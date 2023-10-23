Туктамышева – легенда! Осмысляем ее эпическую карьеру через картинки

Елизавета Туктамышева пропустит сезон (как минимум). Теперь это точно – ее решение, ее слова.

Она долго обманывала время, но за пару месяцев до 27-летия этот выбор похож на финал карьеры – почти бесконечной для нашей мимолетной фигурки.

А значит, есть очередной повод прокричать: Лиза – легенда! Или как сказал ее тренер Алексей Мишин – эпос.

Туктамышева – уникальное явление в современном фигурном катании, женская часть которого (особенно в России) прочно превратилась в спорт для подростков.

Через два месяца Лизе будет 27 – возраст, в котором девушки здесь сохраняются редко. Простой пример для понимания: самой старшей фигуристке нынешнего российского сезона – Марии Талалайкиной – летом исполнился 21 год.

Остальные сильно моложе, а вообще возрастная перепись нашей женской фигурки – лучшая иллюстрация для термина эйджизм. Вот статистика из прошлого сезона, где вовсю зажигала Туктамышева:

• всего четыре фигуристки 18+;

• ни одной 17-летней спортсменки;

• девять девушек в возрасте 16 лет;

• семнадцати – почти половине всех участниц – исполнилось 15 лет;

• еще семь – 14 летних.

И Туктамышева – кажется, она была на льду всегда.

В этом сезоне ее взрослой карьере пошел бы 13-й год – все это время рядом вспыхивали и гасли сверхновые звезды: Сотникова, Липницкая, Медведева, Загитова, Щербакова, Трусова.

Кто-то из них уже завершил карьеру – официально или полуофициально, кто-то остался или обещает вернуться, но 12 сезонов подряд без пауз на отдых, лечение или переформатирование собрала только Туктамышева.

Важная деталь – это только взрослые сезоны, хотя первое появление Лизы на чемпионате России случилось – невозможно поверить – в 2008-м. Тогда в виде исключения 11-летнюю школьницу допустили на турнир в Питере – итогом стало 10-е место. Уже через год она стояла на подиуме.

Забавно, что несколько соперниц Туктамышевой по прошлому сезону родились позже, чем Лиза дебютировала на взрослом чемпионате России.

Картинки ниже – обновление из поста прошлого года. Сейчас лучший повод освежить в памяти и осознать.

Фигурное катание менялось, но Туктамышева никогда не была фоном для юных фигуристок – проигрывая в сложности, она всегда искала возможность продраться к свету сквозь их толпу. Еще в 2015-м Лиза выучила тройной аксель, который стабильно исполняла на протяжении многих лет, хотя так и не добралась до четверного. Это был бы крутой челлендж, который мог удержать ее на льду дольше – жаль, что не сложилось.

Так получилось, что в карьере Туктамышевой не нашлось места Олимпиадам, а лучшие годы выпадали на сезоны после них. В 2015-м она собрала комбо из побед (финал Гран-при, Евро и ЧМ), в 2019-м – взяла бронзу в финале Гран-при, но заболела перед чемпионатом России, а потом проиграла легендарный отбор на ЧМ – Медведевой в Великом Новгороде. Возможно, такие повороты сделали ее карьеру еще ценнее – поводов закончить хватало, но Лиза, похоже, об этом никогда не думала всерьез.

Новейшая история нашей женской фигурки – безумно скоротечна и мимолетна. Даже Этери Тутберидзе всерьез появилась в ней только в 2014-м – когда Туктамышева уже имела победы на Гран-при и медаль Евро. И в этой безжалостной битве фигуристок со временем Лиза до последнего была главной константой.

Без нее система нашей женской фигурки остается только с переменными величинами.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф