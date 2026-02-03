  • Спортс
  • Товарищеские матчи. «Спартак» победил «Пюник», «Крылья Советов» обыграли «Торпедо»
72

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи.

«Спартак» победил армянский «Пюник» (2:0) в товарищеском матче, «Крылья Советов» обыграли «Торпедо» (2:1).

Товарищеские матчи

«Крылья Советов» – «Торпедо» – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: 1:0 – Рахманович (79), 1:1 – Камара (85), 2:1 – Игнатенко (102).

«Крылья Советов»: Кокарев (Песьяков, 46; Фролов, 90), Ороз (Евгеньев, 60), Божин (Чернов, 60), Фернандес (Лепский, 60), Печенин (Витюгов, 60), Рассказов (Гальдамес, 60), Костанца (Иванисеня, 60), Столбов (Баньяц, 60), Хубулов (Ахметов, 60), Марин (Рахманович, 42), Чинеду (Игнатенко, 60).

«Торпедо»: Солдатенко (Волков, 46; Корец, 91), Степанов (Роганович, 46; Бурхин, 91), Гоцук (Бородин, 61), Чурилов (Иваньков, 61), Шевченко (Савичев, 61), Чурич (Москвичев, 61), Багиев (Орехов, 46), Юшин (Апеков, 46; игрок на просмотре, 91), Шитов (игрок на просмотре, 61), Берковский (Камара, 46; Ревазов, 91), Цыпченко (Каштанов, 46; Чупаев, 91).

«Спартак» – «Пюник» Армения – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Гарсия (59) 2:0 – Бонгонда (83).

«Спартак» (1-й тайм): Максименко, Джику, Умяров, Рябчук, Денисов, Лайкин (Массалыга, 34), Мартинс, Барко, Саусь, Маркиньос, Угальде.

«Спартак» (2-й тайм): Довбня, Хлусевич, Литвинов, Ву (Гузиев, 84), Дмитриев, Зобнин, Жедсон, Солари, Бонгонда (Сорокин, 84), Гарсия, Заболотный.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
результаты
товарищеские матчи (клубы)
72 комментария
Масалыга неплохо смотрится. Надо его оставлять в команде, а не мурыжить по арендам.
Ответ mwa
Масалыга неплохо смотрится. Надо его оставлять в команде, а не мурыжить по арендам.
Вы это как понять смогли? Пара удачных действий? Кого и стоит оставить это Тео, его поставили на позицию Барко где он со своей левой ногой должен был выглядеть как инвалид, но он был абсолютно лучшим на поле, после забитого гола стало понятно что и Барко спокойно есть кем заменить и голова работает и техника есть и думаю дабы не испытывать судьбу Тео заменили, скорее всего больше мы его не увидим, скажут так, он сам хотел уйти:))) ну и отпустят за копейки одного из своих высококлассных игроков:)))
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Вы это как понять смогли? Пара удачных действий? Кого и стоит оставить это Тео, его поставили на позицию Барко где он со своей левой ногой должен был выглядеть как инвалид, но он был абсолютно лучшим на поле, после забитого гола стало понятно что и Барко спокойно есть кем заменить и голова работает и техника есть и думаю дабы не испытывать судьбу Тео заменили, скорее всего больше мы его не увидим, скажут так, он сам хотел уйти:))) ну и отпустят за копейки одного из своих высококлассных игроков:)))
Тео все же со сборной на относительном ходу приехал, а Барко второй сбор под нагрузками. Ну и опять же, рановато для глобальных выводов после Пюника, который весь стоит меньше, чем Спартак потратил на Бонгонда.
@sports а что, добавить матч Спартак - Пюник в Матч-центр нельзя? или это по политическим соображениям сделано?
Ответ Сергей Пичугин
@sports а что, добавить матч Спартак - Пюник в Матч-центр нельзя? или это по политическим соображениям сделано?
Просто это же не Газпром шляпа играет.
Ответ Spartakus1984
Просто это же не Газпром шляпа играет.
Комментарий скрыт
2:0! Бонгонда забил!
спокойно победили, второй тайм понравился больше и ближе к основе состав играл )
Ответ </c/>
спокойно победили, второй тайм понравился больше и ближе к основе состав играл )
Саусь на какой позиции играл и как смотрелся?
Ответ Spartakus1984
Саусь на какой позиции играл и как смотрелся?
Не очень, хуже Хлусевича
Наши в перерыве матча сменились, а Панюк весь матч играл одним составом. Потому наши, конечно, во втором тайме смотрелись быстрее и лучше.
У меня только два вывода:
1) Непонятно, что делает Умяров на позиции ЦЗ,
2) Лайкина надо отпустить на все четыре стороны, совершенно не понимает, что делать на поле.
Ответ prorvemss
Наши в перерыве матча сменились, а Панюк весь матч играл одним составом. Потому наши, конечно, во втором тайме смотрелись быстрее и лучше.

У меня только два вывода:

1) Непонятно, что делает Умяров на позиции ЦЗ,

2) Лайкина надо отпустить на все четыре стороны, совершенно не понимает, что делать на поле.
Умяров играл ЦЗ, видимо Карседо его там видит, играл не плохо пока не ушёл в центр вместо лайкина, лайкин пытался двигать мяч быстро передачами, но то ли не его это то ли нагрузки.
А так вообще по мне пусть Жерсон играет опорника. В защите Ву и Бабич, Джику на замену.
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Умяров играл ЦЗ, видимо Карседо его там видит, играл не плохо пока не ушёл в центр вместо лайкина, лайкин пытался двигать мяч быстро передачами, но то ли не его это то ли нагрузки.

А так вообще по мне пусть Жерсон играет опорника. В защите Ву и Бабич, Джику на замену.
Джику сыграл очень неплохо
С победой, красно-белые!
Спартак где показывают?
Ответ Андрей Новиков
Спартак где показывают?
на Око
Ответ михаил караваев
на Око
Прям не терпится посмотреть, спасибо, где то читал что покажут, смотреть футбол на око одно удовольствие
Руслана Пичиенко хочется увидеть
