Товарищеский матч. «Крылья Советов» победили «Торпедо», Спортс’’ показал встречу в прямом эфире
Спортс’’ показывал игру в прямом эфире. Встреча проходила в формате «45 минут + 45 + 30».
Товарищеский
«Крылья Советов» – «Торпедо» – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: 1:0 – Рахманович (79), 1:1 – Камара (85), 2:1 – Игнатенко (102).
«Крылья Советов»: Кокарев (Песьяков, 46; Фролов, 90), Ороз (Евгеньев, 60), Божин (Чернов, 60), Фернандес (Лепский, 60), Печенин (Витюгов, 60), Рассказов (Гальдамес, 60), Костанца (Иванисеня, 60), Столбов (Баньяц, 60), Хубулов (Ахметов, 60), Марин (Рахманович, 42), Чинеду (Игнатенко, 60).
«Торпедо»: Солдатенко (Волков, 46; Корец, 91), Степанов (Роганович, 46; Бурхин, 91), Гоцук (Бородин, 61), Чурилов (Иваньков, 61), Шевченко (Савичев, 61), Чурич (Москвичев, 61), Багиев (Орехов, 46), Юшин (Апеков, 46; игрок на просмотре, 91), Шитов (игрок на просмотре, 61), Берковский (Камара, 46; Ревазов, 91), Цыпченко (Каштанов, 46; Чупаев, 91).