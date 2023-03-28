СКА все еще ждет соперника.

Второй раунд плей-офф КХЛ затянется по максимуму – до последнего возможного дня. «Локомотив» сумел сделать практически невозможное – и уйти с 1-3 в седьмой матч. И если вторую победу над ЦСКА ярославцы взяли за счет выжидания и работы, то в понедельник они переиграли соперника – и это было весьма зрелищно.

Абсолютно другой матч, но Исаев все так же тащит

Это уже не было осторожным и довольно медленным хоккеем в ожидании чьей-нибудь ошибки. Наоборот – за счет скоростей, предложенных командами, игра выглядела в разы бодрее, чем в субботу: за первые 10 минут действительно опасных моментов было не меньше, чем за весь прошлый матч, а голов и вовсе больше – в два раза.

Теперь обе команды не задерживались в средней зоне – и гораздо быстрее доходили от своих ворот в зону атаки. Ставка на скорость настолько устраивала всех, что и ЦСКА, и «Локомотив» регулярно использовали гибридные пробросы – и часто успевали раньше соперника.

Но, разумеется, увеличение темпа ведет к логичному увеличению ошибок. Теперь нельзя было зевать даже за собственными воротами – а Константин Окулов вообще решил обмануть соперника, и поплатился за это. Хотя стоит отметить молниеносную реакцию Коршкова и Аверина – идеально сориентировались.

Но большую часть времени в матче – если быть занудно точным 38:58 – все же была абсолютно логичная ничья. ЦСКА еще ускорился в первом периоде и сравнял счет с добивания после неудачного отскока шайбы от конька – Исаев реагировал на изначальный бросок и такого подвоха вообще не ожидал.

Казалось, армейцы завершат начатое – после перерыва они вообще забрали себе преимущество и устроили осаду. Но оборона «Локомотива» во главе с тем же Исаевым не собиралась сдаваться. Даже когда Каменев у пустого угла переправлял летящую шайбу в ворота, Даниил успел спасти. Вратарь «Локомотива» вообще был безупречен – а вот партнеры оплошности допускали.

В двух последних матчах у Исаева 54 сэйва при 55 бросках – Даниила стал иск-фактором последних двух матчей, а может и всей этой серии.

Хотя стоит отметить, что полевые игроки все же достойно ему помогли: этим вечером зачистили пятачок и слот, а также приняли на себя 28 бросков – у Даниила сэйвов немногим больше.

Александр Полунин – новый герой Ярославля

Практически в каждом матче у «Локомотива» выстреливают разные игроки. Это как раз часть работы Игоря Никитина: смог создать ровную команду и привить ей систему, в которой успешным может быть любой хоккеист – хоть из первого звена, хоть из четвертого.

В первом раунде феерил Рушан Рафиков, в одной из игр был звездный час Даниила Тесанова, исход предыдущего матча решил Максим Березкин, а в понедельник отметился Александр Полунин.

Невысокий, но крепкий форвард, который несколько лет назад шумел вместе с партнерами по тройке – Павлом Красковским и Егором Коршковым – после яркого всплеска в начале карьеры никак не мог вернуться на прежний уровень. Он катался по скрытым арендам в «Сочи» и «Амур», и после прихода Игоря Никитина казалось, что нападающий совсем не подойдет под его игровой стиль.

Но на деле получилось наоборот: Полунин неплохо проявил себя в сезоне-2021/22, а в прошедшей регулярке стал вторым снайпером команды, забросив 17 шайб – при том, что те же бывшие партнеры по звену – Красковский и Коршков – забили на двоих 12 голов.

Серия с ЦСКА складывалась для Александра не лучшим образом. В пяти матчах первого раунда он набрал 3 (2+1) очка, а вот с армейцами все предыдущие игры провел по нулям. Зато в шестой взял слово в самый нужный момент.

В начале третьего периода он спокойненько перехватил шайбу на своей синей и здорово включил ноги.

Полунин заслуживает наилучших слов в свой адрес за этот гол, но как же вальяжно сыграли хоккеисты ЦСКА в этом эпизоде: сначала абсолютно детская ошибка с потерей шайбы при входе в зону соперника, а потом еще и защитники оказались в какой-то полупозиции. В итоге фатальным стало решение Никиты Нестерова, который сначала поехал на смену, потом решил вернуться и накрыть Полунина, но столкнулся с судьей.

Теперь москвичам, которые держали эту серию в своих руках, предстоит игра под номером семь – если считать прошлогодний плей-офф, то для них это будет четвертая 7-матчевая серия подряд. Три прошлых они выиграли, но эта статистика не дает никакой гарантии.

ЦСКА и «Локомотив» выполнили норму по седьмым матчам в этом раунде

Кажется, что полуфиналы конференций получились не такими яркими, как первый раунд, но это лишь обман зрения – просто матчей, а значит и событий, в два раза меньше. На самом деле тут были залихватский атакующий хоккей СКА и «Торпедо» (пусть и с 4-0), «Адмирал», затащивший «Ак Барс» два раза во Владивосток, а теперь еще и чумовой камбэк «Локомотива». Разве что «Магнитка» подвела – не смогла ничего навязать «Авангарду».

Одна из четырех серий затянулась по-максимуму – хотелось бы больше, конечно. Но, в целом, это абсолютно нормальный результат для лиги: за всю историю только однажды во втором раунде было два семиматчевых противостояния – в 2011-м «Авангард» Сумманена (в седьмом матче – Никитина) закусился с «Магниткой», а СКА – с «Атлантом». А шесть сезонов вообще прошли без седьмых матчей в полуфиналах конференций.

Независимо от того, как все закончится, «Локомотив» Никитина уже показал характер – до него Ярославль только один раз отыгрывал в истории КХЛ отставание в две победы: это была чудесная команда Дэйва Кинга в 2014-м, которую в итоге остановил только «Лев» в финале Запада.

Возможно, эта версия «Локомотива» окажется круче своего предшественника.

Перед седьмой игрой можно было бы говорить об определенном психологическом преимуществе Ярославля, но в соперниках у них ЦСКА, игроки которого часто просто напоминают роботов. Хотя, как показали последние матчи, даже они умеют ошибаться.

Второй раунд

Счет в серии – 3-3

Фото: hclokomotiv.ru