Товарищеские матчи. «Спартак» победил «Пюник», «Крылья Советов» обыграли «Торпедо»
«Спартак» победил армянский «Пюник» (2:0) в товарищеском матче, «Крылья Советов» обыграли «Торпедо» (2:1).
Товарищеские матчи
«Крылья Советов» – «Торпедо» – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: 1:0 – Рахманович (79), 1:1 – Камара (85), 2:1 – Игнатенко (102).
«Крылья Советов»: Кокарев (Песьяков, 46; Фролов, 90), Ороз (Евгеньев, 60), Божин (Чернов, 60), Фернандес (Лепский, 60), Печенин (Витюгов, 60), Рассказов (Гальдамес, 60), Костанца (Иванисеня, 60), Столбов (Баньяц, 60), Хубулов (Ахметов, 60), Марин (Рахманович, 42), Чинеду (Игнатенко, 60).
«Торпедо»: Солдатенко (Волков, 46; Корец, 91), Степанов (Роганович, 46; Бурхин, 91), Гоцук (Бородин, 61), Чурилов (Иваньков, 61), Шевченко (Савичев, 61), Чурич (Москвичев, 61), Багиев (Орехов, 46), Юшин (Апеков, 46; игрок на просмотре, 91), Шитов (игрок на просмотре, 61), Берковский (Камара, 46; Ревазов, 91), Цыпченко (Каштанов, 46; Чупаев, 91).
«Спартак» – «Пюник» Армения – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Гарсия (59) 2:0 – Бонгонда (83).
«Спартак» (1-й тайм): Максименко, Джику, Умяров, Рябчук, Денисов, Лайкин (Массалыга, 34), Мартинс, Барко, Саусь, Маркиньос, Угальде.
«Спартак» (2-й тайм): Довбня, Хлусевич, Литвинов, Ву (Гузиев, 84), Дмитриев, Зобнин, Жедсон, Солари, Бонгонда (Сорокин, 84), Гарсия, Заболотный.
У меня только два вывода:
1) Непонятно, что делает Умяров на позиции ЦЗ,
2) Лайкина надо отпустить на все четыре стороны, совершенно не понимает, что делать на поле.
А так вообще по мне пусть Жерсон играет опорника. В защите Ву и Бабич, Джику на замену.