  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • WINLINE Зимний кубок РПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар» по пенальти, «Зенит» победил «Динамо»
819

WINLINE Зимний кубок РПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар» по пенальти, «Зенит» победил «Динамо»

В турнире WINLINE Зимний кубок РПЛ прошли первые матчи.

3 февраля «Зенит» обыграл «Динамо» (2:1) в рамках первого игрового дня WINLINE Зимнего кубка РПЛ, ЦСКА одолел «Краснодар» (2:2, пенальти – 5:4).

WINLINE Зимний Кубок РПЛ

Абу-Даби, ОАЭ

WINLINE Зимний кубок РПЛ.
3 февраля 12:00, Аль-Нахайян
Логотип домашней команды
Зенит
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Динамо
Матч окончен
90’
+2’
Зайдензаль
86’
Балахонов   Исаев
  Нино
76’
Дуглас Сантос   Вега
74’
70’
Касерес   Кутицкий
70’
Фомин   Мирошниченко
69’
Осипенко
68’
Нгамале   Маухуб
67’
Диас   Маринкин
66’
Скопинцев   Балахонов
66’
Маричаль   Зайдензаль
66’
Тюкавин   Окишор
66’
Бителло   Бабаев
Кондаков   Педро
65’
Джон   Мостовой
65’
Михайлов   Барриос
63’
Вендел   Горшков
62’
Алип   Нино
62’
Дркушич   Дивеев
62’
Адамов   Мантуан
62’
Ерохин   Соболев
62’
59’
  Бителло
48’
Касерес
47’
Лунев   Расулов
46’
Фернандес   Осипенко
46’
Сергеев   Ан. Миранчук
Караваев   Луис Энрике
46’
Москвичев   Кержаков
45’
2тайм
Перерыв
  Ерохин
32’
Зенит
Москвичев, Караваев, Дркушич, Алип, Дуглас Сантос, Кондаков, Михайлов, Вендел, Адамов, Ерохин, Джон
Запасные: Дивеев, Горшков, Касаджиков, Мостовой, Кержаков, Мантуан, Луис Энрике, Нино, Барриос, Педро, Вега, Соболев
1тайм
Динамо:
Лунев, Касерес, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Нгамале, Диас, Фомин, Бителло, Тюкавин, Сергеев
Запасные: Расулов, Мирошниченко, Окишор, Зайдензаль, Бабаев, Кутицкий, Маухуб, Исаев, Осипенко, Маринкин, Балахонов, Ан. Миранчук
Подробнее
WINLINE Зимний кубок РПЛ.
3 февраля 16:15, Аль-Нахайян
Логотип домашней команды
ЦСКА
Завершен
2 - 2
2
Счет в серии пенальти 5 - 4
Логотип гостевой команды
Краснодар
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 4
Мусаев
Пальцев
Кармо
Диего Коста
ди Лусиано
Ленини
Алвес
Кривцов
Попович
Козлов
Пен
Перерыв
86’
Буркин
85’
  Гусейнов
75’
Гусейнов
Глебов   Фиров
70’
Жоао Виктор   Бадмаев
68’
Данилов   Абдулкадыров
68’
Гайич   Бандикян
68’
Круговой   Кармо
68’
Обляков   Алвес
68’
Баринов   Попович
67’
Кисляк   ди Лусиано
67’
Гонду   Мусаев
67’
65’
Садчиков
65’
Садчиков   Буркин
61’
Агкацев   Корякин
Мойзес
57’
54’
  Кобнан Дэвид
47’
Виктор Са   Гусейнов
47’
Тормена   Пальцев
46’
Мукаилов   Кобнан Дэвид
46’
Оласа   Хмарин
46’
Дж. Гонсалес   Садчиков
46’
Батчи   Сантос
46’
Черников   Кривцов
46’
Дуглас   Ленини
45’
Сперцян   Козлов
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Батчи
38’
Жубал
37’
Жубал   Диего Коста
  Круговой
37’
36’
Черников
  Гонду
11’
ЦСКА
Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Данилов, Мойзес, Круговой, Баринов, Кисляк, Глебов, Гонду, Обляков
Запасные: Абдулкадыров, Бадмаев, ди Лусиано, Бандикян, Фиров, Попович, Мусаев, Алвес, Кармо
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Дж. Гонсалес, Тормена, Жубал, Оласа, Черников, Дуглас, Сперцян, Батчи, Мукаилов, Виктор Са
Запасные: Сантос, Пальцев, Корякин, Диего Коста, Хмарин, Козлов, Кобнан Дэвид, Гусейнов, Кривцов, Ленини, Садчиков, Буркин
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Положение команд: «Зенит» – 3 очка (1 матч), ЦСКА – 2 (1), «Краснодар» – 1 (1), «Динамо» – 0 (1).

Матчи пройдут по круговой системе – команды сыграют друг с другом по разу. Если основное время матча завершится вничью, победитель определится в серии пенальти. Очки начисляются так: победа в основное время – 3 очка, победа в серии пенальти – 2 очка, поражение в серии пенальти – 1 очко.

WINLINE Зимний кубок РПЛ проходит с 2023 года. В 2025-м победителем стал «Зенит», в 2023-м и 2024-м турнир выигрывал «Спартак».

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12902 голоса
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЗимний кубок РПЛ
результаты
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoЦСКА
logoКраснодар
819 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Костоломы натуральные, даже товарняк не могут отыграть без этого. Я бы просто увел команду с поля, только рисковать своими игроками.
Ответ Arthur Nowack
Костоломы натуральные, даже товарняк не могут отыграть без этого. Я бы просто увел команду с поля, только рисковать своими игроками.
100%. Я бы вообще отказался с ними играть. Фу. С ними играть - только мараться.
Кто писал этот потрясающий регламент?
Там совсем идиоты что-ли работают?
Краснодар реально после двух удаления в большинстве играть будет?
Ответ Влад Безруков
Кто писал этот потрясающий регламент? Там совсем идиоты что-ли работают? Краснодар реально после двух удаления в большинстве играть будет?
При чем удаление Мойзеса за ситуацию, после которой ни в одном чемпионате не удалили бы, дали бы по желтой и продолжаем. Просто корпусом двинул, после грубейшего фола на себе.
Эти черти даже в товарняке не могут играть как люди! Фолят, спорят... Что за команда!
Ответ [ADO]
Эти черти даже в товарняке не могут играть как люди! Фолят, спорят... Что за команда!
КПРФ...
Ответ .ru
КПРФ...
Ленин жив!
Краснодар превратился в типичное быдло, которое поощряется руководством.... Комплекс неполноценности налицо.
Ответ smiryar
Краснодар превратился в типичное быдло, которое поощряется руководством.... Комплекс неполноценности налицо.
комплекс провинции я бы сказал)позорище реально в такое быдло превратились
Краснодар и джентельменство - несовместимые понятия. Даже молодежь уже гнилая!
Не понимаю восторгов комментатора по поводу игры Краснодара. Ему видимо очень нравится футбольная грязь? Другого объяснения у меня нет.
Ответ Жердин Александр
Не понимаю восторгов комментатора по поводу игры Краснодара. Ему видимо очень нравится футбольная грязь? Другого объяснения у меня нет.
Ему ЦСКА не нравится, очевидно же. Ты вроде давно тут это ж Генич 🙃
Ответ Жердин Александр
Не понимаю восторгов комментатора по поводу игры Краснодара. Ему видимо очень нравится футбольная грязь? Другого объяснения у меня нет.
Есть. Он за Спартак.
Судьи уже просто по приколу подсуживают Краснодару даже в товарке?
Ответ Влад Безруков
Судьи уже просто по приколу подсуживают Краснодару даже в товарке?
у них тоже подготовка к сезону
Ответ ragnvald ulfsson
у них тоже подготовка к сезону
хорош ))
Краснодар без судеек даже товарняк не может откатать
Отличной игры всем командам.
И без травм!
Ответ alexsem69
Отличной игры всем командам. И без травм!
И не лень эту примитивную заштампованную банальщину писать?🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Какой гнилой у нас чемпион.
Ответ Юрий Гаврилов
Какой гнилой у нас чемпион.
Вы только сейчас заметили? Да уже года два играют грязно и грубо, провокации с каждым топ соперником, и судьи ещё и тянут их за уши
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
57 минут назад
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем