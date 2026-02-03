«Црвена Звезда» арендует Эраковича у «Зенита» до конца сезона с правом выкупа за 3,5 млн евро и 50% от перепродажи (Mozzart Sport)
«Црвена Звезда» арендует Страхиню Эраковича у «Зенита» с правом выкупа.
«Црвена Звезда» и «Зенит» согласовали аренду защитника Страхини Эраковича.
Как сообщает Mozzart Sport, сербский клуб арендует Эраковича до конца сезона с правом выкупа за 3,5 млн евро. «Црвена Звезда» сможет принять решение до 31 августа, при этом в случае активации опции выкупа Страхиня подпишет контракт на 4 года, а «Зенит» сохранит за собой право на 50% от суммы следующей продажи защитника.
Эракович выступает за «Зенит» с сезона-2023/24. Статистику 25-летнего футболиста можно изучить здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mozzart Sport
13 комментариев
Это уже больше похоже на правду, а не так ерунда про 7к$ выкупа в предыдущей новости.
