Минспорт похвастался спортом в России: занимаются 49% (к 2030-му будет 70%), толпы – в футболе и плавании, 4108 бюджетных рублей на человека

Министерство спорта похвалилось развитием массового спорта в России в 2021-м. Главный вывод, который спортивные чиновники часто повторяли и без документов: спорт в России с каждым годом все доступнее и популярнее .

«Динамика показателей развития массового спорта имеет положительную тенденцию. В регулярные занятия физической культурой и спортом вовлечено 49,4% граждан нашей страны. Численность занимающихся среди старшего поколения за прошедшие пять лет возросла более чем на 4,5 млн человек.

За период с 2016-го по 2022-й почти на 40% увеличилось количество жителей страны, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В 2016 году физической культурой и спортом занимались 46,6 млн человек, в прошлом году уже 65,2 млн человек.

Почти в два раза увеличилось количество трудоспособного населения в возрасте 30-59 лет, занимающегося спортом. В 2016 году физической культурой и спортом занимались 10,9 млн человек, а в 2021 году – 21,3 млн человек», – докладывал министр спорта Олег Матыцин президенту Путину на апрельском Совете по развитию физической культуры и спорта.

Мы изучили отчеты Минспорта и вытащили оттуда важные подробности – как выглядит наш спорт низшего уровня во вселенной чиновников .

Как все это посчитали?

Коротко о методике и природе подсчетов – откуда Минспорт берет красивые цифры про массовости и популярности физкультуры в стране. Статистика собирается по многоступенчатой системе, описанной в инструкции:

1) сначала юридические лица, осуществляющие деятельность по физической культуре и спорту (это спортшколы, фитнес-клубы, стадионы, ФОКи и другие спортивные организации), предоставляют информацию органам местного самоуправления в области физической культуры и спорта – мы привыкли называть их городскими или районными спорткомитетами;

2) дальше данные уходят органам исполнительной власти субъектов России в области физкультуры и спорта – в региональные спортивные министерства и ведомства;

3) уже оттуда цифры стекаются в Министерство спорта России;

4) на выходе появляется отчет Минспорта по форме 1-ФК – главный статистический документ о массовом спорте в России. В нем собрана вся спортивная информация о России: какие регионы активнее привлекают население к спорту, как обстоят дела со спортивными объектами и учреждениями, сколько человек занимается, какие дисциплины самые ходовые etc.

Тем не менее, к цифрам возникают вопросы – не только у Счетной палаты, но у самих чиновников Минспорта.

«Так устроена исторически сложившаяся статистика отрасли. По факту на федеральном уровне это ручной свод экселей из регионов, которые, в свою очередь, вручную свели эксели из муниципалитетов. В итоге один ребенок может быть посчитан многократно, а самостоятельно занимающиеся взрослые, нигде не числящиеся – не посчитаны ни разу», – объяснял год назад замминистра спорта Андрей Сельский, позже покинувший должность.

А ниже – самое главное из отчета: люди, деньги, стадионы

Но все же обратимся к цифрам Минспорта – других внятных инструментов для анализа просто не существует. Итак, самое любопытное из отчета за 2021 год:

• 49,4% – пожалуй, главное знание о массовом спорте, которое озвучил министр Матыцин.

Такова, по данным Минспорта, доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, регулярно занимавшегося спортом в 2021 году. В 2020-м процент был заметно ниже – 45,4, а нынешний на 4,2% превышает запланированную в Стратегии развития спорта величину.

В абсолютных цифрах спортом в России систематически занимается 65,253 млн человек – да-да, почти каждый второй . Еще 76,5 тысяч человек занимаются спортом, несмотря на то, что им уже исполнилось 80 лет. Систематическими занятиями, кстати, Минспорт считает двигательный режим в объеме от 90 до 125 минут в неделю (в зависимости от возраста), но не реже 8 занятий в месяц .

Самые высокие проценты в Сахалинской (61,7%) и Тамбовской (59,5%) областях, а меньше всего в занятия спортом вовлечены жители Крыма (28,2%), Еврейской автономной области (32%) и Ингушетии (32,8%).

Важная подробность – процент занимающихся спортом Минспорт высчитывает не от всего населения страны в конкретном возрастном диапазоне, а после вычета из общей цифры людей, которым противопоказаны занятия физкультурой и спортом по медицинским показаниям. Таких в 2021-м в России было почти 4 млн человек – 3 910 475.

• Среди 65 млн занимающихся спортом почти 15 млн проходят в графе, которую Минспорт называет «предприятия, учреждения, организации». Еще 11 млн занимаются в физкультурно-спортивных клубах (здесь учитываются в том числе и фитнес-клубы), в образовательных школах спортом занимаются 10,5 млн человек (из почти 17 млн учащихся), в организациях при спортсооружениях – 8,6 млн, в дошкольных учреждениях – почти 4 млн, еще по 1,8 млн – в вузах и училищах.

Отдельная строка – спортивные школы: здесь числится 4,5 млн человек.

• Всего в России насчитали 346 238 спортивных объектов – это стадионы, залы, бассейны или плоскостные сооружения . По бассейнам есть удивительные детали – всего в России их больше 6,5 тысяч, но, например, на весь Ненецкий автономный округ (а это 44 тысячи жителей) лишь два, на 267 тысяч населения в Калмыкии – три, а в полумиллионной Ингушетии – восемь бассейнов.

Футбольных полей в России заметно больше – 21 919, но только 1676 стадионов вмещают больше 1,5 тысяч человек. Для спорта зимой тоже порядок – 2799 лыжных баз, 80 биатлонных комплексов, 142 футбольных и 298 легкоатлетических манежей, 910 крытых катков с искусственным льдом.

• 404 920 штатных работников отвечают в России за физическую культуру и спорт – это тренеры, инструкторы, преподаватели, методисты. Из них только 277,5 тысяч имеют высшее специальное образование, а около 40 тысяч человек работают без специального образования.

На их зарплату, кстати, в 2021-м ушло 39% бюджетных денег, выделенных на физическую культуру и спорт.

• Отдельно о бюджете – раз уж зашла тема.

На физическую культуру и спорт в 2021 году государство выделило 476 млрд рублей – на 265 млрд меньше, чем в 2020-м . Благодаря этому вырос важный целевой показатель, к которому стремится Минспорт – доля внебюджетных средств, потраченных на физическую культуру и спорт составила 12%. Мощный рост по сравнению с прошлогодними 8,4%.

Вы уже знаете, что 39% – это зарплата работников физкультуры и спорта, а остальные статьи расходов такие: 33% – затраты на содержание, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство спортивных сооружений, 7% – проведение спортивных мероприятий, еще 5% – приобретение инвентаря и оборудования, а 69 млрд проходят по статье «прочие». Для сравнения, расходы на спорт высших достижений (это сборные команды) в 2021 году – 121 млрд рублей.

Среднее финансирование физической культуры и спорта на одного жителя в 2021-м составило 4108 рублей.

Впрочем, спорт – это не только расходы: от предоставления платных услуг за занятия спортом в секциях и группах в бюджет поступило 47 млрд рублей, еще 1,6 млрд принесло проведение спортивно-зрелищных мероприятий.

• Теперь к конкретным видам – здесь много увлекательных подробностей.

Самым массовым видом спорта в России остается футбол – в 2021 году им занимались 3,226 млн человек, на 130 тысяч больше, чем год назад .

Больше двух миллионов занимающихся собрали плавание (2,416 млн) и волейбол (2,403 млн). В отличие от прошлого года пловцы обошли волейболистов и вырвались на второе место – в 2020-м разница в пользу волейбола составляла почти 110 тысяч человек.

Еще четыре дисциплины пробили миллион пользователей: легкая атлетика (1,855 млн), баскетбол (1,734 млн), фитнес-аэробика (1,559 млн) и лыжные гонки (1,072 млн). О фитнесе – главном женском спорте – с отдельной любовью: им занимается 1,25 млн женщин и это почти 10% в структуре женского спорта .

• На десерт – целевые показатели, которыми Минспорт оценивает развитие физической культуры и спорта в стране: актуальные (на 2021 год) и запланированные к 2030 году в Стратегии развития спорта:

1) 86,8% – доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В 2030-м будет 90%.

2) 17,2% – доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой. Будет 45%.

3) 21% – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Будет 30%.

4) 36,3% – доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. Будет 70%.

5) 12% – доля средств внебюджетных источников в общих расходах на финансирование физической культуры и спорта. Будет 20% и хорошо бы не за счет сокращения бюджетных средств, как в 2021-м.

5) 58,9% – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. Будет 74%.

6) 59,6% – уровень удовлетворенности гражданами созданными условиями для занятий физической культурой и спортом. Будет 70%.

7) 49,4% – доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Будет 70%.

Будет – можно не сомневаться.

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; РИА Новости/Владимир Трефилов, Кирилл Каллиников, Жанна Манукян