  • Отец Тюкавина о словах сына про то, что он предан «Динамо» больше, чем жене: «К футбольному мячу Костя точно раньше прикоснулся, чем к жене. Кто кому преданнее – у него спрашивайте»
10

Отец Тюкавина о словах сына про то, что он предан «Динамо» больше, чем жене: «К футбольному мячу Костя точно раньше прикоснулся, чем к жене. Кто кому преданнее – у него спрашивайте»

Отец Тюкавина: Костя более предан «Динамо», чем я.

Александр Тюкавин, отец Константина Тюкавина объяснил слова форварда «Динамо» о том, что он предан клубу больше, чем жене.

– Ваш сын говорил, что преданность «Динамо» передалась ему от вас.

– Мне кажется, он немного преувеличивает. Я всего-то десять лет карьеры отдал этому клубу (Александр Тюкавин выступал за команду «Динамо» по хоккею с мячом с 2005 по 2015 год – Спортс’‘). Костя преданнее меня – он с пяти лет в системе!

Я начинал в Котласе, у себя на родине, потом была кировская «Родина», архангельский «Водник», и только потом перешел в московское «Динамо». Я всегда был предан клубу, чью майку носил, все мне дороги. Костя в этом плане намного преданнее меня.

– Ваш сын говорил, что более предан «Динамо», чем своей жене, потому что встретил ее позже.

– Это у него спрашивайте такие нюансы, кто кому преданнее. К футбольному мячу он точно раньше прикоснулся, чем к жене, – сказал отец Тюкавина.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Раньше всего Костя прикоснулся к сиське. Это неоспоримый факт
Ответ Ржевский
Константин Тюкавин совершил трансфер от мамы к жене
Константин Тюкавин совершил трансфер от мамы к жене
Сам игрок утверждает о преданности букве Д
Пожелаем ему удачи с соском Ролана Александровича
Ответ Александр Македонский_1117025895
Соболезнования жене Тюкавина.
Соболезнования жене Тюкавина.
Кто такие тупые вопросы вообще задает? Костенька а ты кого больше любишь: маму или папу?/ жену и работу?/детей или родителей?
Какой журналист ждет ответ?
( как в анекдоте: жена мужу ставит ультиматум: -выбирай или я или водка!
-а водки то много?)
К футбольному мячу он точно раньше прикоснулся, чем к жене, – сказал отец Тюкавина.

Ага. Он бы ещё сказал, что и ПЕРВЫЙ опыт у Кости был с мячом, ну с тем, старинным, волейбольным, у которого шнуровка была сбоку.
Ответ Дмитрий Рабко
К футбольному мячу он точно раньше прикоснулся, чем к жене, – сказал отец Тюкавина. Ага. Он бы ещё сказал, что и ПЕРВЫЙ опыт у Кости был с мячом, ну с тем, старинным, волейбольным, у которого шнуровка была сбоку.
Шнуровкой наружу! Умри, Вентура!!
Какой вопрос, такой ответ...
