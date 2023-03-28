Про КХЛ
Блог

🚂«Локомотив» не сдается! С 1-3 затащил серию с ЦСКА в седьмой матч

КХЛ КХЛ
Локомотив Локомотив
Александр Полунин Александр Полунин
Кубок Гагарина Кубок Гагарина
ЦСКА ЦСКА
Даниил Исаев Даниил Исаев
Никита Нестеров Никита Нестеров
Хоккей Хоккей

СКА все еще ждет соперника.

Второй раунд плей-офф КХЛ затянется по максимуму – до последнего возможного дня. «Локомотив» сумел сделать практически невозможное – и уйти с 1-3 в седьмой матч. И если вторую победу над ЦСКА ярославцы взяли за счет выжидания и работы, то в понедельник они переиграли соперника – и это было весьма зрелищно.

Абсолютно другой матч, но Исаев все так же тащит

Это уже не было осторожным и довольно медленным хоккеем в ожидании чьей-нибудь ошибки. Наоборот – за счет скоростей, предложенных командами, игра выглядела в разы бодрее, чем в субботу: за первые 10 минут действительно опасных моментов было не меньше, чем за весь прошлый матч, а голов и вовсе больше – в два раза.

Теперь обе команды не задерживались в средней зоне – и гораздо быстрее доходили от своих ворот в зону атаки. Ставка на скорость настолько устраивала всех, что и ЦСКА, и «Локомотив» регулярно использовали гибридные пробросы – и часто успевали раньше соперника.

Но, разумеется, увеличение темпа ведет к логичному увеличению ошибок. Теперь нельзя было зевать даже за собственными воротами – а Константин Окулов вообще решил обмануть соперника, и поплатился за это. Хотя стоит отметить молниеносную реакцию Коршкова и Аверина – идеально сориентировались.

Но большую часть времени в матче – если быть занудно точным 38:58 – все же была абсолютно логичная ничья. ЦСКА еще ускорился в первом периоде и сравнял счет с добивания после неудачного отскока шайбы от конька – Исаев реагировал на изначальный бросок и такого подвоха вообще не ожидал. 

Казалось, армейцы завершат начатое – после перерыва они вообще забрали себе преимущество и устроили осаду. Но оборона «Локомотива» во главе с тем же Исаевым не собиралась сдаваться. Даже когда Каменев у пустого угла переправлял летящую шайбу в ворота, Даниил успел спасти. Вратарь «Локомотива» вообще был безупречен – а вот партнеры оплошности допускали. 

В двух последних матчах у Исаева 54 сэйва при 55 бросках – Даниила стал иск-фактором последних двух матчей, а может и всей этой серии. 

Хотя стоит отметить, что полевые игроки все же достойно ему помогли: этим вечером зачистили пятачок и слот, а также приняли на себя 28 бросков – у Даниила сэйвов немногим больше.

Александр Полунин – новый герой Ярославля

Практически в каждом матче у «Локомотива» выстреливают разные игроки. Это как раз часть работы Игоря Никитина: смог создать ровную команду и привить ей систему, в которой успешным может быть любой хоккеист – хоть из первого звена, хоть из четвертого.

В первом раунде феерил Рушан Рафиков, в одной из игр был звездный час Даниила Тесанова, исход предыдущего матча решил Максим Березкин, а в понедельник отметился Александр Полунин.

Невысокий, но крепкий форвард, который несколько лет назад шумел вместе с партнерами по тройке – Павлом Красковским и Егором Коршковым – после яркого всплеска в начале карьеры никак не мог вернуться на прежний уровень. Он катался по скрытым арендам в «Сочи» и «Амур», и после прихода Игоря Никитина казалось, что нападающий совсем не подойдет под его игровой стиль.

Но на деле получилось наоборот: Полунин неплохо проявил себя в сезоне-2021/22, а в прошедшей регулярке стал вторым снайпером команды, забросив 17 шайб – при том, что те же бывшие партнеры по звену – Красковский и Коршков – забили на двоих 12 голов.

Серия с ЦСКА складывалась для Александра не лучшим образом. В пяти матчах первого раунда он набрал 3 (2+1) очка, а вот с армейцами все предыдущие игры провел по нулям. Зато в шестой взял слово в самый нужный момент.

В начале третьего периода он спокойненько перехватил шайбу на своей синей и здорово включил ноги.

Полунин заслуживает наилучших слов в свой адрес за этот гол, но как же вальяжно сыграли хоккеисты ЦСКА в этом эпизоде: сначала абсолютно детская ошибка с потерей шайбы при входе в зону соперника, а потом еще и защитники оказались в какой-то полупозиции. В итоге фатальным стало решение Никиты Нестерова, который сначала поехал на смену, потом решил вернуться и накрыть Полунина, но столкнулся с судьей.

Теперь москвичам, которые держали эту серию в своих руках, предстоит игра под номером семь – если считать прошлогодний плей-офф, то для них это будет четвертая 7-матчевая серия подряд. Три прошлых они выиграли, но эта статистика не дает никакой гарантии.

ЦСКА и «Локомотив» выполнили норму по седьмым матчам в этом раунде

Кажется, что полуфиналы конференций получились не такими яркими, как первый раунд, но это лишь обман зрения – просто матчей, а значит и событий, в два раза меньше. На самом деле тут были залихватский атакующий хоккей СКА и «Торпедо» (пусть и с 4-0), «Адмирал», затащивший «Ак Барс» два раза во Владивосток, а теперь еще и чумовой камбэк «Локомотива». Разве что «Магнитка» подвела – не смогла ничего навязать «Авангарду».

Одна из четырех серий затянулась по-максимуму – хотелось бы больше, конечно. Но, в целом, это абсолютно нормальный результат для лиги: за всю историю только однажды во втором раунде было два семиматчевых противостояния – в 2011-м «Авангард» Сумманена (в седьмом матче – Никитина) закусился с «Магниткой», а СКА – с «Атлантом». А шесть сезонов вообще прошли без седьмых матчей в полуфиналах конференций.

Независимо от того, как все закончится, «Локомотив» Никитина уже показал характер – до него Ярославль только один раз отыгрывал в истории КХЛ отставание в две победы: это была чудесная команда Дэйва Кинга в 2014-м, которую в итоге остановил только «Лев» в финале Запада.

Возможно, эта версия «Локомотива» окажется круче своего предшественника.

Перед седьмой игрой можно было бы говорить об определенном психологическом преимуществе Ярославля, но в соперниках у них ЦСКА, игроки которого часто просто напоминают роботов. Хотя, как показали последние матчи, даже они умеют ошибаться.

Кубок Гагарина

Второй раунд

Локомотив – ЦСКА 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Дата проведения
27 марта, 19.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Аверин (Коршков)
1:1 – 8 Мамин (Провольнев, Сергеев)
2:1 – 44 Полунин ()
Вратари: Исаев 33/34 – Рейдеборн 15/17.

Счет в серии – 3-3

«Ак Барс» – в финале Востока! Сказку «Адмирала» закончил бывший игрок Тамбиева

Ларионов и менеджмент «Торпедо» доказали: в России есть игроки и они готовы побеждать весело

«Адмирал» уже налетал под 150 тысяч километров. Команда просто живет в воздухе!

Фото: hclokomotiv.ru

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artmann
Ответ Данил Колпиков
А в чем разница между слотом и пятаком? Пятак это и есть часть слота, на мой взгляд не верно употреблять в данном контексте данные термины вместе. Форточку я уже открыл, извините
Не устоялось ещё, видимо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трусики в крови
КАКАЯ РАДАСТЬ !!!!! ВАААААУУУУ !!! ВОТ ЭТО СПОРТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВААААААААААААААААААУУУУ!!! да ваще плевать, кто куда и как. Хотя во время ****ы ,можно сходить насладится. Фуууу Б***.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Колпиков
А в чем разница между слотом и пятаком? Пятак это и есть часть слота, на мой взгляд не верно употреблять в данном контексте данные термины вместе.

Форточку я уже открыл, извините
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий