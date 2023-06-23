Дикий, дикий запад
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Где у клубов РПЛ сборы? Почти все в России и у себя на базах, выделяется только «Оренбург»

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Планы на лето.

Пора готовиться к новому сезону Мир РПЛ.

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Лето-2023 – уже привычное для новой реальности российских клубов.

15 команд из 16 проведут все сборы в России, 13 из 16 – вообще в своих регионах. Только два клуба – «Пари НН» и «Балтика» – поедут в другие города России, у обоих запланированы тренировки в Москве.

Есть и сюрприз – «Оренбург». Единственные, кто поедет за границу – в Турцию, будут готовиться на базе «Фенербахче» в городе Болу – в горах на старой трассе между Стамбулом и Анкарой.

А еще «Оренбург» – один из двух клубов, у кого в планах игры с соперниками из дальнего зарубежья. «У нас уже есть договоренность со спарринг-партнерами, хотя это и непросто было сделать. Сыграем против клубов из Ирана и Азербайджана», – рассказывал «РБ Спорт» спортивный директор Дмитрий Андреев, он пообещал детали о соперниках ближе к матчам.

Кроме того, с зарубежными соперниками сыграет «Зенит» – петербуржцы вместе с «Матч ТВ» устраивают дома летний турнир «Кубок PARI Премьер» с «Фенербахче», «Црвеной Звездой» и «Нефтчи». У остальных в планах матчи в основном с российскими командами, «Балтика» анонсировали игру с минской «Ислочью».

«Ахмат», «Балтика», «Сочи» и «Локомотив» выделяются рекордно ранним началом сборов, они уже активно тренируются. Позже всех к работе приступит финалист Кубка России «Краснодар» – 1 июля.

Как было зимой? А прошлым летом?

Зимой почти никто из клубов Премьер-лиги не тренировался в России (неудивительно – особенности климата), в основном проводили сборы на Ближнем Востоке и в Турции.

Летняя картина-2022 была почти такой же, как сейчас: единственным за границу тоже «Оренбург», тоже в Турцию. Из остальных только «Ахмат» проводил сборы за пределами своего региона по своей воле – предпочли Саранск. Плюс из-за ремонта «Центрального» в Самаре «Крылья Советов» были вынуждены тренироваться в Казани.

Тенденции нового времени в силе.

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Телеграм-канал/твиттер Алфимова

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов

5 комментариев

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Сергей Кравец
У Балтики, если что, игра Ислочью будет. Возможно это не прям иностранцы, но тоже не Россия. Поэтому здесь замечание - не двух, а трёх клубов
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kutavlik
Спартак опять последний из отпуска выходит: ну, а что, игра поставлена, результаты радуют!!!!
+1
0
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Ельдар Таймов
Ответ kutavlik
Спартак опять последний из отпуска выходит: ну, а что, игра поставлена, результаты радуют!!!!
Замечаю уже не первый год так
0
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0
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