особо пятую точку не рвут и спокойно себе позволяют активно участвовать в шоу прямо посреди сезона.
А что у девочек? У них, к сожалению, карьеры гораздо короче, а пик наступает существенно раньше. Это просто данность, с которой глупо спорить. Ну где будет Петросян через три года? А Акатьева, которая уже сейчас имеет в своем портфолио целый букет травм и вынуждена пропускать сезон? Да даже Садковой к тому времени будет уже 18, а это уже закат карьеры, как ни крути. Нет, можно кататься и в 18+ на уровне Синицыной или Фроловой, вот только на международке они без шансов ушли бы под Сакамото и Хендрикс. Интересно ли это амбициозным девочкам, ориентирующимся на Медведеву, Загитову, Щербакову, Трусову, Валиеву? Едва ли. Вот поэтому и опускаются руки что у фигуристок, что у их тренеров, ну а отсюда получаем пресловутый спад. Вспомните недавние слова Тутберидзе: "Нам бы кого-нибудь к 2030 году подготовить". Все всё прекрасно понимают.
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Лакс
Да, в женском некоторый регресс есть - никто не превысил не только 240 баллов, но даже 237.5 Загитовой с ЧМ19. В прошлом сезоне на этапах 240 превышала только Валиева, причем оба раза.
Но общий спад вполне обычно бывает во втором сезоне цикла. В первом сезоне еще продолжает работать подготовка и форма конца цикла. Так Загитова и Коляда свои постолимпийские бесты на международке сделали в самом начале 1-го сезона.
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Буня Хох
А я сегодня купила билеты на ЧР на все дни:)))
Уже жду не дождусь ЧР, не знаю как этот месяц прожить...
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Ольга Воеводина
Ответ NTLY
Спасибо за статью и таблички! Жара у нас, конечно, во всех видах. Была вчера в Мегаспорте. Очень понравились Хабибуллина/Княжук - прекрасный прокат, но они еще на прошлом Коньки Москвы мне понравились. Интересно, что КК в восьмерке, очень хороший результат для новой пары. У парней вообще максимально непредсказуемые итоги. Мотя, эх… Но парни у нас любят провоцировать болельщиков фк на валидол. Очень жалко вчера было Соню, очень расстроилась, бедная. Просто до слез было на нее смотреть. У девушек основная интрига - кто вернёт ультра-си. Соне желаю удачи, чтобы все получилось с акселями! Рада очень за классные и чистые прокаты Синички. Ну, конечно, в ожидании ЧР.
Как Вы все хорошо описали, у меня точно такие же чувства. Хабибуллина/Княжук в этом сезоне просто прекрасны! И программы отменные и Наташа такой женственной стала, глаз не оторвать! А какие у них отношения в паре нежные, так приятно на них смотреть. Ещё восхитила прическа Наташи в ПП, чудо)
Мотя берет за душу и даже когда падает смотреть на его катание хочется. Но как он расстраивается, прямо сердце кровью обивается. Так же как и за Соню, очень расстроилась вчера, голубушка.
Ждём ЧР)
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Ира15577
Ответ RouGE
А за что танцорам больше квот чем парам? ) В женском ФК попросту все вернулось на круги своя.
Не согласна с Вами! Просто теперь стало понятно, сколько сил было потрачено на подготовку к Олимпиаде!! Как работали и ограничивали себя наши девушки, чтобы подойти к Олимпиаде в той шикаонейшей форме, которая у них была!!! Сейчас, видимо, у них нет стимула так себя мучить. И я их понимаю.
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Defender64
Ответ unknownman
В этом сезоне очень нравятся соревнования парников, прям 100% наслаждение от качества прокатов от первого места практически даже до последнего. И конкуренция бомбическая. Что касается девушек, то общий средний уровень, я думаю, точно не снизился, даже немного вырос. Упал уровень лидеров. В целом, происходящее в этом сезоне доказывает в очередной раз, что карьера девушки у Тутберидзе (а может и вообще карьера квадистки) длится максимум 3 сезона. И дело не в том, что кто-то становится ленивым. Акатьева вот не ленилась и что в итоге? С учетом повышения возрастного ценза это повод задуматься для руководства ФФКР. Если культ одного тренера и культ квадов будет продолжаться, то через пару-тройку сезонов у девушек во взрослых соревноваться будет просто некому. Потому что одни не смогут, так как сломаются, а другие завершат, потеряв мотивацию, думая, что без квадов ничего не добьются.
Высокий уровень любой фигуристки нашей - три сезона. Хоть Этери, хоть не Этери, хоть с квадами, хоть без. Считая от выхода во взрослые по старому цензу.
Правда, не знаю, как Фролову посчитать теперь, но исключение - лишь Туктамышева.
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Kovka Gnutik
Хороший обзор и таблицы. Спасибо!
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Дарья Виноградова
Наше фигурное катание - жаришка!
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elmih16
Не понимаю, у Акатьевой и Ангелопола шанс есть ,а у Морозов, занявшей 3 место хотя бы в КП-нет?
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Delirium
Ответ Маргарита В Сафронова
Очень надеюсь, что Акатьева пропускала этапы, чтобы полностью восстановиться к ЧР. Очень хочется увидеть её на турнирах.
Акатьеву в этом сезоне мы, скорее всего, не увидим.
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RouGE
А за что танцорам больше квот чем парам? )

В женском ФК попросту все вернулось на круги своя.
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Kristine Kristine
В ФК все очень циклично. Мальчики в этом сезоне, просто восторг. Девочки - боль. Как сказали Женя и Саша, из девочек из любви к ФК не катается почти никто. Это может вполне объяснять спад в ЖО и отсутствие международных стартов уже очень сильно бьет по зрелищности.
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Kareglazaya
Ответ Syndycate
В прошлом году Петросян протащали через отдельную калитку, лишив шанса другую фигуристку, которая в финал отобралась честно
Всё по правилам - Аделия была членом сборной.
Но конечно, спорная ситуация. Получается, что выкидывать кого-то - это несправедливо, он ведь честно заработал себе путевку на ЧР. Но при этом не пускать человека, который по уважительной причине не смог заработать баллы, хотя является одним из лидеров, тоже вроде как несправедливо. Та же Аннабель, например, была хорошо готова, но по чужой вине пропустила гран-при.
Тут самым логичным был бы вариант увеличить количество участников. Тем более, что тех, кто проходит без отбора, обычно немного - 1-2 человека. Выступили бы 11 человек вместо 10, и в итоге никто не обделён)
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Маргарита Романовская
Ответ Vasily Ivanov
Интересно , а если все те , кто числится в сборной ,но не выступал еще в сезоне ,вдруг заявят о своем желании выступить ,например ,на ЧР ....что будут делать в федре ? Отсеивать из участвовавших слабейших или может расширят списки или допустят вне конкурса ?
Как обычно отсеят слабейших. Но никого из них на ЧР не заявят. Отдельная калитка будет только у Морозов/Еременко, если папа Коля не решит их снять, чтобы карантин отсидеть при возможном переходе в другую страну.
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NTLY
Ответ Ольга Воеводина
Как Вы все хорошо описали, у меня точно такие же чувства. Хабибуллина/Княжук в этом сезоне просто прекрасны! И программы отменные и Наташа такой женственной стала, глаз не оторвать! А какие у них отношения в паре нежные, так приятно на них смотреть. Ещё восхитила прическа Наташи в ПП, чудо) Мотя берет за душу и даже когда падает смотреть на его катание хочется. Но как он расстраивается, прямо сердце кровью обивается. Так же как и за Соню, очень расстроилась вчера, голубушка. Ждём ЧР)
Дааа, очень согласна насчет Наташи. Что вчера еще отметила, что костюмы у обоих были равной степени продуманности. Иногда бывает так, что партнерша вся такая в красивом платье, с красивым мейком, а партнера одели в какую-то кофточку , словно он мимо проходил. Тут все очень гармонично, отличные костюмы.

И не могу не сказать про платье Саши Бойковой - просто потрясающее.
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sabina_katarina
//Впрочем, им в спину уже дышат новейшие пары, которые пока нигде не выступали: Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Арина Ушакова/Валерий Ангелопол и Василиса Кагановская/Максим Некрасов.//
Как они могут дышать в спину, если нигде не выступали? Автор уровень мастерства по фоткам в соцсетях определяет?
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Kristine Kristine
Ответ EmperorNazer
Любовь к ФК тут не при чем. У мальчиков сейчас подросло талантливое поколение, которое находится на своем пике. А по пятам уже идут юные монстрики Федотов и Лазарев. У девочек, напротив, никаких "новых ТЩК" не случилось, очевидно, новые звездочки пока не дотягиваются до планки, установленной предшественницами. Но самое главное даже не в этом, а в том, что большинство парней, которые сейчас борются друг с другом за верхние строчки - Гуменник, Семененко, Дикиджи, Ветлугин, Кондратюк, Мозалев, Лутфуллин и это еще не исчерпывающий список - вполне себе могут рассчитывать, что еще увидят международку и получат шансы покататься на ГС. Предположим, допустят нас года через три - наверняка эти парни к тому времени все еще будут в обойме и в приличной форме. Про Арсения со Львом и говорить не приходится. Эти маячащие перспективы и мотивируют их не стоять на месте и развиваться, хотя те, кто успел вкусить МС, вроде Кондратюка и Семененко, особо пятую точку не рвут и спокойно себе позволяют активно участвовать в шоу прямо посреди сезона. А что у девочек? У них, к сожалению, карьеры гораздо короче, а пик наступает существенно раньше. Это просто данность, с которой глупо спорить. Ну где будет Петросян через три года? А Акатьева, которая уже сейчас имеет в своем портфолио целый букет травм и вынуждена пропускать сезон? Да даже Садковой к тому времени будет уже 18, а это уже закат карьеры, как ни крути. Нет, можно кататься и в 18+ на уровне Синицыной или Фроловой, вот только на международке они без шансов ушли бы под Сакамото и Хендрикс. Интересно ли это амбициозным девочкам, ориентирующимся на Медведеву, Загитову, Щербакову, Трусову, Валиеву? Едва ли. Вот поэтому и опускаются руки что у фигуристок, что у их тренеров, ну а отсюда получаем пресловутый спад. Вспомните недавние слова Тутберидзе: "Нам бы кого-нибудь к 2030 году подготовить". Все всё прекрасно понимают.
Вы (к моему глубокому сожалению), абсолютно правы. Вроде бы это все было ожидаемо, но все равно как-то очень обидно, что ситуация именно так складывается.
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galik55
Ответ Ольга Воеводина
Как Вы все хорошо описали, у меня точно такие же чувства. Хабибуллина/Княжук в этом сезоне просто прекрасны! И программы отменные и Наташа такой женственной стала, глаз не оторвать! А какие у них отношения в паре нежные, так приятно на них смотреть. Ещё восхитила прическа Наташи в ПП, чудо) Мотя берет за душу и даже когда падает смотреть на его катание хочется. Но как он расстраивается, прямо сердце кровью обивается. Так же как и за Соню, очень расстроилась вчера, голубушка. Ждём ЧР)
КП и ПП Авер ставил, обе программы сели на них как влитые, особенно в ПП ребята просто растворяются.
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Жизненная
Ответ KMR
Хотели зреложенское... И где оно. Много зреложенских у Этери? Ах, ни одной
Не Этери единой, как говориться....где Плющенко со зреложенским, если Мура и без зреложенского три из трёх попыток трикселя валит?
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Буня Хох
А я сегодня купила билеты на ЧР на все дни:))) Уже жду не дождусь ЧР, не знаю как этот месяц прожить...
Я бы хотел присутствовать. Вам повезло. Пожалуйста, наслаждайтесь.
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margo_rita
Ответ Oleandra
когда эти юниорки доживут до взрослых соревнований все квады у них пропадут.. у других штабов и в юниорском возрасте квады от случая к случаю попадаются, а во взрослых они почти намертво пропадают, как у Самоделкиной например.. или у Титовой, хотя она ещё даже не взрослая.
вообще то, ради справедливости, у Самоделкиной сейчас есть и квад и триксель. Я не понимаю, к чему вы вообще ведете? Ну кроме "шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает".
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Defender64
Прорыв у Дикиджи. Прорыв у Савосина.
Вот это прорывы безо всяких скидок, вышли ребята на новый уровень.
Можно ли сказать о прорыве Осокиной-Грицаенко? Явно стали намного лучше себя прежних, но ведь нет такой ошеломительной разницы. А у Косторной какой прорыв? Вот если будет в этом сезоне 9 на ЧР, а уже на следующей попадёт в сборную - тогда и можно было бы говорить. Не ушла бы в парную мясорубку, боролась бы за пьедестал на ЧР и без 3А, а на этапах была бы с медалью.
Что касается малого числа ультра-си - конечно, другая была бы картина, будь Жилина и Акатьева на месте. Ну а вообще - надо привыкать.
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Syndycate
Ответ nikolett
Вообще-то Лиза чемпионка Мира, чемпионка Европы, победительница Финала Гран-при. У неё только олимпийской медали не хватает. У неё даже пресловутый большой шлем есть, она выиграла все главные старты в одном сезоне, в которых принимала участие. И это не в 15 лет точно. А уже в солидном для ЖО возрасте 18-19 лет.
И что? Титулы не помогли ей быть на вершине популярности. Я не про титулы, а про медийность и популярность
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Arita1
Ответ Юна73
Как рабочий день) Но такой адреналин получаешь!Зрители поддерживают фигуристов,а они в ответ - такой прокат иногда выдают!Такой этой драйв когда многотысячный стадион одновременно ахает в восторге или от горя и вскакивает в едином порыве!Вживую- всем рекомендую!)
Спасибо конечно за рекомендацию, но для нас за Уралом это звучит как: "если у вас нет хлеба, ешьте пирожные")
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Туц
Ответ sabina_katarina
//Впрочем, им в спину уже дышат новейшие пары, которые пока нигде не выступали: Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Арина Ушакова/Валерий Ангелопол и Василиса Кагановская/Максим Некрасов.// Как они могут дышать в спину, если нигде не выступали? Автор уровень мастерства по фоткам в соцсетях определяет?
Экстраполирует знания об их уровне катания, и результатах с предыдущими партнерами. Так что все правильно написано. КН еще дадут всем жару когда выйдут на старты, очень верю в них, Да и УА должны получиться интересной парой. Не стоит сбрасывать новые пары со счетов только потому что пока на стартах их не видели.
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Ad notam
Весьма неплохой статистический подбор (в Топ-Результаты сезона в парах есть опечатка) первой половины сезона. По проседанию женской фк основная причина в том, что поколение 2008 и второй половины 2007 г.р. не показали высоких результатов. Акатьева и Жилина травмированы, Садкова и другие вчерашние юниорки пока слабовато выступают и что огорчает в большинстве ограничиваются набором тройных. У старших идет взросление, отсюда падение стабильности и уровня ультра-си. IMHO
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Юна73
Ответ Залина Малина
Завидую( Хотя вот подумала вчера, как люди вчера 7 часов на трибунах сидели??
Как рабочий день)
Но такой адреналин получаешь!Зрители поддерживают фигуристов,а они в ответ - такой прокат иногда выдают!Такой этой драйв когда многотысячный стадион одновременно ахает в восторге или от горя и вскакивает в едином порыве!Вживую- всем рекомендую!)
+5
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Revery
Ответ Большой Влад
Алена – одна из лучших фигуристок в истории планеризма, это ей не на пользу. Куница – слабость. Ей нужен сильный, высокий, опытный партнер. Куница задыхалась, пытаясь поднять ее.
Такое ощущение, что этот ответ нейросетка генерировала
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Мира Заусова
Ответ Юна73
А что толку прогресс и регресс считать в баллах,если домашние судьи часто топам не отмечают недокруты и ребра.А это надо делать,чтобы работали над ошибками,а не сидели в кике с вопрошающими лицами- за что?)
А на мире все отмечают?☝️🤦‍♀️
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Veronika spuria
Ответ Lennuci
Алене с Гошей навалили авансов на всех этапах. Кроме прыжков, остальные элементы на детский уровень и ноль парности.
Это ваше мнение, забыли добавить
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Dina Noname
Ответ Lennuci
Алене с Гошей навалили авансов на всех этапах. Кроме прыжков, остальные элементы на детский уровень и ноль парности.
И у вас наверняка есть аргументы с разбором черт сложности, которые им засчитали, но пара не исполнила?
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KMR
Если коротко по итогам серии МО жирый плюс,ЖО -(ультра си теперь только в воспоминаниях)
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Жизненная
Ответ несахар
Тутберидзе кончилась
Тогда Плющ даже не начинался....
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Syndycate
Ответ nikolett
Ну Лиза Туктамышева тоже не просто мимо проходила. Она была всегда). Во все эти три эпохи в женской одиночке). И если бы не остранение, то она наверно бы продолжала, и возможно, с одинаковой долей вероятности, что и любые другие топы, стала бы чемпионкой Европы или мира.
Лизе не повезло, в самые пиковые годы популярности, она была на вторых, а то и на третьих ролях, ну а теперь уже завершила
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4x Qqqq
Ответ Туц
Кагановская и Чиризано вместе так и не встали в пару, с Некрасовым путаете. Только по антропоментрии ЧП хуже всех смотрятся одного роста, партнерша кажется чуть крупнее, но да, любая из новых пар может "выстрелить", так что всем новичкам удачи!
Да описалась просто, видно же) Понятное дело, что Чиризано не может встать в пару с Пасечник и Кагановской одновременно))
Чиризано 174 см, Пасечник 161 см. Как раз не сильно большая разница и не рост в рост при этом. В танцах как раз ценится, когда у пары плюс-минус 12-15 см разница в росте. Это с Хаврошей, которая 168 см, Чиризано как школьник рядом смотрелся. А вот у Ушаковой, которая, по инсайдам, сейчас 167 см и Ангелопола, который 173 см, проблемы будут.
А у Кагановской с Некрасовым разница, на мой вкус, большевата, но точно лучше чем 5-6 см. К тому же, Вася подросла, вроде.
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Kareglazaya
Ответ Залина Малина
Был какой-то небольшой скандал, связанный с Косторной
Я про скандал не слышала, но по сути Алёна вообще в обход правил попала и на контрольные прокаты, и на гран-при, а теперь еще и на другие турниры попадет.
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Залина Малина
Ответ elmih16
Не понимаю, у Акатьевой и Ангелопола шанс есть ,а у Морозов, занявшей 3 место хотя бы в КП-нет?
Этой пары нет в сборной. А вообще так называемый тренерский совет будет решать
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Юна73
А что толку прогресс и регресс считать в баллах,если домашние судьи часто топам не отмечают недокруты и ребра.А это надо делать,чтобы работали над ошибками,а не сидели в кике с вопрошающими лицами- за что?)
+4
-2
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Lennuci
Ответ Syndycate
В прошлом году Петросян протащали через отдельную калитку, лишив шанса другую фигуристку, которая в финал отобралась честно
У Адели помимо сборной был еще и этап. И перед финалом несколько человек снялись с травмами. Так что, попала она туда справедливо. Хватит уже гнaть на нее на всех ветках.
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