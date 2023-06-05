24 комментария

Кого взяли в сборную России? Трусова и Щербакова мимо, Тарасова – тренер мужчин, врач Шветский в новой роли
В нашем фигурном катании провозгласили состав сборной на новый сезон – официальные списки появились на сайте Минспорта.
На всякий случай пояснение, почему списки так важны – это официальный документ, который является основанием для государственного финансирования спортсменов. И речь не только про ставки в ЦСП (Центре спортивной подготовки сборных), но еще и про сборы, лед, экипировку, тренеровы и другие расходы.
Главная эмоция после изучения фамилий – справедливость (и это конкретно о списках, а не о других решениях ФФКР). Пожалуй, впервые за последние сезоны главным критерием для включения в сборную стал результат.
• В отсутствие международных стартов Федерация фигурного катания России (ФФКР) взяла за основу результаты чемпионата России-2023, включив в основу шестерку лучших в каждом виде. Исключение только одно – в танцах пропустивших ЧР Василису Кагановскую и Валерия Ангелопола включили в основу за победу в финале Кубка России вместо ставших 6-ми на ЧР Александры Прокопец и Александра Васьковича.
• Места в сборной не досталось ни одному фигуристу из олимпийского состава, кто поставил прошлый сезон на паузу – полностью или частично. Поблажек не получила даже Александра Трусова, которая честно откатала два этапа Кубка России (3-е и 2-е места) и лишь в последний момент снялась с чемпионата России – ее нет даже в резерве.
• Олимпийская чемпионка Анна Щербакова полностью попустила сезон и ее фамилии тоже нет в списках – о завершении карьеры фигуристка еще не объявляла, но и скорое возвращение на лед не анонсировала.
• Не будет в сборной и танцевальных дуэтов, выступавших в Пекине-2022. Диана Дэвис и Глеб Смолкин почти в сборной Грузии, а Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и Александра Степанова с Иваном Букиным в прошлом сезоне сосредоточились на других событиях – не на соревнованиях.
• Если по основе вопросов никаких, то с резервным составом ситуация странная.
По нормативам Минспорта в резерв должны включаться еще по три участника в каждой дисциплине, но повезло только парникам, танцорам и Марку Кондратюку с Макаром Игнатовым. Женская часть резервного списка почему-то осталась неиспользованной, а мимо сборной пролетели, например, Вероника Яметова, Ксения Синицына (7-е и 8-е места на ЧР), а еще сам Михаил Коляда. Как так?
Есть пояснение от гендиректора федерации Александра Когана:
«Исполком ФФКР утвердил списки сборной 17 апреля, после чего они были поданы в Министерство спорта. Согласно утвержденным правилам, в первую очередь были утверждены спортсмены в соответствии с результатами соревнований прошлого сезона.
Кроме этого, в списки сборной входят спортсмены, которые по каким-то причинам не смогли принять участие в основных соревнованиях, они могут быть включены в списки по решению тренерского совета. И Трусова, и Щербакова вошли в этот список, он будет утверждаться Минспортом позже».
Возможно, вакансии в резерве сборной оставили для олимпийских звезд.
• Как всегда забавно выглядит список тренеров и специалистов – в нем 215 фамилий, и это на 10 больше, чем спортсменов – с учетом юниоров и синхронисток. Понятно, что позиции во многом формальны – например, по документам мужской командой руководит Татьяна Тарасова, а женской и парной вообще ноунеймы – Галина Голубкова и Валерий Артюхов.
• Все главные персоны нашей фигурке в обойме – Этери Тутберидзе, Евгений Плющенко, Алексей Мишин, Светлана Соколовская, Тамара Москвина оформлены в ЦСП. Нашлось место даже скандальному доктору Филиппу Шветскому – правда, с этого сезона его перевели на должность специалиста, хотя раньше он проходил по специализации врач от ФМБА (Федерального медико-биологического агентства). Теперь Шветский – сотрудник ФФКР.
Состав сборной России на сезон-2022/23
Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева. Юниорки: Алина Горбачева, Мария Гордеева, Вероника Жилина, Надежда Понтелеенко, Любовь Рубцова, Софья Титова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко. Резерв: Марк Кондратюк и Макар Игнатов.
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (на фото ниже), Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков. Резерв: Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко,
Танцы: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Софья Тютюнина – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд. Резерв: Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Александра Прокопец – Александр Васькович.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов
Есть дополнительные списки. И кто там будет вообще, в следующем сезоне, пока неизвестно.
Зависит больше от желания самих топ-фигуристов. Иначе никак. Ибо официальные международные старты вряд ли предвидятся.
А интерес к ФК как-то надо поддерживать.