Матч окончен
WINLINE Зимний кубок РПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар» по пенальти, «Зенит» победил «Динамо»
В турнире WINLINE Зимний кубок РПЛ прошли первые матчи.
3 февраля «Зенит» обыграл «Динамо» (2:1) в рамках первого игрового дня WINLINE Зимнего кубка РПЛ, ЦСКА одолел «Краснодар» (2:2, пенальти – 5:4).
Абу-Даби, ОАЭ
3 февраля 16:15, Аль-Нахайян
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Положение команд: «Зенит» – 3 очка (1 матч), ЦСКА – 2 (1), «Краснодар» – 1 (1), «Динамо» – 0 (1).
Матчи пройдут по круговой системе – команды сыграют друг с другом по разу. Если основное время матча завершится вничью, победитель определится в серии пенальти. Очки начисляются так: победа в основное время – 3 очка, победа в серии пенальти – 2 очка, поражение в серии пенальти – 1 очко.
WINLINE Зимний кубок РПЛ проходит с 2023 года. В 2025-м победителем стал «Зенит», в 2023-м и 2024-м турнир выигрывал «Спартак».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
