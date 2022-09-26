Луис Энрике удивляет не только стримами на твиче. Расскажем о нестандартных тренировках

«Он не сумасшедший, он гений».

Сборная Испании Луиса Энрике – одна из самых интересных и талантливых на чемпионате мира. У нее нет суперзвезд, зато есть россыпь молодых игроков – по среднему возрасту испанцы делят третье место с Эквадором, выше всех топ-сборных.

На таком фоне главной звездой сборной стал тренер. Он не только прямо говорит то, что думает (например, перед стартом ЧМ сказал: «Я лучший тренер в мире. Если я буду сомневаться в себе, то зачем игрокам в меня верить?»), но и в принципе возвел открытость в важнейший ритуал: запускает стримы на твиче (что? да!), где каждый болельщик может спросить что угодно, а Энрике отвечает как есть. Например, там он шутил про Феррана Торреса, говорил про секс во время чемпионата мира и так далее.

Испанские медиа считают, что предельная открытость – это попытка сыграть в раннего Жозе Моуринью, когда он намеренно перетягивал внимание с команды на себя.

Стримы привлекают внимание не только журналистов, но и команды. «Стараюсь смотреть каждый вечер и много смеюсь над его ответами, – говорил Педри. – Команде это нравится. Если ему весело, нам тоже весело».

В общении с прессой и командой Луис Энрике всегда последователен. Если он кого-то раскритикует публично, то обязательно сделает это и в команде. То же работает и в обратную сторону.

Журналисты тоже меняют тон: критика утихает. «Он не сумасшедший, он гений. Он может устроить стрим прямо на скамейке во время матча, если захочет», – говорили на испанском радио.

Стримы – не единственный неортодоксальный метод Энрике. И далеко не все связаны с развлечениями.

Обычный день Энрике в тренировочном лагере сборной на ЧМ выглядит так: сначала тренировка, за которой он наблюдает с обзорной точки (надо подниматься по лестнице), указания передает по рации. После этого – теория или командное собрание, обед. Затем – пост в запрещенной в России соцсети, а после – часовой стрим на твиче. И все это – во время чемпионата мира.

Обзорная точка – спецзаказ Энрике. В Катар испанцы привезли почти три тонны необходимых продуктов, экипировки и прочего – в том числе набор не очень больших железных труб, лестницу и металлическую платформу. Из этого комплекта для тренера смонтировали удобную обзорную точку.

«Мне нужно смотреть на поле сверху, чтобы я мог четко видеть всех игроков, – объяснял нестандартный метод Луис Энрике. – Я должен все видеть и доносить правильную информацию в простой форме, без изысков. Просто пытаюсь сделать все, что в моих силах, чтобы помочь игрокам».

Энрике не просто наблюдает и передает указания тренерам – он обращается к игрокам индивидуально по рации. На футболистов цепляют маленькие динамики, а Луис переключает каналы, чтобы коммуницировать с каждым. Тренер объясняет такую схему работы нежеланием срывать голос. Получается удобно: не нужно слезать с платформы или постоянно дергать помощников для передачи пожеланий – подсказать или что-то объяснить игроку можно мгновенно. К каждой тренировке – предельно внимательное отношение. Естественно, стиль сборной Испании – превыше всего. Игроки меняются, а философия – никогда.

Для Энрике не имеет значение ни положение футболистов в клубе, ни статус, ни привязка к позиции. Родри переехал в центр защиты (хотя в заявке на ЧМ четыре профильных ЦЗ), Асенсио – в центр нападения (хотя в «Реале» всего 1 раз за сезон вышел в старте – и то, на фланге), Гави – основной в центре поля (хотя в «Барсе» это не всегда так, а его агент – друг Энрике Иван Де Ла Пенья), Ферран Торрес – дважды появился в старте (в «Барсе» – 6 раз за сезон, а еще он встречается с дочкой Энрике). Коуча критиковали, но неочевидный выбор оправдал себя: игроки ответили голами и призами лучшему игроку матча.

Для Энрике стиль важен во всем – от идеи до внешнего вида. Он настоял, чтобы форма сборной стала полностью красной, так ушли ставшие привычными синие шорты: «Мы же La Furia Roja (красная фурия – Sports.ru)! Надеюсь, это придаст нам ярости».

«Я спокоен и хочу сделать всех счастливыми, – объяснял Энрике свой подход. – Мы не знаем, куда доберемся, но хотим сыграть в семи матчах. Нам нужно верить в это, и мы готовы. Просто нужно достучаться до определенной точки в каждом игроке».

Кажется, пока получается.

Фото: REUTERS/Susana Vera, Albert Gea, Kai Pfaffenbach ; instagram.com/luisenrique21worldcup22