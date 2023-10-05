Главная фобия нашего спорта – уход звезд в другие страны. На какие рычаги давит Россия, чтобы никто не уехал?

Наш олимпийский спорт продолжает жизнь в невесомости.

Мировые турниры открываются медленно и не во всех дисциплинах, а с Играми-2024 в Париже максимальную неразбериху дополняют два вопроса: пустят ли иностранные чиновники и разрешат ли поехать свои? Такая гибридная изоляция заставляет спортсменов искать альтернативные пути на главные старты, а самый очевидный из них – смена гражданства и выступление за другую страну.

«Мое личное мнение плохое: уехал – пусть там остается. Но мнение как регулятора – это личный выбор каждого, где выступать и кого представлять. Но бежать, когда стране стало тяжело, – это малодушие», – позиция государства в трех противоречивых предложениях от замминистра спорта Одеса Байсултанова, который все чаще врывается в паблик.

Возможный отток топ-спортсменов в другие страны – теперь, похоже, главная фобия наших спортивных чиновников.

В последней сводке от другого замминистра спорта Алексея Морозова звучало число 55 – столько сборников из олимпийских дисциплин сменили гражданство с 2022 года. И это явно не финальные цифры – больших звезд среди уехавших пока нет, но кампания по мотивации спортсменов оставаться в России в активной фазе.

«Для нас потеря, когда спортсмен переходит в состав сборной другого государства, так как в спортсмена вкладываются определенные силы и ресурсы. Мы хотим, чтобы спортсмены выступали за российскую сборную и оставались у нас и делаем для этого все возможное», – честный комментарий от Морозова, который нуждается в расшифровке.

На какие рычаги давят чиновники, чтобы из нашего спорта никто не уехал?

План Путина: достойные условия и материальные поощрения

Позиция президента, от которой отталкиваются остальные чиновники – интересы спортсменов на первом месте.

Путин давно ввел практику материального возмещения за пропущенные топ-турниры в разных формах – иногда через призовые на альтернативные старты, иногда прямыми выплатами.

Последнее наставление вице-премьеру Дмитрию Чернышенко случилось в августе.

«Нужно создавать достойные условия для наших атлетов. В том числе это касается и материального поощрения, это касается премий, грантов и так далее, сопоставимых с тем, что мы выдавали своим мастерам при достижении ими результатов на Олимпийских играх, на чемпионатах мира. Для людей, которые всю жизнь себя посвящают спорту, это тоже важно. Кроме престижа, важна еще и их материальная поддержка.

Подумайте, пожалуйста, посоветуйтесь с председателем правительства, это не такие уж большие деньги, а для спортсменов высших достижений это все-таки такая серьезная поддержка», – в словах Путина не было четких инструкций, но уже спустя месяц его помощник Игорь Левитин щедро объявил, что к олимпийским приравняют выплаты призерам Игр дружбы, даже если это будут иностранцы.

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План правительства: бонусы за победы в новых турнирах с мини-конкуренцией

Будущие Игры дружбы – одно из бесконечности новых соревнований, придуманных нашими чиновниками, в которой запутался даже вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Еще существуют игры ШОС, БРИКС, стран СНГ, Дружбы, Будущего, Вызова легенд – чтобы найти в них 10 отличий, потребуется отдельный гид.

«Российские спортсмены заняли первое место в неофициальном общекомандном зачете на вторых Играх стран СНГ. Всего было разыграно 246 комплектов наград. Наши атлеты, их было 408 из 63 субъектов, завоевали 288 медалей, из них 149 золотых в 17 видах спорта. Это большой результат.

Так что с уверенностью можно сказать, что международная спортивная жизнь продолжается, и российские спортсмены поддерживают соревновательную активность. Причем спортивные результаты, которые они демонстрируют, на уровне чемпионатов мира», – спустя месяц после бравого отчета Чернышенко Путину стало известно, что победители Игр стран СНГ заработали по 179 тысяч рублей.

Скромно, но приятно.

«Искусственные ограничения, которые создают организации, считающие, что имеют монополию на все, заставляют создавать параллельные форматы, которые пользуются успехом. Этот тренд Россия будет продолжать формировать.

С марта приняли более 280 международных состязаний, поскольку есть распоряжение президента, чтобы наши спортсмены имели соревновательную практику. Мы приглашаем гостей со всего мира, и крайне важно, чтобы работа эта была продолжена», – в правительстве спортсменам предлагают широкую линейку турниров с доступной конкуренцией, на которых можно хоть как-то заработать.

План Минспорта: поднять зарплаты, а сотню выдающихся спортсменов – озолотить

В Минспорте уже пообещали значительно поднять зарплаты спортсменам – сразу на треть.

«Что касается заработных плат, которые у нас есть для спортсмена; сейчас это максимально 147 тысяч, в следующем году ЦСП доведет до 200 тысяч. То же самое касается тренеров», – замминистра спорта Алексей Морозов неплохо смотрелся бы и в министерстве труда или финансов.

Но больше всего реакций собрала идея Минспорта о «Золотой сотне» спортсменов, которую Морозов сначала анонсировал, а через несколько часов денонсировал. 1. «Кроме того, мы хотим ввести понятие «золотая сотня» для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные, чтобы была обеспечена достаточная заработная плата».

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2. «Никаких решений по «золотой сотне», никаких финальных формулировок, определений сейчас нет. Мы обсуждаем с экспертным сообществом, что можно было бы предпринять. У нас есть намерения, может быть, поддержать спортсменов, достигших выдающихся результатов, но это обсуждение имеет только рабочий и дискуссионный характер».

Эти слова Морозова разделили несколько часов, вместившие пару интриг – критерии, по которой выберут сотню, и на каких условиях можно получить вольную.

План Госдумы: требовать компенсацию за уехавших спортсменов

Депутаты, конечно, недовольны отъездом спортсменов и много раз проговаривали это.

Высказался даже обычно молчаливый Антон Шипулин: «Нам надо думать о дополнительной стимуляции спортсменов, которые не могут сейчас выезжать на международные соревнования. Минспорт работает над этим постоянно, и очень важно доводить эту информацию до спортсменов, чтобы они не думали о смене гражданства и не уезжали в другие страны. Не хотелось бы, чтобы спортсмены, которые тренировались за счет бюджетных средств, переходили в другие страны».

В Думе выбрали привычный путь штрафов и запретов, предложив взимать компенсации за уехавших спортсменов. Подробности озвучил глава комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Большая и серьезная тема – средства государства, которые потрачены на воспитание спортсмена. Получается, что мальчик или девочка пришли в спортивную секцию, занимались, выросли, попали в национальную команду. Все это время государство выделяло деньги: на сборы, экипировку, на работу тренеров, на медицину и так далее – то есть работала целая машина, чтобы сделать из этого атлета настоящего чемпиона.

Но вместо того, чтобы представлять Россию, этот человек, которому в данный момент запрещен допуск на международные старты, уезжает за границу, меняя спортивное гражданство. Выходит, что деньги наших налогоплательщиков потрачены впустую. На мой взгляд, государство вполне вправе потребовать компенсацию за переход такого спортсмена. Потому что какая‑то другая страна получает себе готового чемпиона, просто выплачивая ему зарплату и не потратив не копейки на его становление. С какой стати‑то?

Поэтому в нашем комитете снова рассматривается законопроект о компенсации государству за атлетов, которые меняют спортивное гражданство. В частности, речь идет о кандидатах в различные сборные.

Сейчас проводятся консультации с экспертным сообществом, наши предложения изучают юристы, члены нашего комитета и другие заинтересованные стороны. После такого изучения мы будем предлагать изменения в законодательство».

Механизм истребования компенсаций (с уехавшего спортсмена? с оставшихся родственников? со страны, в которую уехал?) Свищев не прояснил, но, возможно, в Госдуме уже подумывают над расширением закона не только на действующих, но и на бывших спортсменов.

План ОКР: выплаты всем сборникам, отказавшимся от «нейтрализации»

В Олимпийском комитете России изобрели еще одну схему – платить спортсменам, которые «не согласятся на процесс нейтрализации» (в формулировке главы ОКР Станислава Позднякова). По сути, за отказ от Олимпиады.

«ОКР готов восполнить потери, которые возникают у наших спортсменов. Мной поручено подготовить проект, который 5 октября вынесен на исполком ОКР. Он подразумевает выплату олимпийцам, которые продолжают выступать и готовиться, но лишены возможности участвовать в соревнованиях уровня ЧМ, либо по моральным соображениям не хотят подписывать ничего, и поэтому не участвуют.

Мы готовы оказать поддержку в размере тех сумм, которые выделает Минспорт по итогам чемпионата мира, Олимпиад. Мы хотим выплатить тем участникам олимпийского движения, тем спортсменам, кто не сложил руки, кто продолжает готовиться, кто не согласился на процесс нейтрализации, наша задача поддержать таких спортсменов», – по словам Позднякова, поддерживать деньгами тех, кто захочет поехать в Париж-2024, ОКР не собирается.

Расценки стандартные: победителям прошлых Олимпиад 500 тысяч рублей, серебряным призерам – 350, бронзовым – 250, обычным участникам – 150. Неизвестно даже, нужно ли для получения этих денег быть действующим спортсменом или достаточно формального нахождения в списках сборной.

Получается, все стимулы для спортсменов наши чиновники сводят к деньгам – в их мировосприятии это единственный инструмент, который мотивирует, дисциплинирует, успокаивает. Но спорт тем и прекрасен, что в нем существуют иные ценности – мечты, идеалы, амбиции, стремление к самореализации.

И в какую сторону качнутся весы у конкретного спортсмена, не способен угадать ни один чиновник.

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов, Екатерина Чеснокова, Светлана Шевченко; belta.by; Instagram/di__davis