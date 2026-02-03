WINLINE Зимний кубок РПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар» по пенальти, «Зенит» победил «Динамо»

В турнире WINLINE Зимний кубок РПЛ прошли первые матчи.

3 февраля «Зенит» обыграл «Динамо » (2:1) в рамках первого игрового дня WINLINE Зимнего кубка РПЛ, ЦСКА одолел «Краснодар » (2:2, пенальти – 5:4).

WINLINE Зимний Кубок РПЛ

Абу-Даби, ОАЭ

WINLINE Зимний кубок РПЛ. 3 февраля 12:00, Аль-Нахайян Зенит Завершен 2 - 1 Динамо Матч окончен 90’ +2’ Зайдензаль 86’ Балахонов Исаев Нино

76’ Дуглас Сантос Вега 74’ 70’ Касерес Кутицкий 70’ Фомин Мирошниченко 69’ Осипенко 68’ Нгамале Маухуб 67’ Диас Маринкин 66’ Скопинцев Балахонов 66’ Маричаль Зайдензаль 66’ Тюкавин Окишор 66’ Бителло Бабаев Кондаков Педро 65’ Джон Мостовой 65’ Михайлов Барриос 63’ Вендел Горшков 62’ Алип Нино 62’ Дркушич Дивеев 62’ Адамов Мантуан 62’ Ерохин Соболев 62’ 59’ Бителло

48’ Касерес 47’ Лунев Расулов 46’ Фернандес Осипенко 46’ Сергеев Ан. Миранчук Караваев Луис Энрике 46’ Москвичев Кержаков 45’ 2 тайм Перерыв Ерохин

32’ Зенит Москвичев, Караваев, Дркушич, Алип, Дуглас Сантос, Кондаков, Михайлов, Вендел, Адамов, Ерохин, Джон Запасные: Дивеев, Горшков, Касаджиков, Мостовой, Кержаков, Мантуан, Луис Энрике, Нино, Барриос, Педро, Вега, Соболев 1 тайм Динамо: Лунев, Касерес, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Нгамале, Диас, Фомин, Бителло, Тюкавин, Сергеев Запасные: Расулов, Мирошниченко, Окишор, Зайдензаль, Бабаев, Кутицкий, Маухуб, Исаев, Осипенко, Маринкин, Балахонов, Ан. Миранчук

WINLINE Зимний кубок РПЛ. 3 февраля 16:15, Аль-Нахайян ЦСКА Завершен 2 - 2 2 Счет в серии пенальти 5 - 4 Краснодар Счет в серии пенальти 5 : 4 Матч окончен Мусаев

Пальцев

Кармо

Диего Коста

ди Лусиано

Ленини

Алвес

Кривцов

Попович

Козлов

Пен Перерыв 86’ Буркин 85’ Гусейнов

75’ Гусейнов Глебов Фиров 70’ Жоао Виктор Бадмаев 68’ Данилов Абдулкадыров 68’ Гайич Бандикян 68’ Круговой Кармо 68’ Обляков Алвес 68’ Баринов Попович 67’ Кисляк ди Лусиано 67’ Гонду Мусаев 67’ 65’ Садчиков 65’ Садчиков Буркин 61’ Агкацев Корякин Мойзес 57’ 54’ Кобнан Дэвид

47’ Виктор Са Гусейнов 47’ Тормена Пальцев 46’ Мукаилов Кобнан Дэвид 46’ Оласа Хмарин 46’ Дж. Гонсалес Садчиков 46’ Батчи Сантос 46’ Черников Кривцов 46’ Дуглас Ленини 45’ Сперцян Козлов 2 тайм Перерыв 45’ +2’ Батчи 38’ Жубал 37’ Жубал Диего Коста Круговой

37’ 36’ Черников Гонду

11’ ЦСКА Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Данилов, Мойзес, Круговой, Баринов, Кисляк, Глебов, Гонду, Обляков Запасные: Абдулкадыров, Бадмаев, ди Лусиано, Бандикян, Фиров, Попович, Мусаев, Алвес, Кармо 1 тайм Краснодар: Агкацев, Дж. Гонсалес, Тормена, Жубал, Оласа, Черников, Дуглас, Сперцян, Батчи, Мукаилов, Виктор Са Запасные: Сантос, Пальцев, Корякин, Диего Коста, Хмарин, Козлов, Кобнан Дэвид, Гусейнов, Кривцов, Ленини, Садчиков, Буркин

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Положение команд: «Зенит» – 3 очка (1 матч), ЦСКА – 2 (1), «Краснодар» – 1 (1), «Динамо» – 0 (1).

Матчи пройдут по круговой системе – команды сыграют друг с другом по разу. Если основное время матча завершится вничью, победитель определится в серии пенальти. Очки начисляются так: победа в основное время – 3 очка, победа в серии пенальти – 2 очка, поражение в серии пенальти – 1 очко.

WINLINE Зимний кубок РПЛ проходит с 2023 года. В 2025-м победителем стал «Зенит», в 2023-м и 2024-м турнир выигрывал «Спартак».