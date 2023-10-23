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Туктамышева – легенда! Осмысляем ее эпическую карьеру через картинки

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Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Фигурное катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева пропустит сезон (как минимум). Теперь это точно – ее решение, ее слова.

Она долго обманывала время, но за пару месяцев до 27-летия этот выбор похож на финал карьеры – почти бесконечной для нашей мимолетной фигурки. 

А значит, есть очередной повод прокричать: Лиза – легенда! Или как сказал ее тренер Алексей Мишин – эпос.

Туктамышева – уникальное явление в современном фигурном катании, женская часть которого (особенно в России) прочно превратилась в спорт для подростков.

Через два месяца Лизе будет 27 – возраст, в котором девушки здесь сохраняются редко. Простой пример для понимания: самой старшей фигуристке нынешнего российского сезона – Марии Талалайкиной – летом исполнился 21 год. 

Остальные сильно моложе, а вообще возрастная перепись нашей женской фигурки – лучшая иллюстрация для термина эйджизм. Вот статистика из прошлого сезона, где вовсю зажигала Туктамышева:

• всего четыре фигуристки 18+;

• ни одной 17-летней спортсменки;

• девять девушек в возрасте 16 лет;

• семнадцати – почти половине всех участниц – исполнилось 15 лет;

• еще семь – 14 летних.

И Туктамышева – кажется, она была на льду всегда.

В этом сезоне ее взрослой карьере пошел бы 13-й год – все это время рядом вспыхивали и гасли сверхновые звезды: Сотникова, Липницкая, Медведева, Загитова, Щербакова, Трусова.

Кто-то из них уже завершил карьеру – официально или полуофициально, кто-то остался или обещает вернуться, но 12 сезонов подряд без пауз на отдых, лечение или переформатирование собрала только Туктамышева.

Важная деталь – это только взрослые сезоны, хотя первое появление Лизы на чемпионате России случилось – невозможно поверить – в 2008-м. Тогда в виде исключения 11-летнюю школьницу допустили на турнир в Питере – итогом стало 10-е место. Уже через год она стояла на подиуме.

Забавно, что несколько соперниц Туктамышевой по прошлому сезону родились позже, чем Лиза дебютировала на взрослом чемпионате России.

Картинки ниже – обновление из поста прошлого года. Сейчас лучший повод освежить в памяти и осознать.

Фигурное катание менялось, но Туктамышева никогда не была фоном для юных фигуристок – проигрывая в сложности, она всегда искала возможность продраться к свету сквозь их толпу. Еще в 2015-м Лиза выучила тройной аксель, который стабильно исполняла на протяжении многих лет, хотя так и не добралась до четверного. Это был бы крутой челлендж, который мог удержать ее на льду дольше – жаль, что не сложилось. 

Так получилось, что в карьере Туктамышевой не нашлось места Олимпиадам, а лучшие годы выпадали на сезоны после них. В 2015-м она собрала комбо из побед (финал Гран-при, Евро и ЧМ), в 2019-м – взяла бронзу в финале Гран-при, но заболела перед чемпионатом России, а потом проиграла легендарный отбор на ЧМ – Медведевой в Великом Новгороде. Возможно, такие повороты сделали ее карьеру еще ценнее – поводов закончить хватало, но Лиза, похоже, об этом никогда не думала всерьез.

Новейшая история нашей женской фигурки – безумно скоротечна и мимолетна. Даже Этери Тутберидзе всерьез появилась в ней только в 2014-м – когда Туктамышева уже имела победы на Гран-при и медаль Евро. И в этой безжалостной битве фигуристок со временем Лиза до последнего была главной константой.

Без нее система нашей женской фигурки остается только с переменными величинами.

«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

18 комментариев

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Михаил Тихомиров
Единственная фигуристка, от фан-базы которой не тошнит нейтрального читателя
+31
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tull
При этом закончили настоящие долгожители. Тарасова Морозов. Девять медалей ЧР. Из них три золота. А еще семь медалей ЧЕ, три ЧМ и серебро ОИ. Пережили все, даже предательство тренера.
+12
-4
+8
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tull
Ответ Мария Тихонова
ЧР всегда был самым проблемным стартом для Лизы, не стоит по нему судить.
Он самый ответственный. Попали в медали и ты на ЧМ и ЧЕ. Пролетаешь, можно заканчивать сезон. Под давлением она не выдерживала. Яркий пример сезон ОИ. Прыгать триксель все ГП и сорвать в короткой ЧР, в самый неподходящий момент.
+10
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+8
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ретроградный меркурий
Лиза совсем немного не дотянула до совершенно умопомрачительного достижения - если бы она вышла в сезон, то где-нибудь на ЧР пересеклась с Вероникой Жилиной, которая родилась (!!) после дебюта Туктамышевой со взрослыми в январе 2008. То есть за время карьеры Туктамышевой успело родиться, вырасти, выучиться и выйти во взрослые целое поколение. Вот этот факт вообще не укладывается в голове.
P.S. Поправьте картинку и уберите Косторную либо сделайте сноску, что имеется в виду карьера одиночницы, т.к. Алена продолжает карьеру.
+13
-6
+7
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Shveddka
Помню Лизу маленькой одиннадцатилетней девочкой) Как вчера было🥲
+6
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Флер де Лис
Ответ Михаил Тихомиров
Единственная фигуристка, от фан-базы которой не тошнит нейтрального читателя
Ну так, по сути, у нее и нет фан-базы.
+8
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Agura
Осмелюсь возразить: Туктамышева далеко не уникальна.
Вспомним Алёну Леонову.

Серебряный призёр чемпионата мира (2012), бронзовый призёр финала Гран-при (2011), участница Олимпийских игр (2010), чемпионка мира среди юниоров (2009), победительница Универсиады (2015) и Кубка России (2013, 2016).
Дважды становилась серебряным призёром чемпионата России (2010, 2011). Являлась рекордсменкой среди одиночниц по числу участий в чемпионатах России подряд — 13 раз (2007—2019). Мастер спорта международного класса.

Перестала участвовать в соревнованиях будучи старше, чем Туктамышева. Побед на международных стартах не меньше,чем у Туктамышевой.
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-6
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Savardus
Ответ Михаил Тихомиров
Единственная фигуристка, от фан-базы которой не тошнит нейтрального читателя
Ну тут вон уже набежали другие фанбазы с криками "Она же ничего не добилась и ваще на ОИ не была! Кококо". И сами своих плюсуют, ага.
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elene.elene
Ответ Agura
Осмелюсь возразить: Туктамышева далеко не уникальна. Вспомним Алёну Леонову. Серебряный призёр чемпионата мира (2012), бронзовый призёр финала Гран-при (2011), участница Олимпийских игр (2010), чемпионка мира среди юниоров (2009), победительница Универсиады (2015) и Кубка России (2013, 2016). Дважды становилась серебряным призёром чемпионата России (2010, 2011). Являлась рекордсменкой среди одиночниц по числу участий в чемпионатах России подряд — 13 раз (2007—2019). Мастер спорта международного класса. Перестала участвовать в соревнованиях будучи старше, чем Туктамышева. Побед на международных стартах не меньше,чем у Туктамышевой.
По длине карьеры возможно. Побед не меньше? Вот это вряд ли. У Лизы золото ЧМ, ЧЕ, финала гран-при, серебро ЧМ + исполнение 3А. У Леоновой серебро/бронза на перечисленных вами гс.
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Мария Тихонова
Ответ Agura
Осмелюсь возразить: Туктамышева далеко не уникальна. Вспомним Алёну Леонову. Серебряный призёр чемпионата мира (2012), бронзовый призёр финала Гран-при (2011), участница Олимпийских игр (2010), чемпионка мира среди юниоров (2009), победительница Универсиады (2015) и Кубка России (2013, 2016). Дважды становилась серебряным призёром чемпионата России (2010, 2011). Являлась рекордсменкой среди одиночниц по числу участий в чемпионатах России подряд — 13 раз (2007—2019). Мастер спорта международного класса. Перестала участвовать в соревнованиях будучи старше, чем Туктамышева. Побед на международных стартах не меньше,чем у Туктамышевой.
Ну всё-таки на международных побед поменьше. У Алёны один подиум на все ЧМ и ЧЕ (серебро), один на ФГП (бронза). На этапах шесть подиумов - ни одной победы, три серебра, три бронзы. Побед по взрослым международным - универсиада, один челленджер, да две бэшки. Всё.

У Лизы же 20 побед по взрослым на международке, среди них золото мира, ЧЕ, ФГП, 5 золотых медалей на этапах Гран-при, 8 на челленджерах. 6 подиумов на ГС и ФГП, 14 на этапах. Ну совсем другой масштаб. И это всё при том, что по году международных стартов выпало из-за ковида и отстранения.
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tull
Осмысляем ее успехи. ЧР 6-1-10-2-8-8-7-4-7-6-3. В среднем 6 место. (5,6 округляется до шести) На последнем ЧР это место занимала Зинина. Вот средний уровень Туктамышевой. За эти долгие годы так и не отобралась на ОИ. Были три попытки. Только три раза отобралась на ЧМ.
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Лека-Лека
То есть в отсутствие качества берем количеством. Так можно и еще лет 10 поприсутствовать.
А по факту за всю карьеру 3 отбора на ЧМ и ни одного на олимпиады.
+15
-15
0
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Флер де Лис
Легендой не становятся за выслугу лет, все-таки это нечто большее.
+4
-4
0
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Роман Миловидов
Ответ Лека-Лека
То есть в отсутствие качества берем количеством. Так можно и еще лет 10 поприсутствовать. А по факту за всю карьеру 3 отбора на ЧМ и ни одного на олимпиады.
Ты же понимаешь, что всё это время она была изначально в проигрышном положении, соревнуясь с легкими, мелкими девчонками, не добравшимися до пубертата. Или не понимаешь?
+2
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