Рылова отстранили за концерт в «Лужниках», а он все равно плывет. Надел форму Speedo, которая разорвала с ним контракт, и крупно проиграл

Пловец Евгений Рылов – самый пострадавший от санкций спортсмен.

21 апреля Международная федерация плавания (FINA) отстранила его от всех соревнований под эгидой федерации на 9 месяцев – из-за участия в концерте, посвященном возвращению Крыма в состав России.

• «Дисциплинарная комиссия FINA открыла против меня дело за то, что я вышел на сцену и спел наш гимн на концерте, посвященном восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и был в одежде с буквой Z .

Не понимаю, что я такого сделал , но в итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов. Я их, видите ли, обидел тем, что просто поддержал свою страну, своего президента. По мнению всего мира и Международной федерации плавания, я не имею права посещать концерт в столице своей родины — это безумие какое-то!» – возмущался Рылов.

Сразу важная ремарка для тех, кто максимально далек от плавания и мало знает о Рылове: он двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 (100 и 200 м) и вообще лучший в плавании на спине.

• На рассмотрение его дела у FINA ушел почти месяц – отстранение вступило в силу 20 апреля с официальной формулировкой «из-за присутствия и поведения господина Рылова на мероприятии, состоявшемся на стадионе «Лужники» в Москве 18 марта 2022 года».

Наказание – по большому счету формальность, поскольку российская сборная все равно не допущена до ЧМ-2022, который пройдет летом в Будапеште. Рылов отказался от участия в нем еще раньше – поначалу существовал вариант выхода российских пловцов в нейтральном статусе, но Евгений уже принял решение.

«В знак поддержки российских паралимпийцев, в знак поддержки всех российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований, я отказываюсь ехать на чемпионат мира-2022 . Я считаю, что, теряя конкуренцию, теряется развитие спорта. Как бы грустно это ни звучало, но спорт не может двигаться без достойных конкурентов.

Я начал думать о том, чтобы отказаться от чемпионата мира, еще в конце февраля. К нашим спортсменам по всему миру начали ужасно относиться. Зачем выступать там, где тебя не хотят видеть и отзываются о тебе плохо, желают тебе зла? Понял для себя, что не хочу ехать на этот ЧМ. Других спортсменов я не призываю отказываться вместе со мной. Это выбор каждого», – объяснял отказ Рылов.

• Решение FINA – не единственная проблема Рылова: после концерта в «Лужниках» с ним разорвал контракт британский производитель экипировки для плавания Speedo .

Поначалу из FINA сообщили, что Рылову запрещено участвовать даже в чемпионате России, который в эти дни принимает Казань. Но позже пришло уточнение: национальный турнир не проходит под эгидой международной федерации, а значит отстранение на него не распространяется, хотя кто-то даже успел рассмотреть в приезде Рылова в Казань совместный с Всероссийской федерацией плавания (ВФП) демарш против FINA и ее решения.

«Для успокоения ждем письменного разрешения, и надеюсь, что на соревнования на местном уровне, как чемпионат России, мы пройдем. Если вдруг нам не ответят, то мы спустимся совсем на ранг ниже. Это очень сложно – без стартов. Как только срок ограничения закончится – мы снова в бою», – описывал диспозицию перед ЧР личный тренер Рылова Андрей Шишин.

«Даже если бы не нынешний чемпионат России, участвовал бы в других соревнованиях, на которых у нас можно было бы проплыть. Приехал в Казань, не зная, смогу выступить или нет . Возможно, пришлось бы возвращаться. Но все документы пришли, и я был допущен. Не хотелось подставлять других людей. Я переживу эти девять месяцев, так как больших стартов не будет все равно», – говорил Рылов перед стартом.

• Начало турнира в Казани принесло Рылову разочарование: только 3-е место на 100-метровке на спине с результатом 53,22 – в 0,17 секунды после Климента Колесникова . Предварительные заплывы тоже не получились: 3-е время в квалификации, 6-е – в полуфинале и емкий комментарий «пока не очень все понравилось, посмотрим, как будет дальше».

Для сравнения: в Токио-2020 Рылов выиграл олимпийское золото с рекордом Европы (51,98), хотя корректнее сравнивать не секунды, а спарринг с соперниками. Девять месяцев назад Евгений в финале опередил Колесникова на 0,02 секунды, а вчера проиграл сотую еще и 21-летнему Николаю Зуеву из Республики Коми.

«Из-за болезни мне не удалось подготовиться в полном объеме. Скорость осталась, а выносливости нет. Форма не та, но не все так плохо. Будем работать. Год пройдет без важных стартов, будет время сделать все, что я обнулил.

Желание работать есть – силы найдутся. Мотивация есть. В нашем виде спорта мировые рекорды можно устанавливать в любых бассейнах, если они отвечают правилам FINA. Буду думать, оставаться в плавании на спине или переходить на вольный стиль или баттерфляй. Но это потребует много работы – боль и страдания. В общем, как обычно», – фирменный скепсис от Рылова после заплыва, на который он выходил в знаменитой маске с котом, а покидал с отказом от комментариев по горячим следам.

• Кажется, выход на дорожку в Казани все же добавит олимпийскому чемпиону проблем.

Во-первых, он проплыл в экипировке Speedo, сухо пояснив: «Мне надавали форму. Обижаться и бойкотировать? Я выше этого. Хотя если бы я рекорд мира установил, то, может, отказался бы отдавать Speedo свой гидрокостюм. Посмотрим еще».

Не вполне понятно, выше чего именно оказался Рылов – но компания, разорвавшая с ним контракт, может обратить внимание на этот случай (и на заявления тоже).

Участием Евгения в ЧР уже заинтересовалась FINA: «Нам известно, что господин Рылов участвовал в чемпионате России в эти выходные, и мы начали внутреннюю проверку, чтобы установить, были ли нарушены санкции или правила FINA . Результаты этой проверки будут объявлены в надлежащее время» (Матч ТВ).

А Рылова в Казани еще ждет коронная дистанция на 200 метров – финал уже в пятницу.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид, Сергей Гунеев