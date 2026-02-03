  • Спортс
Видео
3

Товарищеский матч. «Крылья Советов» победили «Торпедо», Спортс’’ показал встречу в прямом эфире

«Крылья Советов» обыграли «Торпедо» в товарищеском матче.

Спортс’’ показывал игру в прямом эфире. Встреча проходила в формате «45 минут + 45 + 30».

Товарищеский

«Крылья Советов» – «Торпедо» – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: 1:0 – Рахманович (79), 1:1 – Камара (85), 2:1 – Игнатенко (102).

«Крылья Советов»: Кокарев (Песьяков, 46; Фролов, 90), Ороз (Евгеньев, 60), Божин (Чернов, 60), Фернандес (Лепский, 60), Печенин (Витюгов, 60), Рассказов (Гальдамес, 60), Костанца (Иванисеня, 60), Столбов (Баньяц, 60), Хубулов (Ахметов, 60), Марин (Рахманович, 42), Чинеду (Игнатенко, 60).

«Торпедо»: Солдатенко (Волков, 46; Корец, 91), Степанов (Роганович, 46; Бурхин, 91), Гоцук (Бородин, 61), Чурилов (Иваньков, 61), Шевченко (Савичев, 61), Чурич (Москвичев, 61), Багиев (Орехов, 46), Юшин (Апеков, 46; игрок на просмотре, 91), Шитов (игрок на просмотре, 61), Берковский (Камара, 46; Ревазов, 91), Цыпченко (Каштанов, 46; Чупаев, 91).

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Спортс''
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Во что играют Крылья даже Адиев наверное сказать не в силах
Ответ Dmitry Singular
Во что играют Крылья даже Адиев наверное сказать не в силах
Мячик пинают, используя свои навыки от прежних тренеров. Адиев вообще не тренер. Худшего тренера, чем он за всю историю Крыльев Советов трудно упрмнить. Разве, что Газзаев. Но как сказал один мастер красного слова - Главное - не блеять в защите ))
Ответ samarskij-kuzmich
Мячик пинают, используя свои навыки от прежних тренеров. Адиев вообще не тренер. Худшего тренера, чем он за всю историю Крыльев Советов трудно упрмнить. Разве, что Газзаев. Но как сказал один мастер красного слова - Главное - не блеять в защите ))
Согласен, я бы еще выделил Скрипченко и возможно Оборина (в детских воспоминаниях остался)
Рекомендуем