Впервые за 16 лет олимпийцам не вручат машины – кажется, в России не хватает новых иномарок

Российские призеры Игр-2022 в Пекине остались без привычного бонуса за олимпийские медали – люксовых автомобилей. Фонд поддержки олимпийцев России, который прежде финансировал шикарные подарки для спортсменов, объявил, что в этот раз заменит их денежными премиями.

«В свете создавшейся сегодня ситуации руководством Фонда принято решение о замене автомобилей на денежные гранты чемпионам и призерам зимних Олимпийских игр в Пекине. Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства . Ситуацию с иностранными производителями автомобилей не комментируем», – подтвердили РБК в Фонде поддержки олимпийцев инсайд «Матч ТВ».

• Машины олимпийцам всегда оплачивались именно Фондом, а не из бюджета, как могло показаться по декорациям последних награждений.

На официальном сайте Фонда говорится, что это благотворительная организация, которая создана в 2005 году с целью развития и укрепления российского олимпийского движения с миссией улучшения результатов в олимпийских видах спорта России. Фонд осуществляет программы поддержки спортсменов, тренеров и спортшкол на благотворительные взносы учредителей, среди которых главные бизнесмены России – Роман Абрамович, Алишер Усманов, Петр Авен, Вагит Алекперов, Владимир Лисин, Олег Дерипаска.

Последними получить автомобили на пышной сентябрьской церемонии в Кремле повезло призерам летней Олимпиады-2020 в Токио. Чемпионы уехали на BMW X5, серебряные и бронзовые призеры – на BMW X3 в различных комплектациях, а ключи от 128 автомобилей почему-то вручал Дмитрий Медведев.

• Теперь подарки упадут на карту – суммы, по данным «Матч ТВ», приравняли даже не к стоимости автомобилей, а к премиальным от государства за ту же Олимпиаду: 4 млн рублей за золото, 2,5 млн – за серебро, 1,7 млн – за бронзу . Награда полагается разово – независимо от количества медалей, выигранных одним спортсменом.

Например, Александру Большунову за пять медалей в Пекине-2022 полагался бы один автомобиль, который заменят 4-миллионной выплатой.

«Печально, конечно, что летним олимпийцам выдали машину, а зимним нет. Если бы был выбор между машиной и деньгами, то учитывая нынешнюю ситуацию на рынке, я бы выбрал, конечно, машину. Насколько мне известно, их выдавали еще в Советском Союзе.

Эх, ну все, а сейчас наша песенка спета, нарушили традицию. Может на эту сумму получится купить что-то другое, например, тот же автомобиль. Ну или на что хватит денег», – в словах бронзового призера Пекина-2002 по фристайлу Сергея Ридзика смесь досады и легкой зависти.

• На самом деле, про Советский Союз Ридзик ошибся: впервые автомобили олимпийцам централизованно подарили в 2006-м – на следующий год после учреждения фонда. Тогда это были Toyota Land Cruiser 100 для мужчин и Lexus RX 300 для женщин – на тот момент они стоили чуть больше миллиона рублей . В следующие годы выбор машин менялся: в 2008-м презентовали BMW, в 2010-м – Audi, в 2014-м – Mercedes.

Бронзовый призер Олимпиады-2010 Максим Шабалин

Парад Audi на Васильевском спуске после Лондона-2012

• «Сейчас обеспечить такое количество машин тяжело из-за цен, они неадекватно поднялись. Думаю, что на фонд, который был выделен спонсорами, сейчас нельзя купить и половины машин. Я так понимаю, что с вознаграждением решили не тянуть и поэтому отдают теми деньгами, которые выделялись до подорожания.

Сейчас спортсменам сложно возмущаться, потому что это спонсорский подарок. Его могло бы вообще не быть. Это не закрепленная государством мера поддержки, которую каждый спортсмен должен получить. Это зависит только от наличия денег у спонсоров», – объяснила причины монетизации иномарок депутат Светлана Журова.

Сейчас цена на модель 5-й серии на сайтах официальных дилеров BMW обозначена на старте от 9 млн рублей, X3 чуть дешевле – от 6,5 млн . По сравнению с осенними цены выше в 1,5 раза – минимальный бюджет награждения составил бы порядка 500 млн рублей (у России в Пекине было 16 чемпионов, еще около 50 призеров с учетом хоккейной сборной) и не сильно превысил бы летний, когда призеров было почти в два раза больше.

Экономия даже 300 млн рублей для десятков российских олигархов вряд ли существенная, но, возможно, проблема действительно в наличии большого количества автомобилей в России и свободном доступе к ним .

Косвенно это подтверждается релизом концерна BMW в самом начале марта: «В связи с текущей геополитической ситуацией BMW Group приостанавливает поставки на российский рынок, а также локальное производство автомобилей. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации».

А это 2014-й: Председатель правительства России Дмитрий Медведев и Юлия Липницкая

«Все прекрасно понимают, в каком положении мы оказались и почему сейчас нет машин. У нас всегда была полная поддержка со стороны государства, даже в такие тяжелые для России времена оно не забывает о нас и выполняет все обязательства. Это же произошло не из-за чьей-то воли – поменять машины на деньги. Думаю, олимпийцы будут рады денежным компенсациям», – считает тренер лыжников Юрий Бородавко.

Некоторые спортсмены и раньше предпочитали денежный эквивалент – объявления о продаже свежих олимпийских машин попадались в интернете, а, например, Екатерина Боброва в 2014-м объяснила продажу автомобиля тем, что он был слишком большим и дорогим.

• Инсайдеры «Р-Спорт» называют 26 апреля датой встречи олимпийцев с Владимиром Путиным – видимо, к этому времени могут приурочить и выплаты . Понятно, что подарки от Фонда поддержки олимпийцев – не единственные бонусы для призеров Пекина: от государства они получат дополнительно ту же сумму, что и от Фонда, отдельные поощрения приготовили регионы, которые представляют спортсмены.

Но всегда хочется большего – за фигуристов, например, вступилась Татьяна Тарасова: «Если бы российским призерам Олимпийских игр выдали по квартире, то могло бы быть очень хорошо», – действительно выгодная альтернатива от мэтра.

Екатерина Боброва с серебром командника на Олимпиаде-2018 (и с автомобилем за медаль)

Тарасову поддержал депутат Дмитрий Свищев – недвижимостью, по его мнению, можно прочнее привязывать спортсменов к родной стране, но все та же Журова выступила категорически против: «Люди будут возмущены, это вызовет негодование».

Пожалуй, ближе всех к реальности несколько дней назад высказался Дмитрий Губерниев, пусть и немного в другом контексте: «Справедливости ради, не все измеряется деньгами. Скажем честно, несмотря на трудные времена, спортсмены живут чуть лучше целой массы россиян».

И наверняка многие из них легко променяли бы неподаренную иномарку на возможность соревноваться и выступать среди сильнейших на главных турнирах мира.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов, Артем Житенев, Григорий Сысоев, Илья Питалев, Руслан Кривобок; globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya