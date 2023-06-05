24 комментария

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Кого взяли в сборную России? Трусова и Щербакова мимо, Тарасова – тренер мужчин, врач Шветский в новой роли

Анна Щербакова Анна Щербакова
Глеб Смолкин Глеб Смолкин
Марк Кондратюк Марк Кондратюк
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ФФКР
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Фигурное катание Фигурное катание

В нашем фигурном катании провозгласили состав сборной на новый сезон – официальные списки появились на сайте Минспорта.

На всякий случай пояснение, почему списки так важны – это официальный документ, который является основанием для государственного финансирования спортсменов. И речь не только про ставки в ЦСП (Центре спортивной подготовки сборных), но еще и про сборы, лед, экипировку, тренеровы и другие расходы.

Главная эмоция после изучения фамилий – справедливость (и это конкретно о списках, а не о других решениях ФФКР). Пожалуй, впервые за последние сезоны главным критерием для включения в сборную стал результат.

• В отсутствие международных стартов Федерация фигурного катания России (ФФКР) взяла за основу результаты чемпионата России-2023, включив в основу шестерку лучших в каждом виде. Исключение только одно – в танцах пропустивших ЧР Василису Кагановскую и Валерия Ангелопола включили в основу за победу в финале Кубка России вместо ставших 6-ми на ЧР Александры Прокопец и Александра Васьковича.

• Места в сборной не досталось ни одному фигуристу из олимпийского состава, кто поставил прошлый сезон на паузу – полностью или частично. Поблажек не получила даже Александра Трусова, которая честно откатала два этапа Кубка России (3-е и 2-е места) и лишь в последний момент снялась с чемпионата России – ее нет даже в резерве.

• Олимпийская чемпионка Анна Щербакова полностью попустила сезон и ее фамилии тоже нет в списках – о завершении карьеры фигуристка еще не объявляла, но и скорое возвращение на лед не анонсировала.

• Не будет в сборной и танцевальных дуэтов, выступавших в Пекине-2022. Диана Дэвис и Глеб Смолкин почти в сборной Грузии, а Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и Александра Степанова с Иваном Букиным в прошлом сезоне сосредоточились на других событиях – не на соревнованиях.

Если по основе вопросов никаких, то с резервным составом ситуация странная.

По нормативам Минспорта в резерв должны включаться еще по три участника в каждой дисциплине, но повезло только парникам, танцорам и Марку Кондратюку с Макаром Игнатовым. Женская часть резервного списка почему-то осталась неиспользованной, а мимо сборной пролетели, например, Вероника Яметова, Ксения Синицына (7-е и 8-е места на ЧР), а еще сам Михаил Коляда. Как так?

Есть пояснение от гендиректора федерации Александра Когана: 

«Исполком ФФКР утвердил списки сборной 17 апреля, после чего они были поданы в Министерство спорта. Согласно утвержденным правилам, в первую очередь были утверждены спортсмены в соответствии с результатами соревнований прошлого сезона.

Кроме этого, в списки сборной входят спортсмены, которые по каким-то причинам не смогли принять участие в основных соревнованиях, они могут быть включены в списки по решению тренерского совета. И Трусова, и Щербакова вошли в этот список, он будет утверждаться Минспортом позже».

Возможно, вакансии в резерве сборной оставили для олимпийских звезд.

• Как всегда забавно выглядит список тренеров и специалистов – в нем 215 фамилий, и это на 10 больше, чем спортсменов – с учетом юниоров и синхронисток. Понятно, что позиции во многом формальны – например, по документам мужской командой руководит Татьяна Тарасова, а женской и парной вообще ноунеймы – Галина Голубкова и Валерий Артюхов.

• Все главные персоны нашей фигурке в обойме – Этери Тутберидзе, Евгений Плющенко, Алексей Мишин, Светлана Соколовская, Тамара Москвина оформлены в ЦСП. Нашлось место даже скандальному доктору Филиппу Шветскому – правда, с этого сезона его перевели на должность специалиста, хотя раньше он проходил по специализации врач от ФМБА (Федерального медико-биологического агентства). Теперь Шветский – сотрудник ФФКР.

Состав сборной России на сезон-2022/23

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева. Юниорки: Алина Горбачева, Мария Гордеева, Вероника Жилина, Надежда Понтелеенко, Любовь Рубцова, Софья Титова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко. Резерв: Марк Кондратюк и Макар Игнатов.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (на фото ниже), Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков. Резерв: Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко,

Танцы: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Софья Тютюнина – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд. Резерв: Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Александра Прокопец – Александр Васькович.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов

24 комментария

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Haman
Туктамышева - легенда :) Годы идут, уже ушли из ФК те, кто пробился на высший уровень позже нее, а она на месте.
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Ответ Беглый*
Круто, конечно, Соколовская развалила всех своих спортсменов. Если на Трусову в целом плевать, то вот Самоделкину жаль, дала себя обмануть уходом от Давыдова.
Разваливаться она начала еще у Давыдова, а в этом сезоне ее просто добил пубертат. И почему когда говорят кто кого развалил, не упоминают, что Давыдов развалил Берестовскую, Фролову и Куликову?)
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Ответ Kikir
Ками судя по фото, в два раза шире Туктика!
При этом 4Т прыгает как орешки щелкает)
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varick
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Ответ Е...С
Шветскому и должность нашли лишь бы молчал.
ага, с Тарасовой так же.
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nikolett
Это же надо так потрудиться и найти наихудшие фото с фигуристами. Тем более, что публикация уже устарела.
Есть дополнительные списки. И кто там будет вообще, в следующем сезоне, пока неизвестно.
Зависит больше от желания самих топ-фигуристов. Иначе никак. Ибо официальные международные старты вряд ли предвидятся.
А интерес к ФК как-то надо поддерживать.
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Алексей Токарев
У Трусовой такое лицо, как будто её раскраски никто не покупает.
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Kareglazaya
Я ожидала увидеть в резерве Самоделкину, Яметову, Синицыну. А в итоге резерва как будто и вовсе не существует.
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lanfqk
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А что с Валиевой? вроде она была главная надежда на предстоящих ОИ
А что с Валиевой? Она в сборной, пока все стабильно 🧐
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Е...С
Шветскому и должность нашли лишь бы молчал.
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Safkzn
классные фоточки))))
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varick
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А чего Кондратюк не в топах? Ему разве Трусова не передала уникальные секретные секреты тренировок Тутберидзе? 🤔
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А что с Валиевой? вроде она была главная надежда на предстоящих ОИ
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varick
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Ответ Anneta28
А еще хайпожорку Федченко, возомнившую себя великим тренером и спасителем детей-сирот, прокатили мимо.😆
какие удивительные события происходят в сектантских бреднях....
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Anneta28
Ответ varick
какие удивительные события происходят в сектантских бреднях....
Жестко вы о ффкр..
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Ответ lanfqk
А что с Валиевой? Она в сборной, пока все стабильно 🧐
я не заметил ее сначала, да, все на месте!))
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